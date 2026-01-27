Los nuevos tenis que nos encantan: Karol G + Reebok y New Balance
Los sneakers van más allá de ser solo una opción cómoda, y estos nuevos lanzamientos y colaboraciones nos dejan claro que los tenis hacen el look a través de sus siluetas y diseños, sin dejar de lado el estilo.
Las colaboraciones y lanzamientos más recientes en sneakers dejan claro que los zapatos no solo cierran un look, sino que son una forma de expresión.
Como parte de nuestros lanzamientos favoritos, dos propuestas con dos energías diferentes con un mismo mensaje: los sneakers no pasarán de moda y seguirán marcando tendencias. Reebok y New Balance saben lo qué hacen, por eso, te contamos por qué estas campañas no pasan desapercibidas y por qué sus lanzamientos nos encantan.
Karol G + Reebok
El reciente nombramiento de Karol G como embajadora global de Reebok con el anuncio del regreso de las zapatillas Reebok Classics en una campaña llamada “Born Classic”. Worn Life.
Una colección para primavera/verano que llegará de manera oficial el próximo 18 de febrero, que se caracterizará por el uso de su ya conocido material garment leather, pero en un diseño renovado para sus siluetas. La marca compartió que esta cápsula se verá conformada por siluetas como Classic Leather, Club C 85, Freestyle Lo y Workout Plus.
Durante el anuncio de esta colaboración, la cantante ha hecho referencia a uno de los más icónicos looks de la princesa Diana, donde luce una sudadera oversize, short de ciclista y, por supuesto, unos tenis blancos, una referencia al equilibrio entre la comodidad y el estilo.
Esta colección estará disponible en estilos unisex, como exclusivos para mujer con materiales y siluetas actualizadas. Y cabe mencionar que Reebok y Karol desarrollarán una colección exclusiva para la marca y que no podemos esperar para tener más detalles.
CNCPTS y New Balance
Una colaboración donde New Balance y CNCPTS unen fuerzas para presentar el Made in USA 997 “Montage”, una colección donde la reinterpretación contemporánea y el homenaje a la era grunge y a su legado de expresión son clave. Juntos celebran la honestidad creativa y la imperfección intencional.
Se trata de un diseño exclusivo de New Balance por su producción limitada y que toma como principal inspiración la década de los 90. El 997 “Montage” busca capturar la esencia de una generación que encontró belleza en la imperfección.
Con un modelo que estará disponible en línea a partir del 28 de enero y que será protagonista por los detalles deliberadamente desgastados, gráficos tipo marcador y el contraste entre el upper de gamuza oscura con acentos en tonos rosa intenso y naranja.
Un diseño que comunica, a través de sus detalles, sobre una nueva evolución en la estética de los sneakers y equilibrando el pasado con el presente, honrando la herencia del icónico 997.
Estos lanzamientos nos recuerdan que los sneakers no son una tendencia pasajera y que, además de ser una pieza clave en nuestro look, también pueden tener una historia y comunicar un sentimiento, un estilo o inclusive ser el reflejo de una herencia. Confirmando que la comodidad no debe estar peleada con el verse bien.