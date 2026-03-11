El suéter minimalista se convierte en el uniforme silencioso de la moda
Al término de cada desfile, existe un detalle que se repite entre varios diseñadores en cada temporada de Fashion Week: un suéter minimalista azul marino que se ha convertido en el nuevo uniforme discreto en la moda.
Para las temporadas de Fashion Week, cada desfile se caracteriza por presentar diferentes propuestas donde destacan las texturas, los colores y volúmenes. Momento donde los diseñadores presentan sus colecciones y la inspiración que existe detrás de ellas, reflejando la esencia de cada casa de moda, así como las diferentes tendencias que surgen en la industria.
Sin embargo, existe un detalle en particular que se repite en varios diseñadores, temporada tras temporada, al finalizar la pasarela: un look minimalista y simple que consiste en un suéter azul marino y pantalones oscuros, que transmiten una vibra diferente a lo que presentan minutos antes en sus colecciones.
Publicidad
El suéter minimalista se convierte en el uniforme silencioso de la moda
En diferentes pasarelas durante la temporada de Fashion Week, hemos podido observar que, al término del desfile, los diseñadores realizan el cierre con un saludo final. Aunque cada diseñador propone una visión creativa distinta para las casas de moda que dirigen, este saludo final ha marcado una estética en común con un estilo más sencillo y minimalista.
Diseñadores como Jonathan Anderson en Dior, Miuccia Prada y Raf Simons en Prada, así como Maximilian Davis en Ferragamo, Louise Trotter en Bottega Veneta, Sarah Burton en Givenchy y Maria Grazia Chiuri en Fendi han tomado este look neutro y minimalista para aparecer frente al público después de presentar sus colecciones.
Durante las semanas de la moda podemos observar cómo distintos diseñadores optan por looks con prendas simples y en tonos neutros para mantener una imagen más discreta y sobria al momento de saludar al público cuando termina el desfile.
Pero esto tiene una razón en particular: Al utilizar prendas básicas como un suéter, ya sea en azul marino o negro, acompañado de pantalones oscuros, no solo les permite estar cómodos, sino que permite que la atención se mantenga en la colección y no en ellos y, al mismo tiempo, crear un contraste más claro con lo que minutos antes presentaron en pasarela.
Publicidad
El uniforme minimalista de la moda
Con el paso del tiempo, la preferencia por parte de los diseñadores para utilizar looks que sean discretos ha comenzado a percibirse como un tipo de código dentro de la industria de la moda que va más allá de seguir tendencias.
Esto se debe a que, mientras las tendencias y colecciones cambian temporada tras temporada, el estilo de las mentes creativas suele mantenerse y la elección de looks minimalistas como este les ayuda a crear una identidad personal que se mantiene constante. Dejándonos claro que, aunque la moda se encuentra en un constante cambio, existen detalles que se mantienen presentes.
Nos queda claro que los diseñadores de moda buscan sorprender al público con sus colecciones, donde el concepto y la inspiración, en compañía de diferentes siluetas, materiales y nuevas tendencias, se convierten en los protagonistas.
Y con la elección de estas prendas básicas como detalles de su estilismo, nos demuestran que su estilo también debe encontrar un equilibrio entre su visión creativa y la estética minimalista y simple que los acompaña en el cierre de cada desfile.