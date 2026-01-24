El frío no va a ningún lado aún: estos son los esenciales para la temporada de invierno

El invierno se lee desde una mirada práctica pero aesthetic. El enfoque de statement silencioso recae en los abrigos con siluetas largas que afinan la figura, hombros firmes y cortes que permiten moverse entre el trabajo y los planes nocturnos sin la necesidad de sacrificar el estilo .

COS presenta una colección que cambia la forma de entender cómo vestirse bien cuando las temperaturas bajan. La marca sueca introduce un armario cápsula donde cada prenda ha sido diseñada para hacer tu vida más sencilla: abrigos perfectos, capas inteligentes, knitwear suaves y sastrería que se ajusta a ti sin esfuerzo.