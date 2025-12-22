La Navidad según FENDI: luz, moda y metamorfosis

Esta temporada navideña, FENDI reescribe el imaginario de las fiestas con una propuesta que se siente más cercana a una experiencia sensorial que a una simple decoración. Inspirada en el estampado de la falena —alas de mariposa, o polilla— de la recién lanzada Pre-Colección Primavera/Verano 2026, la Maison convierte sus escaparates en escenarios donde la tradición dialoga con la transformación, y la magia se revela en cada detalle.

El punto de partida es una instalación magnética que cobra vida a través de la metamorfosis de la falena en ocho fases, desplegada en destinos icónicos como Harrods en Londres y la Avenue Montaigne en París. Aquí, las polillas se convierten en protagonistas de un relato visual que celebra su elegancia misteriosa: lunares espectaculares, detalles en piel y acentos en el amarillo signature de FENDI dan forma a una narrativa que conecta artesanía, moda y emoción.

Los materiales hablan el lenguaje de la casa romana, gritan artesanía y knowhow legendario. Piel Cuoio Romano, bordados intrincados, intarsia refinada y destellos de oro pulido se combinan sobre un fondo magenta de aire cinematográfico, con un degradado blanco que desciende desde lo alto como si fuera luz pura. El resultado es un juego hipnótico de luces y sombras, donde las falenas se abren como abanicos radiantes, suspendidas entre la quietud y el movimiento, capturando el instante exacto del vuelo.

La historia continúa en Roma, frente a la boutique FENDI Roma Palazzo, en Largo Goldoni. Ahí, el árbol festivo se aleja del imaginario clásico para adoptar una visión contemporánea, con una estructura metálica espejada, adornada con esferas de cristal que reflejan los gráficos vibrantes de la Pre-Colección Primavera/Verano 2026. Turquesa, mandarina, azul pizarra y rosa pálido se entrelazan en una paleta irreverente y sofisticada que ilumina el espacio urbano con un brillo casi onírico.

Más que celebrar la Navidad, FENDI propone habitarla desde otro lugar, uno donde la moda se convierte en experiencia, la artesanía en emoción y la transformación en un gesto poético. Una invitación a dejarse atraer por la luz, como las falenas, y a descubrir que, incluso en temporada festiva, el lujo también puede sentirse ligero, sorprendente y profundamente contemporáneo.