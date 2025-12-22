Las pijamas más cool para tu cena con amigas

Las cenas con amigas se han convertido en el nuevo pretexto perfecto para estrenar looks cómodos pero con personalidad . Y cuando el plan es una pijamada, no hablamos de cualquier pijama: hablamos de piezas satinadas, peluche, estampados statement y siluetas que elevan el cozy mood a un nivel súper fashion.
La pijama dejó de ser 'ropa para dormir' para convertirse en un outfit effortless chic. Aquí te dejamos las opciones más cool para que tú y tus amigas hagan match esta temporada.
Publicidad
Pijama de rayas
Clásica pero con un twist. La pijama de rayas es suave, atemporal y tiene esa vibe elegante sin esfuerzo. Si quieres verte aesthetic pero sin intentarlo demasiado, está pijama es la opción perfecta.
Pijama Satinada
Sin duda la más sofisticada. Una pijama satinada te da brillo, suavidad y una silueta súper favorecedora. Si quieres verte arreglada pero chill, el satín es la respuesta. Busca una con detalles pequeños de pedrería o encaje para sumar glamour navideño sin exagerar.
Publicidad
Pijama con print navideño
Esta pijama es perfecta para el mood festivo. Puedes irte por los clásicos de temporada o una con puntos, corazones o mini estampados que sigan siendo cute. Súmale unos calcetines divertidos, una diadema o una scrunchie y tu look se va a ver increíble.
Pijama de tejido de punto
El tejido de punto es sinónimo de calidez absoluta. Suave y con esa vibe súper chic funciona perfecto para una noche de películas, chisme y fotos. Si quieres comodidad máxima está pijama es ideal.
Pijama de peluche
Para está época de frío, no hay nada mejor que una pijama calientita. Una de peluche o terciopelo es un must have si la cena es al aire libre o si quieres sentirte súper comfy. Es abrigadora y tiene ese toque glam que hace que parezca un look pensado, que además se ve súper chic.