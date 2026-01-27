Publicidad

Moda

El regreso de los broches: el accesorio que dominará todos los looks de 2026

Esa joya tradicional que solía vivir en el joyero de tu abuela, ha pasado convertirse en el accesorio esencial del año.
mar 27 enero 2026 09:15 AM
broches tendencia
Patrick Schwarzenegger fue uno de protagonistas con esta tendencia hace unas semanas. (Getty Images)

En sus inicios, el broche en la parte del pecho se usó para sujetar las túnicas romanas y griegas. Fue evolucionando hasta llegar a la solapa izquierda de los trajes del siglo XIX para mostrar estatus y lealtad del hombre que lo portaba. También fueron usados para las insignias militares, hasta que dieron el salto en la época Art Deco, donde se consolidó como una joya y el diseño y su manufactura cobraron importancia.

Así es, este accesorio clásico, casi ceremonial, ahora es parte de los outfits de las celebs en alfombras rojas y del street style. También los vimos en las colecciones de Ashlyn, Brandon Maxwell, Bevza y Tory Burch, así que busca entre las cosas de tu mamá o checa las nuevas colecciones de tu marca favorita, porque seguro será tu must de temporada.

Broches: el accesorio que dominará todos los looks de 2026

Es la tendencia de llevar un broche en tu saco, vestido o camisa. El uso de los broches aumentó sobre las pasarelas y en el street style desde mediados de 2025 y seguirá con mucha fuerza este año. Los comenzamos a ver sujetando capas o haciéndola de botón en sacos cruzados y ahora son los protagonistas en sacos de varios galanes en sus presentaciones.

Brooched impulsa a llevar este accesorio con intención: no solo como un detalle, sino como un sello que habla más de tu personalidad. Puedes apostar por los clásicos en todo dorado, con piedras, hechos de tela, tu flor favorita o incluso, alguno de tu personaje o caricatura favorita. Aquí eres tú quien puede decidir que giro darle a tu look con este accesorio.

Patou - Front Row - Paris Fashion Week - Menswear Fall/Winter 2026-2027
Diane Kruger llevó un broche para sujetar el moño de su camisa durante el desfile de Patou en Paris Fashion Week (Getty Images for Patou)

El regreso de los broches

Este revival no es casualidad,en estos tiempos la moda valora tanto la historia como la expresión personal, los broches representan piezas que pueden tener un valor sentimental, estética o simplemente contar memorias de herencia o como fue adquirido. Ya no se trata solo de funcionalidad, sino de significado y presencia, el broche puede transformar cualquier outfit en algo digno de portada. Y es más ¡puedes llevarlos en el pelo, en tus bolsas o en tus zapatos!

Brooched
Los broches no son solo para tus prendas, usa tu libertad creativa y stylealos a tu manera. (Vía Instagram @thestyleograph)

De reliquia familiar a tendencia global

Los Golden Globes 2026 fue uno de los lugares donde fueron las estrellas de la red carpet. Los hombres en particular adoptaron por esta tendencia de joyería para elevar sus trajes de gala. Nos han señalado el interés creciente con el aesthetic de Poetcore u Opera Aesthetic, donde los accesorios como los broches se vuelven versátiles y creativos, elevando siluetas dramáticas, cuellos marcados y prendas con presencia. Junto con otras tendencias de joyería como piezas vintage reinterpretadas o accesorios de impacto maximalista, el broche se consolida como una de las claves más emocionantes de la moda 2026, capaz de reflejar historia, personalidad y visión creativa en un solo gesto.

Golden Globes 2026-Brooched
El styling se vuelve memorable cuando un accesorio asume mayor protagonismo. (Vía Instagram @patrickschwarzenegger)

