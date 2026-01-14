Cloud Dancer es el color del año y así puedes llevarlo

Elegante y minimalista

Mia Goth se hizo presente en los Critics Choice Awards en un vestido diseñado a la medida por Dior, con un escote de hombros caídos y un drapeado cruzado. Destacando la estética de la elegancia minimalista, una referencia útil para tomar como inspiración para looks de noche, donde una estética limpia y bien ejecutada puede destacar siempre y cuando sea acompañado con los accesorios y maquillaje bien ejecutados.

Mia Goth en los Critics Choice Awards en un vestido diseñado a la medida por Dior.

Casual pero cool

Chiara nos inspira a optar por looks modernos y con toques de nuestra personalidad. En este look podemos visualizar esta combinación de unos jeans básicos con un top en tono blancos y un abrigo con toques de peluche. Marcando una inspiración por el glamour, siguiendo su ideología de combinarlos con la comodidad apuestan por un estilo que irradia seguridad.

Chiara Ferragani en Italia portando un look casual con toques de glamour inspirado en su estetica y en el color del año (@chiaraferragni)

Sofisticado y arriesgado

La actriz Elizabeth Gillies portó un traje sastre monocromático de dos piezas inspirado en el cloud dancer acompañado de corset con transparencias, marcando una estética de elegancia moderna y sensualidad. Un look que nos inspira y recuerda que un traje puede elevarse y adaptarse para un día de oficina a un look de noche, todo depende de los contrastes en las prendas que utilicemos para hacer el match perfecto.

Elizabeth Gillies portando traje sastre de dos piezas de satín con corset y transparencias en navidad. (@lizgillz)

El tono Cloud Dancer promete darnos una perspectiva moderna acompañada de la serenidad y el lujo silencioso. Siendo un color versátil, luminoso y esencial. Pero al mismo tiempo atemporal, será un tono base para nuestros looks, sin buscar una atención forzada.