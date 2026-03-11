El suéter minimalista se convierte en el uniforme silencioso de la moda

En diferentes pasarelas durante la temporada de Fashion Week, hemos podido observar que, al término del desfile, los diseñadores realizan el cierre con un saludo final. Aunque cada diseñador propone una visión creativa distinta para las casas de moda que dirigen, este saludo final ha marcado una estética en común con un estilo más sencillo y minimalista.

Diseñadores como Jonathan Anderson en Dior, Miuccia Prada y Raf Simons en Prada, así como Maximilian Davis en Ferragamo, Louise Trotter en Bottega Veneta, Sarah Burton en Givenchy y Maria Grazia Chiuri en Fendi han tomado este look neutro y minimalista para aparecer frente al público después de presentar sus colecciones.

Jonathan Anderson en el debut de su colección primavera-verano 2026 para Dior. (Vía Instagram )

Durante las semanas de la moda podemos observar cómo distintos diseñadores optan por looks con prendas simples y en tonos neutros para mantener una imagen más discreta y sobria al momento de saludar al público cuando termina el desfile.

Pero esto tiene una razón en particular: Al utilizar prendas básicas como un suéter, ya sea en azul marino o negro, acompañado de pantalones oscuros, no solo les permite estar cómodos, sino que permite que la atención se mantenga en la colección y no en ellos y, al mismo tiempo, crear un contraste más claro con lo que minutos antes presentaron en pasarela.