Canadian Tuxedo: así se lleva el clásico de mezclilla en 2025

¿Qué es el Canadian tuxedo?

Literal es mezclilla arriba y abajo: camisa o chamarra + jeans. Pero su regreso no busca revivir exactamente el look original, sino reinterpretarlo. Hoy, busca combinaciones contratantes para llevarse desde un mood casual hasta uno más elegante con solo cambiar accesorios y zapatos.

Puedes llevarlo con total denim azul, combinar lavados claros y oscuros o elevarlo con joyería, texturas o tonos como el rojo o café. Aquí te dejamos algunos tips que debes tener en cuenta para llevar esta tendencia como toda una fashion girl.

Un outfit que te sacará de cualquier apuro y siempre se ve increíble. (Valentina Valdinoci)

¿Cómo llevar Canadian Tuxedo?

La forma y la silueta lo son todo. El secreto para que funcione está en las proporciones. Si las prendas no están equilibradas, el look puede perder fuerza. Es mejor evitar lo ajustado, el Canadian tuxedo moderno apuesta por prendas más cómodas y con movimiento: pantalones holgados o acampanados con chamarras cortas, o cortes rectos con chamarras oversize para equilibrar. La idea es crear un look lo más natural.

Todo está en encontrar siluetas modernas, que se combinen a la perfección. (Vincenzo Grillo)

Estiliza la camisa

Meter la camisa por dentro o dejarla suelta cambia el mood por completo. Si la llevas por dentro, el look se ve más clean y definido. Si la dejas desabrochada, es una vibe más relajada y con espacio para jugar con capas: t-shirts, cinturones, suéteres ligeros o collares. Un pequeño truco que marca la diferencia.