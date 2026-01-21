Publicidad

El vestido de novia que Nicola Peltz tuvo que usar en su boda porque Victoria canceló su diseño de último momento

En la polémica entre la familia Beckham, el vestido de novia de Nicola es un punto importante de la discusión. Te mostramos los vestidos de novia que usó la novia y no fueron diseñados por su suegra, Victoria Beckham.
mié 21 enero 2026 11:13 AM
El drama en la familia Beckham continúa, pues al parecer Victoria rechazó diseñar el vestido de Nicola. (via Instagram (@nicolaannepeltzbeckham))

Nicola Peltz Beckham se casó con Brooklyn Beckham el 9 de abril de 2022 en su residencia familiar ubicada en Palm Beach. Y, aunque la boda fue hace cuatro años, su vestido volvió a la conversación después de la declaración de Brooklyn contra su familia, en la que afirma que su mamá decidió no diseñar el vestido de Nicola de último momento.

"Mi madre canceló la confección del vestido de Nicola en el último momento, a pesar de lo emocionada que estaba por lucir su diseño, lo que la obligó a buscar urgentemente un vestido nuevo", reveló Brooklyn luego de meses de especulaciones sobre el distanciamiento del famoso clan.

Durante la ceremonia, Nicola llevó un espectacular vestido custom made por Maison Valentino , mismo que fue diseñador por el director creativo de la firma en ese momento, Pierpaolo Piccioli.

Aunque no era la soñada por la novia, la pieza tenía tal relevancia que la misma estilista de Nicola, Lesile Fremar, la describió como "alta costura en su máxima expresión".

Los vestidos que Nicola Peltz usó en su boda

Lo que pensábamos que era un vestido hecho con varios meses de anticipación, resultó ser un diseño que Nicola tuvo que elegir de forma urgente, ya que su suegra, la reconocida diseñadora Victoria Beckham, canceló el diseño de su vestido con muy poco tiempo de anticipación.

Nicola y Brooklyn lucieron looks increibles el día de su boda (via Instagram (@opulentstylings))

Aunque look final de la novia fue resuelto de último momento, fue la combinación perfecta entre feminidad, elegancia y sobriedad: Un vestido espectacular diseñado por una de las casas de moda más reconocidas, la fundada por Valentino Garavani y Giancarlo Giammetti. El diseño combina una silueta clásica y un escote recto con una gran cola que le da un toque especial a esta pieza. El look lo estilizaron con accesorios perfectamente seleccionados: un par de guantes y un velo con detalles en encaje.

Los detalles del encaje, la espalda y el velo todo por Valentino. (via Instagram (@brooklynpeltzbeckham))

Un segundo look para la boda

A la recepción de la boda llevó un vestido diferente, el cual sigue manteniendo la línea de la elegancia, pero con un toque seductor y moderno. Este vestido Versace fue parte de la trilogía de diseños que escogió Nicola para la fiesta. Sin duda, el corte sirena del vestido, acompañado del escote asimétrico, le hicieron lucir fabulosa con un toque sexy.

Un balance entre el estilo elegante y seductor, nos encanta (via Instagaram (@nicolaannepeltzbeckham))

Un nuevo vestido para la renovación de votos

En agosto del 2025, Nicola y Brooklyn renovaron sus votos, celebración en la cual Nicola llevó el vestido de novia que su madre, Claudia Heffner, llevó el día de su propia boda con Nelson Peltz.

Este diseño se destaca por el escote tipo strapless, combinado con mangas abullonadas con flores cerca de los hombros, que le dan un aire medieval. El corte del vestido es en línea A, acompañado de un corsé y un velo sencillo pero que complementa el look, contrastado de un tocado con incrustaciones de diamante.

Un clásico Dolce & Gabbana de 1998 (via Instagram (@nicolaannepeltzbeckham))

Después nos sorprendió con un vestido azul de Primavera/Verano 1998 Dolce&Gabbana y confeccionado con tela de seda y transparencias. La renovación de votos fue un momento más privado entre la pareja, pues solo asistieron las personas más cercanas y quienes los han acompañado a lo largo de estos años; los grandes ausentes fueron los papás de Brooklyn.

Este evento tuvo un valor sentimental muy grande para los novios; la pareja aseguró que esta fue la manera de crear nuevos recuerdos con respecto a su boda, pues los de aquel día se ven atormentados por "malas vibras".
