Esta es la colección que necesitas para arma tu look navideño

Transparencias

Las transparencias son el nuevo básico festivo. Funcionan súper bien si quieres verte sexy y sofisticada. Una blusa sheer con lunares, cuello alto o manga larga puede transformar por completo tu look. Llévala con pantalones rectos, una falda satinada o incluso arriba de un vestido liso. El truco está en equilibrar sensualidad y elegancia.

El equlibrio perfecto entre sensualidad y elegancia. (Cortesía (H&M Studio Holiday 2025))

Glam coquette

Brillos, moños, siluetas fluidas y esa vibe teatral: la versión navideña del estilo coquette tiene un upgrade glam. Los vestidos con lentejuela no fallan, los ruffles son súper cute y los detalles en satín hacen que todo se vea más clean. Es el tipo de look que se siente festivo sin caer en lo obvio.

Brillos, moños y texturas. (Cortesía (H&M Studio Holiday 2025))

Blazers

Un must en tu clóset. Esta temporada, el blazer no es complemento: es protagonista. Los cortes marcados en hombros dan fuerza y estructura, mientras que las telas texturizadas elevan cualquier outfit. Úsalo sobre un slip dress, con jeans rectos o con pantalón de vestir.