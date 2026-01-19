Valentino: Amigas, amores y más detalles de la vida personal del fallecido diseñador

Su legado y amistades más cercanas son el reflejo de su prestigio como diseñador de alta costura, caracterizada por la elegancia clásica en todas sus piezas.
¿Quién fue Valentino Garavani?
Valentino nació en Voghera, una pequeña ciudad italiana, y desde muy joven mostró su pasión por las artes, la belleza y la moda. A los 17 años se mudo a París y estudió en la prestigiosa École des Beaux-Arts y la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne, fue ahí dónde comenzó la gran historia de su marca. Su gran disciplina lo llevó muy rápidamente a convertirse en aprendiz de grandes diseñadores como Jean Dessès y Guy Laroche y a trabajar con Jacques Fath y Balenciaga antes de fundar su propia casa de moda en Roma y consolidar su carrera como diseñador.
En 1962, en el Palacio Pitti de Florencia, presentó su primera colección de Alta Costura presentando su icónico 'Rojo Valentino', un color que se convertiría en un sello distintivo de la casa de moda. En esta primera colección uno de los protagonistas fue el vestido de fiesta sin tirantes en rojo brillante que se convirtió en un símbolo eterno de la moda. Después de este desfile, Valentino se colocó en el top de diseñadores de la moda italiana, vistiendo a la realeza y estrellas de cine.
Valentino siempre se caracterizó por diseñar prendas con lazos, plumas y drapeados, los cuales son característicos de una mujer femenina y auténtica. Además, valoraba el legado y la inspiración que le brindaba su familia, mujeres clásicas que sumaban a su vida atuendos llenos de glamour y elegancia.
LOS AMORES DEL DISEÑADOR VALENTINO
Durante esa época hubo diseñadores que hicieron de su vida personal algo publico, pero Valentino siempre fue diferente. Durante su carrera fue discreto sobre su vida sentimental, sin embargo, se supo que uno de sus grandes amores y uno de los pilares más importantes de su vida fue Giancarlo Giammetti, socio y compañero durante décadas.
Después de conocerse en un café, Giammetti, quien entonces era estudiante de arquitectura, dejó sus estudios para unirse a Valentino, convirtiéndose en su mano derecha y socio indispensable en el negocio. Más allá del éxito empresarial que construyeron juntos, su vínculo representa un equilibrio poco común entre amor, lealtad y visión compartida. Giammetti fue, en muchos sentidos, el ancla que permitió a Valentino concentrarse plenamente en la creación, sabiendo que la estructura y la estrategia estaban en buenas manos.
Después de 12 años de relación amorosa decidieron terminar, pero su relación duró laboral estuvo presente por más más de 50 años. A pesar de no ser pareja romántica por décadas, fueron un gran ejemplo de lealtad y complicidad por la moda.
La familia de Valentino
Para Valentino la moda era una gran pasión, pero también lo eran el arte, la arquitectura y el arte objeto. Durante su vida estuvo rodeado de villas históricas y jardines cuidados al detalle. Y así como amaba las obras creadas por alguien más, también era admirador de la naturaleza. Nunca ocultó su gran amor por los perros pug. Incluso, tuvo seis de estos perritos como mascotas y siempre siguió la misma regla: Todos sus nombres debían empezar con la letra M. Maggie, Milton, Maude, Margot, Monty y Molly.
En el documental Valentino: The Last Emperor declaró que no le importaban las colecciones, que su amor por sus perros era más importantes. Eran sus inseparables y viajaban a menudo en el jet privado de diseñador.
Val's Gals, ¿quiénes fueron las chicas de Val?
Su talento no paso desapercibido por el mundo del espectáculo y la política. Varios personajes importantes de la época comenzaron a llevar sus diseños y también a formar una gran amistad con el diseñador. A todo su grupo de amigas y admiradoras se les nombró Val's Gals.
Jacqueline Kennedy Onassis fue una de sus grandes amigas y clientas más influyentes. Otra de las grandes figuras que estuvo junto a Valentino desde el inicio de su carrera fue Elizabeth Taylor, siempre mantuvieron una gran amistad y compartieron su círculo social con Audrey Hepburn. La famosa exmodelo española Naty Abascal también fue una de las amigas más fieles y cercanas al diseñador durante décadas.
Asimismo, fue amigo de figuras de la realeza como Diana de Gales, a quien vistió en múltiples ocasiones. Entre las modelos más top de su círculo está Claudia Schiffer, una de las favoritas del diseñador en la década de los 90.
Valentino Garavani dejará siempre su huella en el mundo de la moda y Maison Valentino será un imperio reconocido dentro de la industria por ser una casa de alta costura que más que coser y vestir, crea arte y piezas que jamás serán olvidadas. Si alguien sabia como hacer arte, ese era Valentino.