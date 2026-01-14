Cloud Dancer es el color del año y así puedes llevarlo
Cloud Dancer: el color del año establecido por Pantone para este 2026 es un tono blanco suave, etéreo y versátil que simboliza la calma, pero que a su vez busca transmitir relajación, concentración y creatividad.
Como cada año, el color preestablecido por Pantone se hace presente no solo en las pasarelas y el streetstyle, también predomina en el clóset de nuestras celebridades favoritas. Siendo una forma de expresión creativa sobre el estilo personal y reinterpretación del tono con un significado propio.
Estas son algunas de las celebridades que se han apropiado del Cloud Dancer, y que se inspiran para la creación de looks en nuestro día a día o para algún evento y que, sin duda alguna, se están convirtiendo en nuestros favoritos.
Publicidad
Cómo llevar el Cloud Dancer, el color del año
En look monocromático
La influencer y fashion blogger Pam Allier no podía dejar pasar la oportunidad de tomar el color del año como inspiración. El secreto es integrarlo en un look monocromático pero con diferentes texturas, que dan un estilo casual pero sofisticado. Recordándonos que podemos elevar nuestro outfit jugando con diferentes cortes y texturas, y los accesorios son ese aliado que nos puede ayudar a darle ese plus.
De manera más formal
Un look monocromático con un pantalón de sastre y una camisa de satin, representando las estéticas del lujo silencioso y old money. Un look ideal para recrear en nuestro día a día sofisticado con prendas básicas.
Fuera de lo común
Vistiendo el look 71 de la colección primavera/verano 2026 de Bottega Veneta por Louise Trotter, tenemos a Kendall Jenner. Un vestido caracterizado por tener movimiento gracias a su composición por fibras de vidrio recicladas, un material clave para la colección de la marca. Dando un toque a la relajación y la creatividad del diseño. Este diseño por Bottega, nos invita a apostar por la estética etérea y jugar con la dimensión y las texturas para opones una estética de un lujo más contemporáneo.
Publicidad
Elegante y minimalista
Mia Goth se hizo presente en los Critics Choice Awards en un vestido diseñado a la medida por Dior, con un escote de hombros caídos y un drapeado cruzado. Destacando la estética de la elegancia minimalista, una referencia útil para tomar como inspiración para looks de noche, donde una estética limpia y bien ejecutada puede destacar siempre y cuando sea acompañado con los accesorios y maquillaje bien ejecutados.
Casual pero cool
Chiara nos inspira a optar por looks modernos y con toques de nuestra personalidad. En este look podemos visualizar esta combinación de unos jeans básicos con un top en tono blancos y un abrigo con toques de peluche. Marcando una inspiración por el glamour, siguiendo su ideología de combinarlos con la comodidad apuestan por un estilo que irradia seguridad.
Sofisticado y arriesgado
La actriz Elizabeth Gillies portó un traje sastre monocromático de dos piezas inspirado en el cloud dancer acompañado de corset con transparencias, marcando una estética de elegancia moderna y sensualidad. Un look que nos inspira y recuerda que un traje puede elevarse y adaptarse para un día de oficina a un look de noche, todo depende de los contrastes en las prendas que utilicemos para hacer el match perfecto.
El tono Cloud Dancer promete darnos una perspectiva moderna acompañada de la serenidad y el lujo silencioso. Siendo un color versátil, luminoso y esencial. Pero al mismo tiempo atemporal, será un tono base para nuestros looks, sin buscar una atención forzada.