Intemporel, la marca de joyería que fusiona lo moderno con lo timeless

Los inicios de Intemporel

"Para nosotros el concepto de piezas tradicionales en tu caja de joyería, no existe. Debes conectar con las piezas y descubrir lo que para ti es atemporal", nos explica Geraldine sobre la fundación de la marca.

Intemporel es un servicio de joyería privada y personalizada, que tiene diferentes categorías por decirlo de una manera: marcas y diseños contemporáneos elegidos por su calidad y estética, curaduría de joyeros especializados, diamantes, piezas personalizadas es decir que se crean junto con la visión que el cliente tenga y finalmente, Intemporel Collections, diseñada por ella misma.

Su amor y la joyería empieza desde pequeña, pues estableció conexión desde un sencillo emprendimiento con piezas de fantasía, para transformarlo en alta joyería. (Silvana Trevale)

"Amo la joyería fina, me parece un mix entre ciencia y arte. Es comprender todo lo que hay detrás de una pieza, desde la montura, la piedra que eliges, el costo y hasta el modelo de negocio" nos explica.

El proceso creativo de Geraldine Salcedo

El toque único de Intemporel es la manera delicada y correcta en la que balancean y encuentran el equilibrio entre algo súper moderno y actual, fusionado con la elegancia y sofisticación. Esto se debe al background de Geraldine, quien creció en Venezuela pero su madre es francesa y alemana, por lo que este balance le vino de forma natural.

Joyería timeless pero que no se siente anticuada. (Silvana Trevale)

"Mi proceso creativo está en la atención al detalle, me gusta balancear entre la belleza y la artesanía. Tengo un gusto diferente, me gusta lo bold y atrevido, pero siempre tomando en cuenta los detalles más delicados" expresa.