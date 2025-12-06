Soft Western: la tendencia de estilo cowboy sutil y sofisticado que se impone en 2025

El espíritu de los vaqueros vuelve, aunque no en un sentido literal. Este 2025, el soft western se presenta como la versión actualizada y refinada del estilo cowboy: menos disfraz, más onda moderna y discreta.
Bella Hadid y Dua Lipa pusieron en tendencia outfits que combinan denim claro, botas elegantes y prendas con un toque rústico pero sofisticado.
El resultado es un western sofisticado, sutil y totalmente usable en el día a día, que ya triunfa en redes sociales, en Nueva York y en la lista de las influencers más destacadas .