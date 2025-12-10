Grace Stella de Suárez: la nueva constelación de diamantes que orbitan en elegancia

Grace Stella: donde nace la magia

Grace siempre ha sido una colección reconocida por su equilibrio y su estilo clásico. La nueva versión, Grace Stella, retoma esa esencia y la lleva a un mood más nocturno, lleno de pequeños destellos, como ese instante en el que una estrella cruza el cielo.

Cada pieza toma inspiración de ese momento rápido y especial que todos hemos querido guardar.

Diseñada para agregar ese toque elegante y moderno que toda pieza de joyería necesita. (Cortesía)

Aquí, los diamantes no solo brillan: destacan. El engaste en chatón resalta cada piedra y crea un efecto visual que recuerda a puntos de luz suspendidos, moviéndose de forma sutil, como un cielo claro en calma.

Es joyería que se percibe dinámica, con un brillo que se nota sin necesidad de exagerar.

Piezas que cuentan historias

Las piezas se unen mediante hilos muy finos de oro blanco de 18K que imitan la estela que deja una estrella al caer.

Ese movimiento sutil termina marcando la identidad de Grace Stella, una propuesta que actualiza los códigos clásicos de la casa sin dejar de sentirse como parte de su estilo original.

Una pieza timeless, super elegante y que amamos. (Cortesía)

El resultado es una colección moderna y discreta, con un brillo que se nota sin necesidad de exagerar. Combina un aire celestial con un toque sofisticado que se integra bien en cualquier look.

Es una versión más fresca del minimalismo, con un detalle que llama la atención de manera natural.