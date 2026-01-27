Los nuevos tenis que nos encantan: Karol G + Reebok y New Balance

Karol G + Reebok

El reciente nombramiento de Karol G como embajadora global de Reebok con el anuncio del regreso de las zapatillas Reebok Classics en una campaña llamada “Born Classic”. Worn Life.

Una colección para primavera/verano que llegará de manera oficial el próximo 18 de febrero, que se caracterizará por el uso de su ya conocido material garment leather, pero en un diseño renovado para sus siluetas. La marca compartió que esta cápsula se verá conformada por siluetas como Classic Leather, Club C 85, Freestyle Lo y Workout Plus.

Karol G para la campaña “Born Classic”. Worn Life en colaboración con Reebok. (Vía Instagram (@reebok))

Durante el anuncio de esta colaboración, la cantante ha hecho referencia a uno de los más icónicos looks de la princesa Diana, donde luce una sudadera oversize, short de ciclista y, por supuesto, unos tenis blancos, una referencia al equilibrio entre la comodidad y el estilo.

Esta colección estará disponible en estilos unisex, como exclusivos para mujer con materiales y siluetas actualizadas. Y cabe mencionar que Reebok y Karol desarrollarán una colección exclusiva para la marca y que no podemos esperar para tener más detalles.