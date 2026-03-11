Los mules están de regreso: estos son nuestros favoritos de la temporada
Los mules están de regreso para la temporada de primavera, consolidándose como los favoritos gracias a su silueta abierta y su estética minimalista y sofisticada que te ayudarán a elevar cualquier look sin esfuerzo.
Con la llegada de la primavera, los looks adoptan una estética más ligera y natural, y los mules prometen ser nuestro estilo de zapatos favorito gracias a su versatilidad, comodidad y a la vibra sofisticada y minimalista con la que se destacan, creando looks frescos pero sin perder la estructura.
Durante las pasarelas de Primavera-Verano, los mules se posicionaron como uno de los zapatos clave, pues marcas como CHANEL, Bottega Veneta y Celine apostaron por versiones destalonadas en diseños que iban desde puntas afiladas, tacones kitten y tipo loafers, confirmándonos su versatilidad y su lugar como la silueta clave para la temporada .
Los mules que debes tener en tu clóset
Mules de punta afilada
Los mules de punta afilada son considerados como una de las versiones más versátiles y elegantes que se pueden acoplar tanto para looks casuales como de oficina. Siendo ideales si lo que buscas es estilizar las piernas y crear un look pulido, puedes combinarlos con pantalones rectos, faldas midi o denim, siendo la pieza protagonista que elevará cualquier look.
Mules de tacón kitten
El tacón kitten redefinió a los mules en una versión más femenina, equilibrando la elegancia con la comodidad; son ideales para estilizar la silueta y llevarlos con vestidos lenceros, conjuntos de lino o bien con pantalones rectos. Adaptándose a looks para el día a día como más sofisticados, siendo un básico clave para esta primavera.
Mules tipo loafers
Este tipo de mules es ideal para llevar con tailoring relajado, looks monocromáticos y jeans rectos para un plan más casual. Siendo nuestro calzado favorito para equilibrar la comodidad con el lujo silencioso.
Mules planos minimalistas
Los mules planos con una estética minimalista se consolidan como los favoritos para esta temporada por la comodidad que ofrecen sin perder sofisticación, siendo un zapato versátil que funciona con vestidos fluidos, así como pantalones de lino o jeans rectos. Siendo ideales si lo que buscas es crear looks con una vibra más relajada, pero manteniendo una estética pulida.
Mules de punta cuadrada
Los mules de punta cuadrada se caracterizan por tener un estilo contemporáneo y minimalista con toques noventeros, siendo un estilo versátil que funciona con faldas satinadas, pantalones en corte wide leg y con looks monocromáticos, equilibrando el lujo silencioso con las nuevas tendencias.
Esta primavera, los mules prometen posicionarse como el calzado clave, el cual equilibrará la comodidad, versatilidad y la sofisticación con un estilo más minimalista y estructurado capaz de transformar a un look básico en uno más sofisticado sin perder la comodidad y el estilo.