El frío no va a ningún lado aún: estos son los esenciales para la temporada de invierno

El invierno se lee desde una mirada práctica pero aesthetic. El enfoque de statement silencioso recae en los abrigos con siluetas largas que afinan la figura, hombros firmes y cortes que permiten moverse entre el trabajo y los planes nocturnos sin la necesidad de sacrificar el estilo .
COS presenta una colección que cambia la forma de entender cómo vestirse bien cuando las temperaturas bajan. La marca sueca introduce un armario cápsula donde cada prenda ha sido diseñada para hacer tu vida más sencilla: abrigos perfectos, capas inteligentes, knitwear suaves y sastrería que se ajusta a ti sin esfuerzo.
Los abrigos que marcan la tendencia de la temporada.
COS destaca al abrigo como la pieza clave del invierno, con cortes largos y cuello alto, siluetas envolventes y versiones oversized que aportan un estilo moderno sin perder elegancia. El discurso cromático se queda en los neutros porque lo destacable está en los materiales; ofreciendo modelos hechos en lana responsable RWS, cashmere y algodón estructurado que conviven con piel sintética, nylon técnico y mezclas que aportan volumen visual sin sumar peso, que se convierten en la base perfecta para armar looks sofisticados.
Elementos que potencian cualquier outfit
El invierno trae bufandas triangulares oversized que se pueden drapear sobre el abrigo para un look dramático y muy elegante. Entre sus propuestas, la marca incluye bufandas de canalé en tonos carbón, diseñadas para ser unisex y que funcionan con cualquier silueta, completando el look sin complicaciones.
La sastrería nunca pasa de moda
COS propone trajes cozy, pantalones que caen rectos sin encasillar y camisas que operan como capas medias entre knitwear y abrigos. El resultado es una silueta más fluida y contemporánea, donde la comodidad no cancela el polish. Esta actitud classic permite que el mismo conjunto pueda habitar oficinas, cenas y fines de semana, rompiendo con la vieja idea de ropa “solo para ocasiones especiales”.
COS apuesta por un closet que se mantenga vigente y que se trabaja. Piezas que no se agotan tras el invierno y que encuentran uso más allá del calendario. Abrigos que funcionan como inversión, blazers que se adaptan al layering y básicos que suman puntos de estilo sin recurrir al espectáculo.