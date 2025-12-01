Publicidad

Moda

Esta es la colección que necesitas para arma tu look navideño

Ve preparando tu outfit de Navidad antes de que te lo ganen. Studio Holiday 2025 llega cargado de dramatismo y estilo. Te contamos cómo llevar sus piezas más cool sin caer en el cliché decembrino.
lun 01 diciembre 2025 12:59 PM
La colección más teatral de H&M llega justo a tiempo. (about.hm.com)

La nueva colección Studio Holiday 2025 de H&M llega en mood de celebración. Se inspira en la vibe provocadora y teatral de los Nuevos Románticos: una estética extravagante con mucho drama, pero siempre con ese toque actual que la hace wearable: volantes XL, blazers y trajes poderosos, encajes, lentejuelas y cuero lavado.

Esta propuesta súper glam y divertida entiende perfecto lo que queremos en la temporada navideña : looks con personalidad sin perder la versatilidad. Aquí te dejamos algunas piezas estrella que puedes usar.

Transparencias

Las transparencias son el nuevo básico festivo. Funcionan súper bien si quieres verte sexy y sofisticada. Una blusa sheer con lunares, cuello alto o manga larga puede transformar por completo tu look. Llévala con pantalones rectos, una falda satinada o incluso arriba de un vestido liso. El truco está en equilibrar sensualidad y elegancia.

El equlibrio perfecto entre sensualidad y elegancia. (Cortesía (H&M Studio Holiday 2025))

Glam coquette

Brillos, moños, siluetas fluidas y esa vibe teatral: la versión navideña del estilo coquette tiene un upgrade glam. Los vestidos con lentejuela no fallan, los ruffles son súper cute y los detalles en satín hacen que todo se vea más clean. Es el tipo de look que se siente festivo sin caer en lo obvio.

Brillos, moños y texturas. (Cortesía (H&M Studio Holiday 2025))

Blazers

Un must en tu clóset. Esta temporada, el blazer no es complemento: es protagonista. Los cortes marcados en hombros dan fuerza y estructura, mientras que las telas texturizadas elevan cualquier outfit. Úsalo sobre un slip dress, con jeans rectos o con pantalón de vestir.

La pieza clave para elevar un outfit navideño. (Cortesía (H&M Studio Holiday 2025))

Vestidos largos

Esta pieza vuelve como una de las piezas clave de invierno: etéreo, dramático y perfecto para noches especiales. Lo mejor es que funciona igual de bien con sandalias, tacones o botas altas, dependiendo de tu mood.

Perfecto para una noche especial. (Cortesía (H&M Studio Holiday 2025))

Zapatos statement

Los zapatos son esa pieza que le da la intención sin esfuerzo al look. Botas cool, stilettos afilados, plataformas discretas o zapatos con aplicaciones brillantes pueden transformar completamente una silueta.

Detalles que hacen que cada paso destaque. (Cortesía (H&M Studio Holiday 2025))

Joyería

Esto sí es el cierre para un gran look. Piezas grandes, metálicas y brillos ayudan a que cualquier outfit se sienta más pensado. No se trata de saturar, sino de elegir una pieza que hable por sí sola.

La joyería suma sin exagerar. (Cortesía (H&M Studio Holiday 2025))
