Moda

Los mules están de regreso: estos son nuestros favoritos de la temporada

Los mules están de regreso para la temporada de primavera, consolidándose como los favoritos gracias a su silueta abierta y su estética minimalista y sofisticada que te ayudarán a elevar cualquier look sin esfuerzo. 
mié 11 marzo 2026 03:14 PM
PORTADA (4).jpg
Los mules son versátiles y perfectos para estas temporadas más cálidas. (Spotlight)

Con la llegada de la primavera, los looks adoptan una estética más ligera y natural, y los mules prometen ser nuestro estilo de zapatos favorito gracias a su versatilidad, comodidad y a la vibra sofisticada y minimalista con la que se destacan, creando looks frescos pero sin perder la estructura.

Durante las pasarelas de Primavera-Verano, los mules se posicionaron como uno de los zapatos clave, pues marcas como CHANEL, Bottega Veneta y Celine apostaron por versiones destalonadas en diseños que iban desde puntas afiladas, tacones kitten y tipo loafers, confirmándonos su versatilidad y su lugar como la silueta clave para la temporada .

Los mules que debes tener en tu clóset

Mules de punta afilada

Los mules de punta afilada son considerados como una de las versiones más versátiles y elegantes que se pueden acoplar tanto para looks casuales como de oficina. Siendo ideales si lo que buscas es estilizar las piernas y crear un look pulido, puedes combinarlos con pantalones rectos, faldas midi o denim, siendo la pieza protagonista que elevará cualquier look.

Mules punta afilada jpg
Los mules de punta afilada son ideales para estilizar cualquier look y elevarlo sin esfuerzo. (Mules,$2,999, Sianna-L Leopard. www.stevemadden.com.mx)

Mules de tacón kitten

El tacón kitten redefinió a los mules en una versión más femenina, equilibrando la elegancia con la comodidad; son ideales para estilizar la silueta y llevarlos con vestidos lenceros, conjuntos de lino o bien con pantalones rectos. Adaptándose a looks para el día a día como más sofisticados, siendo un básico clave para esta primavera.

Mules con tacón kitten (2).jpg
Los mules con tacón kitten son ideales para dar ese detalle sutil que elevará tu look con toques minimalistas y sofisticados. (Zapato Mule,$2,995, Tacón destalonado. www.massimodutti.com)

Mules tipo loafers

Este tipo de mules es ideal para llevar con tailoring relajado, looks monocromáticos y jeans rectos para un plan más casual. Siendo nuestro calzado favorito para equilibrar la comodidad con el lujo silencioso.

Mules Loafers (5).jpg
Los mules tipo loafer son nuestros favoritos por tener una vibra más minimalista gracias a su estructura clásica, equilibrando la comodidad y sofisticación, creando looks pulidos. (Mules Le Loafer,$22,720, Piel brillante arrugada. www.ysl.com)

Mules planos minimalistas

Los mules planos con una estética minimalista se consolidan como los favoritos para esta temporada por la comodidad que ofrecen sin perder sofisticación, siendo un zapato versátil que funciona con vestidos fluidos, así como pantalones de lino o jeans rectos. Siendo ideales si lo que buscas es crear looks con una vibra más relajada, pero manteniendo una estética pulida.

Mules planos (4).jpg
Los mules planos serán la opción ideal para mantener un look sofisticado con toques minimalistas. (Mules Oz,$36,200, Beis color beige galet. www.hermes.com)

Mules de punta cuadrada

Los mules de punta cuadrada se caracterizan por tener un estilo contemporáneo y minimalista con toques noventeros, siendo un estilo versátil que funciona con faldas satinadas, pantalones en corte wide leg y con looks monocromáticos, equilibrando el lujo silencioso con las nuevas tendencias.

Mules punta cuadrada (3).jpg
Los mules de punta cuadrada son ideales si lo que buscas es tener una estética minimalista con toques noventeros. (Mule Piel,$1,999, punta cuadrada. www.zara.com)

Esta primavera, los mules prometen posicionarse como el calzado clave, el cual equilibrará la comodidad, versatilidad y la sofisticación con un estilo más minimalista y estructurado capaz de transformar a un look básico en uno más sofisticado sin perder la comodidad y el estilo.

