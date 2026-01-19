Publicidad

Murió el diseñador Valentino Garavani a los 93 años

El diseñador italiano Valentino Garavani marcó la moda global por su elegancia, romanticismo y atemporalidad.
lun 19 enero 2026 12:08 PM
Valentino - Paris Haute Couture Sp/Sum 08: Front Row
El reconocido diseñador Valentino murió el 19 de enero de 2026 a los 93 años. (Getty Images)

Murió Valentino Garavani, uno de los diseñadores más influyentes en la moda. Destacó por su elegancia, siluetas impecables y visión romántica. Tras su muerte a los 93 años en Roma, la industria de la moda se conmueve y lo recuerda por su estética impecable, siempre siendo una referencia en la historia de la moda.

La historia del diseñador Valentino Garavani

Desde que era muy joven, Valentino supo que su pasión era la moda e inició sus estudios en París, en la Escuela de Bellas Artes y en la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne. En los años 50, volvió a Italia a fundar su propia casa, que no buscaba imitar la alta costura francesa sino vestir a la mujer italiana.

Junto con Giancarlo Giammetti fundó la Maison Valentino Garavani, y en 1962 presentó su colección en el Palazzo Pitti de Florencia, evento que lo catapultó a la cima, pues tenía una propuesta fresca y única sobre la moda.

El estilo y trabajo de Valentino

Valentino vistió a primeras damas como Jackie Kennedy y monarcas como la Princesa Diana hasta celebridades de Hollywood como Audrey Hepburn y por, supuesto, a Sophia Loren. Y es que su estilo lo dictaban las mujeres con protagonismo, presencia y sofisticación.

valentino
Sophia Loren fue una de las grandes amigas del diseñador. (Vittorio Zunino Celotto/Getty Images)

La alta costura, su fijación por la belleza y perfección, hasta su obsesión por la feminidad lo llevaron a ser conocido como el "Emperador de la moda".

El icónico Rojo Valentino

No podemos hablar de Valentino Garavani sin pensar en una tonalidad de rojo en particular, y es que el diseñador se inspiró en la ópera para crear un tono vibrante, que siempre se alineara a la marca. Este rojo lo llevó a vestidos icónicos, bolsas, zapatos y, por supuesto, su línea de belleza.

'Valentino
El rojo Valentino siempre será icónico (Franco Origlia/Getty Images)

El último adiós a Valentino

Su última pasarela como director creativo de la Maison fue en 2008. Se trató de un desfile que parecía homenaje en vida, pues todas sus creaciones más icónicas formaron esta colección inolvidable.

Paris Haute Couture Sping / Summer 2008: Valentino Runway
La última colección presentada por el diseñador fue en el 2008, en París con la colección Spring/Summer 2008 Haute Couture (Antonio de Moraes Barros Filho/WireImage)

Este lunes 19 de enero de 2026, la Maison anunció la muerte del diseñador en Roma e invitaron al público a formar parte de su homenaje el 21 y 22 de enero en PM23, Piazza Mignanelli 23. Además, habrá una misa en su honor el viernes 23 de enero.

