Eiza González recibe como regalo de su novio, Grigor Dimitrov, la bolsa más codiciada del momento

La relación de Eiza González y Grigor Dimitrov cumplió un año y claro que lo tenían que celebrar con regalos espectaculares.

La pareja ha llamado mucho la atención por el estilo de vida que llevan, una mezcla entre deporte, moda y lujo. Ambos están súper enamorados y nos encanta que estén celebrando su primer año por todo lo alto.

Como regalo, la actriz recibió una de las bolsas más deseadas del momento, una Chanel XL que pertenece a la nueva colección de la maison y que fue diseñada bajo la dirección creativa de Matthieu Blazy.

La pieza es parte de una colección que se centra en siluetas simples, accesorios funcionales y lujo que no necesita ser forzado para llamar la atención.