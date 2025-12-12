Intemporel, la marca de joyería que fusiona lo moderno con lo timeless

Intemporel, es una palabra de origen francés, que quiere decir atemporal. Pero para Geraldine Salcedo, esa palabra tomó un significado más profundo cuando se dio cuenta de que esa temporalidad es personal: debes encontrar lo que significa timeless para ti.
En pleno Midtown Manhattan, a solo unos pasos del icónico Rockefeller Center, se encuentra su showroom, con piezas propias y también de otros diseñadores , y como todo en Intemporel, cada detalle está pensado para hacer a los clientes sentir como en casa, y unirse a sus "fiestas".
Platicamos con Geraldine sobre su amor y cariño por la joyería, el proceso creativo detrás de cada pieza y el secreto detrás de lograr combinaciones únicas.
Los inicios de Intemporel
"Para nosotros el concepto de piezas tradicionales en tu caja de joyería, no existe. Debes conectar con las piezas y descubrir lo que para ti es atemporal", nos explica Geraldine sobre la fundación de la marca.
Intemporel es un servicio de joyería privada y personalizada, que tiene diferentes categorías por decirlo de una manera: marcas y diseños contemporáneos elegidos por su calidad y estética, curaduría de joyeros especializados, diamantes, piezas personalizadas es decir que se crean junto con la visión que el cliente tenga y finalmente, Intemporel Collections, diseñada por ella misma.
"Amo la joyería fina, me parece un mix entre ciencia y arte. Es comprender todo lo que hay detrás de una pieza, desde la montura, la piedra que eliges, el costo y hasta el modelo de negocio" nos explica.
El proceso creativo de Geraldine Salcedo
El toque único de Intemporel es la manera delicada y correcta en la que balancean y encuentran el equilibrio entre algo súper moderno y actual, fusionado con la elegancia y sofisticación. Esto se debe al background de Geraldine, quien creció en Venezuela pero su madre es francesa y alemana, por lo que este balance le vino de forma natural.
"Mi proceso creativo está en la atención al detalle, me gusta balancear entre la belleza y la artesanía. Tengo un gusto diferente, me gusta lo bold y atrevido, pero siempre tomando en cuenta los detalles más delicados" expresa.
Las llamadas "fiestas" y cómo lograr un stack perfecto
Geraldine no sólo combina joyería, si no que hace "fiestas" con ella, pues es su manera de llamarle a los stacks y arreglos de piezas, una manera divertida para acomodar tus accesorios. "Me gusta combinar metales, el oro es el material con el que trabajo principalmente, pero amo los diamantes, las esmeraldas y aquello que le dé un toque de color y brillo" nos cuenta.
Si la joyería pudiera hablar, y se encontrara en estas "fiestas", Geraldine cree que la pasarían bien. "Me gusta sacar a pasear mi joyería, estilizarla de maneras distintas y con mucha individualidad. No hay ninguna regla, mezcla texturas, largos, acabados y metales". Las piezas están también pensadas para combinarse con cosas que quizá ya tengas, el sello distintivo radica en hacerlas completamente propias.
Geraldine define Intemporel en dos simples palabras: aspiracional e individual. Todo lo que hace está pensado para sentir una conexión con sus shoppers, pues no hay nada más sentimental que una pieza de joyería sin igual.