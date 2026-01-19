Valentino: Amigas, amores y más detalles de la vida personal del fallecido diseñador

¿Quién fue Valentino Garavani?

Valentino nació en Voghera, una pequeña ciudad italiana, y desde muy joven mostró su pasión por las artes, la belleza y la moda. A los 17 años se mudo a París y estudió en la prestigiosa École des Beaux-Arts y la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne, fue ahí dónde comenzó la gran historia de su marca. Su gran disciplina lo llevó muy rápidamente a convertirse en aprendiz de grandes diseñadores como Jean Dessès y Guy Laroche y a trabajar con Jacques Fath y Balenciaga antes de fundar su propia casa de moda en Roma y consolidar su carrera como diseñador.

En 1962, en el Palacio Pitti de Florencia, presentó su primera colección de Alta Costura presentando su icónico 'Rojo Valentino', un color que se convertiría en un sello distintivo de la casa de moda. En esta primera colección uno de los protagonistas fue el vestido de fiesta sin tirantes en rojo brillante que se convirtió en un símbolo eterno de la moda. Después de este desfile, Valentino se colocó en el top de diseñadores de la moda italiana, vistiendo a la realeza y estrellas de cine.

Valentino siempre se caracterizó por diseñar prendas con lazos, plumas y drapeados, los cuales son característicos de una mujer femenina y auténtica. Además, valoraba el legado y la inspiración que le brindaba su familia, mujeres clásicas que sumaban a su vida atuendos llenos de glamour y elegancia.

Colección 1967 de Valentino. Para este momento, el diseñador italiano ya era uno de los más importantes de la industria. (Keystone/Getty Images)

LOS AMORES DEL DISEÑADOR VALENTINO

Durante esa época hubo diseñadores que hicieron de su vida personal algo publico, pero Valentino siempre fue diferente. Durante su carrera fue discreto sobre su vida sentimental, sin embargo, se supo que uno de sus grandes amores y uno de los pilares más importantes de su vida fue Giancarlo Giammetti, socio y compañero durante décadas.

Después de conocerse en un café, Giammetti, quien entonces era estudiante de arquitectura, dejó sus estudios para unirse a Valentino, convirtiéndose en su mano derecha y socio indispensable en el negocio. Más allá del éxito empresarial que construyeron juntos, su vínculo representa un equilibrio poco común entre amor, lealtad y visión compartida. Giammetti fue, en muchos sentidos, el ancla que permitió a Valentino concentrarse plenamente en la creación, sabiendo que la estructura y la estrategia estaban en buenas manos.

Después de 12 años de relación amorosa decidieron terminar, pero su relación duró laboral estuvo presente por más más de 50 años. A pesar de no ser pareja romántica por décadas, fueron un gran ejemplo de lealtad y complicidad por la moda.