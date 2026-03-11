Los mules están de regreso: estos son nuestros favoritos de la temporada

Los mules que debes tener en tu clóset

Mules de punta afilada

Los mules de punta afilada son considerados como una de las versiones más versátiles y elegantes que se pueden acoplar tanto para looks casuales como de oficina. Siendo ideales si lo que buscas es estilizar las piernas y crear un look pulido, puedes combinarlos con pantalones rectos, faldas midi o denim, siendo la pieza protagonista que elevará cualquier look.

Los mules de punta afilada son ideales para estilizar cualquier look y elevarlo sin esfuerzo. (Mules,$2,999, Sianna-L Leopard. www.stevemadden.com.mx)

Mules de tacón kitten

El tacón kitten redefinió a los mules en una versión más femenina, equilibrando la elegancia con la comodidad; son ideales para estilizar la silueta y llevarlos con vestidos lenceros, conjuntos de lino o bien con pantalones rectos. Adaptándose a looks para el día a día como más sofisticados, siendo un básico clave para esta primavera.

Los mules con tacón kitten son ideales para dar ese detalle sutil que elevará tu look con toques minimalistas y sofisticados. (Zapato Mule,$2,995, Tacón destalonado. www.massimodutti.com)

Mules tipo loafers

Este tipo de mules es ideal para llevar con tailoring relajado, looks monocromáticos y jeans rectos para un plan más casual. Siendo nuestro calzado favorito para equilibrar la comodidad con el lujo silencioso.