Moda

Soft Western: la tendencia de estilo cowboy sutil y sofisticado que se impone en 2025

Un estilo western minimalista, femenino y relajado que celebs han lucido desde el campo hasta la moda urbana, es uno de los looks más populares del año.
sáb 06 diciembre 2025 08:30 AM
Un vibe western adaptado al 2025, nos tiene obsesionadas y te contamos cómo lograrlo. (via Instagram (@bellahadid))

El espíritu de los vaqueros vuelve, aunque no en un sentido literal. Este 2025, el soft western se presenta como la versión actualizada y refinada del estilo cowboy: menos disfraz, más onda moderna y discreta.

Bella Hadid y Dua Lipa pusieron en tendencia outfits que combinan denim claro, botas elegantes y prendas con un toque rústico pero sofisticado.

El resultado es un western sofisticado, sutil y totalmente usable en el día a día, que ya triunfa en redes sociales, en Nueva York y en la lista de las influencers más destacadas .

Bella Hadid y Dua Lipa en su vibe más soft western

Bella Hadid y Dua Lipa se inclinan por un soft western con un diseño minimalista y relajado.

Optan por jeans rectos o baggy en colores claros, cinturones vaqueros delgados, camisas sin forma en tonos neutros, chalecos de cuero suave y botas con punta afinada pero discretas.

Bella tiene una estética super western, que ha adoptado gracias a su novio. (via Instagram (@bellahadid))

Para lograrlo, ambas combinan siluetas sencillas con texturas rústicas como cuero, algodón y mezclilla, evitando saturar el look.

Todo se ve muy natural y sin esfuerzo, “cowboy” pero muy en tendencia.

Una vibe western pero en pleno 2025. (via Instagram (@dualipa))

Las piezas fundamentales del soft western

Jeans en tonos claros o desgastados, con caída natural, disponibles en corte recto o wide. Camisas de algodón delgado en blanco, beige o azul cielo, con un acabado suave y sin decoraciones.

Botas western con un diseño estilizado, punta afilada y tacón delicado, nunca grueso. Cinturones vaqueros delgados, adornados con hebillas metálicas pequeñas.

Todo está en los detalles cowboy y western, como cinturones y sombreros. (via Instagram (@bellahadid))

Son chalecos o chaquetas de cuero delgado, diseñados para un look más urbano que rural. Usa prendas de crochet o algodón rústico para añadir textura sin que el estilo se vuelva pesado. Sombreros ligeros, flexibles y con un diseño minimalista opcional.

(via Instagram (@bellahadid))

Las marcas mexicanas más cool para lograr un estilo western

Montserrat Messeguer

La marca mexicana favorita de Dua Lipa pues la ha usado en varias ocasiones, con sombreros y botas. Minimalista, con detalles super mexicanos que nos encanta.

Unas botas icónicas, con una calidad espectacular y muy trendy. (Botas Biker Cherry, $7,200, Montserrat Messeguer, www.montserratmesseguer.com)

Lorena Saravia

La diseñadora está en foco de todos, pues su más reciente colaboración con H&M fue un súper éxito. Chamarras con flecos, sus icónicas botas vaqueras, pantalones de piel y denim con siluetas muy contemporáneas pero western.

Kmy

Una marca mexicana que hace cinturones de piel con hebillas únicas, desde distintos colores y prints como escorpiones y serpientes. Todo hecho a mano, ¡amamos!

(via Instagram (@kmy___kmy))
Moda

Los estilistas detrás del look de las celebridades: estos son los más influyentes

