El regreso de los broches: el accesorio que dominará todos los looks de 2026

En sus inicios, el broche en la parte del pecho se usó para sujetar las túnicas romanas y griegas. Fue evolucionando hasta llegar a la solapa izquierda de los trajes del siglo XIX para mostrar estatus y lealtad del hombre que lo portaba. También fueron usados para las insignias militares, hasta que dieron el salto en la época Art Deco, donde se consolidó como una joya y el diseño y su manufactura cobraron importancia.

Así es, este accesorio clásico, casi ceremonial, ahora es parte de los outfits de las celebs en alfombras rojas y del street style. También los vimos en las colecciones de Ashlyn, Brandon Maxwell, Bevza y Tory Burch, así que busca entre las cosas de tu mamá o checa las nuevas colecciones de tu marca favorita, porque seguro será tu must de temporada.