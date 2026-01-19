Murió el diseñador Valentino Garavani a los 93 años

La historia del diseñador Valentino Garavani

Desde que era muy joven, Valentino supo que su pasión era la moda e inició sus estudios en París, en la Escuela de Bellas Artes y en la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne. En los años 50, volvió a Italia a fundar su propia casa, que no buscaba imitar la alta costura francesa sino vestir a la mujer italiana.

Junto con Giancarlo Giammetti fundó la Maison Valentino Garavani, y en 1962 presentó su colección en el Palazzo Pitti de Florencia, evento que lo catapultó a la cima, pues tenía una propuesta fresca y única sobre la moda.

El estilo y trabajo de Valentino

Valentino vistió a primeras damas como Jackie Kennedy y monarcas como la Princesa Diana hasta celebridades de Hollywood como Audrey Hepburn y por, supuesto, a Sophia Loren. Y es que su estilo lo dictaban las mujeres con protagonismo, presencia y sofisticación.

Sophia Loren fue una de las grandes amigas del diseñador. (Vittorio Zunino Celotto/Getty Images)

La alta costura, su fijación por la belleza y perfección, hasta su obsesión por la feminidad lo llevaron a ser conocido como el "Emperador de la moda".