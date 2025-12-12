Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Moda

Intemporel, la marca de joyería que fusiona lo moderno con lo timeless

Geraldine Salcedo es la mente creativa y maestra detrás de la marca de joyería que está rompiendo el Internet con sus diseños disruptivos y originales.
vie 12 diciembre 2025 03:53 PM
PORTADA (1).jpg
Intemporel, la marca de joyería bajo el mando de Geraldine Salcedo que tienes que conocer. (Silvana Trevale)

Intemporel, es una palabra de origen francés, que quiere decir atemporal. Pero para Geraldine Salcedo, esa palabra tomó un significado más profundo cuando se dio cuenta de que esa temporalidad es personal: debes encontrar lo que significa timeless para ti.

En pleno Midtown Manhattan, a solo unos pasos del icónico Rockefeller Center, se encuentra su showroom, con piezas propias y también de otros diseñadores , y como todo en Intemporel, cada detalle está pensado para hacer a los clientes sentir como en casa, y unirse a sus "fiestas".

Platicamos con Geraldine sobre su amor y cariño por la joyería, el proceso creativo detrás de cada pieza y el secreto detrás de lograr combinaciones únicas.

Publicidad

Los inicios de Intemporel

"Para nosotros el concepto de piezas tradicionales en tu caja de joyería, no existe. Debes conectar con las piezas y descubrir lo que para ti es atemporal", nos explica Geraldine sobre la fundación de la marca.

Intemporel es un servicio de joyería privada y personalizada, que tiene diferentes categorías por decirlo de una manera: marcas y diseños contemporáneos elegidos por su calidad y estética, curaduría de joyeros especializados, diamantes, piezas personalizadas es decir que se crean junto con la visión que el cliente tenga y finalmente, Intemporel Collections, diseñada por ella misma.

INTEMPOREL_7.jpg
Su amor y la joyería empieza desde pequeña, pues estableció conexión desde un sencillo emprendimiento con piezas de fantasía, para transformarlo en alta joyería. (Silvana Trevale)

"Amo la joyería fina, me parece un mix entre ciencia y arte. Es comprender todo lo que hay detrás de una pieza, desde la montura, la piedra que eliges, el costo y hasta el modelo de negocio" nos explica.

El proceso creativo de Geraldine Salcedo

El toque único de Intemporel es la manera delicada y correcta en la que balancean y encuentran el equilibrio entre algo súper moderno y actual, fusionado con la elegancia y sofisticación. Esto se debe al background de Geraldine, quien creció en Venezuela pero su madre es francesa y alemana, por lo que este balance le vino de forma natural.

INTEMPOREL_11.jpg
Joyería timeless pero que no se siente anticuada. (Silvana Trevale)

"Mi proceso creativo está en la atención al detalle, me gusta balancear entre la belleza y la artesanía. Tengo un gusto diferente, me gusta lo bold y atrevido, pero siempre tomando en cuenta los detalles más delicados" expresa.

INTEMPOREL_14.jpg
Geraldine Salcedo es la mente detrás de Intemporel, que tiene entre sus clientes a Dua Lipa y Shay Mitchell. (Silvana Trevale)

Publicidad

Las llamadas "fiestas" y cómo lograr un stack perfecto

Geraldine no sólo combina joyería, si no que hace "fiestas" con ella, pues es su manera de llamarle a los stacks y arreglos de piezas, una manera divertida para acomodar tus accesorios. "Me gusta combinar metales, el oro es el material con el que trabajo principalmente, pero amo los diamantes, las esmeraldas y aquello que le dé un toque de color y brillo" nos cuenta.

INTEMPOREL_2.jpg
Las "fiestas" son las miles de combinaciones distintas que puedes lograr con tu joyería. ¡No hay reglas! (Silvana Trevale)

Si la joyería pudiera hablar, y se encontrara en estas "fiestas", Geraldine cree que la pasarían bien. "Me gusta sacar a pasear mi joyería, estilizarla de maneras distintas y con mucha individualidad. No hay ninguna regla, mezcla texturas, largos, acabados y metales". Las piezas están también pensadas para combinarse con cosas que quizá ya tengas, el sello distintivo radica en hacerlas completamente propias.

INTEMPOREL_3.jpg
Su showroom en Nueva York es una extensión de su propia personalidad, imitando una terraza y prestando atención a la intimidad dentro del caos de una gran ciudad. (Silvana Trevale)

Geraldine define Intemporel en dos simples palabras: aspiracional e individual. Todo lo que hace está pensado para sentir una conexión con sus shoppers, pues no hay nada más sentimental que una pieza de joyería sin igual.

PORTADA (1).jpg
Moda

Canadian Tuxedo: así se lleva el clásico de mezclilla en 2025

Publicidad

Tags

alta joyería

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

Portada Quien Octubre 25

Publicidad