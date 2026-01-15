Hemos escuchado mucho sobre la old money aesthetic, que se volvió una tendencia muy famosa tanto en redes sociales como en el mundo de la moda. Es una estética que se guía por el estilo de vida que tienen las personas de riqueza heredada, al usar prendas de lujo silencioso que transmiten elegancia, sencillez, pero con un toque único y glamuroso.
Old money aesthetic: qué es y cómo llevar la tendencia de lujo silencioso
Tres vestidos old money que debes de tener en tu clóset
Estos outfits parten de prendas con colores neutro, principalmente, beige, blanco, azul marino y negro. No es necesario tener prendas y accesorios de marca para poder vestirse old money, lo importante es escoger prendas básicas, de buena calidad y que sigan esta misma estética.
El color indispensable
El color que se alinea totalmente con esta estética es el beige, así que si quieres seguir este vibe es indispensable tener un vestido de este color en tu clóset. Puede ser del largo que tú quieras y con la silueta con la que te sientas más cómoda. Trata de que sea un vestido con un diseño simple y elegante para poder combinarlo con otras prendas y accesorios que eleven el look.
Este vestido es un tono entre beige y crema, combinado con detalles negros que simulan las bolsas y botones dorados que le dan ese toque old money. Lo puedes acompañar con accesorios sencillos de color dorado, ya sea un collar que va a juego con el escote, aretes de perla y un reloj que sea de tu agrado. Estos accesorios harán que completes el look y que se vea más alineado a esta estética. También lo puedes complementar con unos stilettos y un clutch negro.
El básico que nunca fallará
Otro de los vestidos que no te pueden faltar es un vestido negro, toda mujer debe tener este básico en su clóset. Es una prenda clásica, elegante y atemporal, que te puede sacar de un apuro, ya sea para una cena o un evento de día. Un vestido negro es súper versátil y todo depende de cómo lo quieras stylear.
Este vestido de tela satinada y con escote V te hará ver increíble, es una silueta muy simple pero que favorece la figura. El escote que tiene en la espalda hará que te veas más sensual, pero sin perder ese toque elegante de la estética old money.
Con un toque distinto
Por último, un vestido azul marino siempre es una buena opción para cuando no sabes quÉ ponerte. En este caso puede ser un vestido largo que puedas usar en la mañana y en la noche, haciendo que sea una prenda versátil que se adapte a la ocasión. Es un color básico y muy fácil de combinar y de complementar con accesorios.
Recuerda que cada look lo haces único dándole tu propio toque. No dejes de tener alguna de estas opciones en tu clóset si te gusta la estética old money y quieres tener una prenda que te saque del apuro cuando no sabes que ponerte.