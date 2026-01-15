Old money aesthetic: qué es y cómo llevar la tendencia de lujo silencioso

Tres vestidos old money que debes de tener en tu clóset

Estos outfits parten de prendas con colores neutro, principalmente, beige, blanco, azul marino y negro. No es necesario tener prendas y accesorios de marca para poder vestirse old money, lo importante es escoger prendas básicas, de buena calidad y que sigan esta misma estética.

El color indispensable

El color que se alinea totalmente con esta estética es el beige, así que si quieres seguir este vibe es indispensable tener un vestido de este color en tu clóset. Puede ser del largo que tú quieras y con la silueta con la que te sientas más cómoda. Trata de que sea un vestido con un diseño simple y elegante para poder combinarlo con otras prendas y accesorios que eleven el look.

Un vestido con un toque elegante que se vuelve atemporal (Vestido Corto Stretch, $239, Zara, zara.com)

Este vestido es un tono entre beige y crema, combinado con detalles negros que simulan las bolsas y botones dorados que le dan ese toque old money. Lo puedes acompañar con accesorios sencillos de color dorado, ya sea un collar que va a juego con el escote, aretes de perla y un reloj que sea de tu agrado. Estos accesorios harán que completes el look y que se vea más alineado a esta estética. También lo puedes complementar con unos stilettos y un clutch negro.