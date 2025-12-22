Publicidad

Moda

Las pijamas más cool para tu cena con amigas

Si tienes cena con tus amigas y el dress code es pijama night, aquí están las opciones más cool para lucir un look con mucho estilo sin dejar la comodidad.
lun 22 diciembre 2025 04:38 PM
Elige una pijama cómoda y muy trendy para estas festividades.

Las cenas con amigas se han convertido en el nuevo pretexto perfecto para estrenar looks cómodos pero con personalidad . Y cuando el plan es una pijamada, no hablamos de cualquier pijama: hablamos de piezas satinadas, peluche, estampados statement y siluetas que elevan el cozy mood a un nivel súper fashion.

La pijama dejó de ser 'ropa para dormir' para convertirse en un outfit effortless chic. Aquí te dejamos las opciones más cool para que tú y tus amigas hagan match esta temporada.

Pijama de rayas

Clásica pero con un twist. La pijama de rayas es suave, atemporal y tiene esa vibe elegante sin esfuerzo. Si quieres verte aesthetic pero sin intentarlo demasiado, está pijama es la opción perfecta.

Una pijama clásica, que nunca pasa de moda. (Real Soft Camisa de pijama, Aerie, $1099
Trouser de pijama, Aerie, $1299, www.ae.com)

Pijama Satinada

Sin duda la más sofisticada. Una pijama satinada te da brillo, suavidad y una silueta súper favorecedora. Si quieres verte arreglada pero chill, el satín es la respuesta. Busca una con detalles pequeños de pedrería o encaje para sumar glamour navideño sin exagerar.

Una pijama satinada se ve elegante y es cómoda. (Pijama de satín, H&M, $849, www2.hm.com)

Pijama con print navideño

Esta pijama es perfecta para el mood festivo. Puedes irte por los clásicos de temporada o una con puntos, corazones o mini estampados que sigan siendo cute. Súmale unos calcetines divertidos, una diadema o una scrunchie y tu look se va a ver increíble.

Un set completo para tener un atuendo original y que se vea increíble. (Aerie Pijama de Trouser de Flannel Estilo Urbano, Aerie, $1299
Camisa de pijama de franela, Aerie, $1299
Cinta para el Pelo para Dormir de Flannel, Aerie, $239,
Calcetines largos Real soft, Aerie, $279, www.ae.com)

Pijama de tejido de punto

El tejido de punto es sinónimo de calidez absoluta. Suave y con esa vibe súper chic funciona perfecto para una noche de películas, chisme y fotos. Si quieres comodidad máxima está pijama es ideal.

Calientita, suave y deliciosa para cualquier plan. (Conjunto de Pijama de Tejido de Punto, Aerie, $999, www.ae.com)

Pijama de peluche

Para está época de frío, no hay nada mejor que una pijama calientita. Una de peluche o terciopelo es un must have si la cena es al aire libre o si quieres sentirte súper comfy. Es abrigadora y tiene ese toque glam que hace que parezca un look pensado, que además se ve súper chic.

Warm and cozy en una pijama que además de increíble se siente deliciosa. (Pijama largo pelo, Lefties, $499, lefties.com,
Conjunto de pijama mullido de forro polar, Amazon, $373, amazon.com.mx,
Pijama larga polar mousse lunas, Women’ secret, $719, womensecret.mx)
Portada Quien Octubre 25

