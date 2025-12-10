Grace Stella de Suárez: la nueva constelación de diamantes que orbitan en elegancia

Hay cierres de año que piden brillo del que se siente, no del que solo se ve. Grace Stella de Suárez lo captó perfecto y presentó Grace Stella, la evolución fresca de su línea Grace.
Una propuesta con ese brillo que hipnotiza desde el primer vistazo y que trae la vibra de una noche estrellada hecha joya. Una colección pensada para usar una y otra vez, porque se vuelve tu nueva forma de brillar .
Grace Stella: donde nace la magia
Grace siempre ha sido una colección reconocida por su equilibrio y su estilo clásico. La nueva versión, Grace Stella, retoma esa esencia y la lleva a un mood más nocturno, lleno de pequeños destellos, como ese instante en el que una estrella cruza el cielo.
Cada pieza toma inspiración de ese momento rápido y especial que todos hemos querido guardar.
Aquí, los diamantes no solo brillan: destacan. El engaste en chatón resalta cada piedra y crea un efecto visual que recuerda a puntos de luz suspendidos, moviéndose de forma sutil, como un cielo claro en calma.
Es joyería que se percibe dinámica, con un brillo que se nota sin necesidad de exagerar.
Piezas que cuentan historias
Las piezas se unen mediante hilos muy finos de oro blanco de 18K que imitan la estela que deja una estrella al caer.
Ese movimiento sutil termina marcando la identidad de Grace Stella, una propuesta que actualiza los códigos clásicos de la casa sin dejar de sentirse como parte de su estilo original.
El resultado es una colección moderna y discreta, con un brillo que se nota sin necesidad de exagerar. Combina un aire celestial con un toque sofisticado que se integra bien en cualquier look.
Es una versión más fresca del minimalismo, con un detalle que llama la atención de manera natural.
Grace Stella: Un universo completo para brillar
La colección incluye una selección muy cuidada: dos collares que llevan el diseño al máximo, siete modelos de aretes “trepadores”, colgantes y de botón, dos colgantes más discretos y tres sortijas que siguen la misma línea de diseño.
Todas las piezas están pensadas para usarse juntas o por separado, según el estilo de cada quien.
Cada joya está hecha con la calidad que caracteriza a Suárez desde 1943. El oro blanco realza el brillo de los diamantes y el engaste en chatón les da un acabado limpio y definido. Es un brillo imposible de ignorar.