El vestido de novia que Nicola Peltz tuvo que usar en su boda porque Victoria canceló su diseño de último momento

Nicola Peltz Beckham se casó con Brooklyn Beckham el 9 de abril de 2022 en su residencia familiar ubicada en Palm Beach. Y, aunque la boda fue hace cuatro años, su vestido volvió a la conversación después de la declaración de Brooklyn contra su familia, en la que afirma que su mamá decidió no diseñar el vestido de Nicola de último momento.

"Mi madre canceló la confección del vestido de Nicola en el último momento, a pesar de lo emocionada que estaba por lucir su diseño, lo que la obligó a buscar urgentemente un vestido nuevo", reveló Brooklyn luego de meses de especulaciones sobre el distanciamiento del famoso clan.

Durante la ceremonia, Nicola llevó un espectacular vestido custom made por Maison Valentino , mismo que fue diseñador por el director creativo de la firma en ese momento, Pierpaolo Piccioli.

Aunque no era la soñada por la novia, la pieza tenía tal relevancia que la misma estilista de Nicola, Lesile Fremar, la describió como "alta costura en su máxima expresión".