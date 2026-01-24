Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Moda

El frío no va a ningún lado aún: estos son los esenciales para la temporada de invierno

Transforma cualquier look invernal con estilo minimalista y atemporal. Descubre las prendas indispensables para diseñar tu propio armario cápsula de invierno.
sáb 24 enero 2026 02:07 PM
COS lanza un armario invernal los esenciales para esta temporada.
Descubre las prendas imprescindibles para diseñar tu propio armario cápsula de invierno. (CCortesía COS)

El invierno se lee desde una mirada práctica pero aesthetic. El enfoque de statement silencioso recae en los abrigos con siluetas largas que afinan la figura, hombros firmes y cortes que permiten moverse entre el trabajo y los planes nocturnos sin la necesidad de sacrificar el estilo .

COS presenta una colección que cambia la forma de entender cómo vestirse bien cuando las temperaturas bajan. La marca sueca introduce un armario cápsula donde cada prenda ha sido diseñada para hacer tu vida más sencilla: abrigos perfectos, capas inteligentes, knitwear suaves y sastrería que se ajusta a ti sin esfuerzo.

Publicidad

Los abrigos que marcan la tendencia de la temporada.

COS destaca al abrigo como la pieza clave del invierno, con cortes largos y cuello alto, siluetas envolventes y versiones oversized que aportan un estilo moderno sin perder elegancia. El discurso cromático se queda en los neutros porque lo destacable está en los materiales; ofreciendo modelos hechos en lana responsable RWS, cashmere y algodón estructurado que conviven con piel sintética, nylon técnico y mezclas que aportan volumen visual sin sumar peso, que se convierten en la base perfecta para armar looks sofisticados.

COS: El armario cápsula de invierno.
El abrigo es la inversión más importante de la temporada,un clásico es la personificación del estilo atemporal: ya sea de corte A, entallado o informal, siempre será una constante de la temporada. (Vía Instagram @cosstores)

Elementos que potencian cualquier outfit

El invierno trae bufandas triangulares oversized que se pueden drapear sobre el abrigo para un look dramático y muy elegante. Entre sus propuestas, la marca incluye bufandas de canalé en tonos carbón, diseñadas para ser unisex y que funcionan con cualquier silueta, completando el look sin complicaciones.

Cos.
Esenciales de invierno con foco en capas, textura y sastrería relajada. (Cortesía COS)

Publicidad

La sastrería nunca pasa de moda

COS propone trajes cozy, pantalones que caen rectos sin encasillar y camisas que operan como capas medias entre knitwear y abrigos. El resultado es una silueta más fluida y contemporánea, donde la comodidad no cancela el polish. Esta actitud classic permite que el mismo conjunto pueda habitar oficinas, cenas y fines de semana, rompiendo con la vieja idea de ropa “solo para ocasiones especiales”.

COS: El armario cápsula de invierno.
Al utilizar lana responsable certificada, materiales duraderos y técnicas muestra como COS tiene compromiso con la moda consciente. (Vía Instagram @cosstores)

COS apuesta por un closet que se mantenga vigente y que se trabaja. Piezas que no se agotan tras el invierno y que encuentran uso más allá del calendario. Abrigos que funcionan como inversión, blazers que se adaptan al layering y básicos que suman puntos de estilo sin recurrir al espectáculo.

COS: El armario cápsula de invierno.
Piezas perfectas para estas temporadas de invierno,atemporales,minimalistas y completamente protagónicos. (COS Oficial.)
PORTADA (3).jpg
Old money aesthetic: qué es y cómo llevar la tendencia de lujo silencioso Un vestido al estilo 'old money' siempre es una buena opción, asegúrate de tener uno de estos en tu clóset para cuando no sabes qué ponerte.

Publicidad

Tags

Temporada Otoño-Invierno abrigo

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

Portada Quien Octubre 25

Publicidad