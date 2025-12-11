Canadian Tuxedo: así se lleva el clásico de mezclilla en 2025

El denim nunca pasa de moda; y este 2025 volvió con fuerza en una de sus versiones más icónicas: el Canadian tuxedo, el famoso double denim que se reinventa con siluetas relajadas, nuevos lavados y un enfoque más sofisticado pero effortless.
Esta tendencia empezó en los 50, cuando el artista Bing Crosby fue rechazado de un hotel en Vancouver porque estaba “mal vestido”, con un look denim on denim. Levi's aprovechó el momento y le diseñó un esmoquin completo de mezclilla para que jamás volviera a pasarle. Desde entonces, el look ha vivido entre la ironía pop y la moda.
Publicidad
¿Qué es el Canadian tuxedo?
Literal es mezclilla arriba y abajo: camisa o chamarra + jeans. Pero su regreso no busca revivir exactamente el look original, sino reinterpretarlo. Hoy, busca combinaciones contratantes para llevarse desde un mood casual hasta uno más elegante con solo cambiar accesorios y zapatos.
Puedes llevarlo con total denim azul, combinar lavados claros y oscuros o elevarlo con joyería, texturas o tonos como el rojo o café. Aquí te dejamos algunos tips que debes tener en cuenta para llevar esta tendenciacomo toda una fashion girl.
¿Cómo llevar Canadian Tuxedo?
La forma y la silueta lo son todo. El secreto para que funcione está en las proporciones. Si las prendas no están equilibradas, el look puede perder fuerza. Es mejor evitar lo ajustado, el Canadian tuxedo moderno apuesta por prendas más cómodas y con movimiento: pantalones holgados o acampanados con chamarras cortas, o cortes rectos con chamarras oversize para equilibrar. La idea es crear un look lo más natural.
Estiliza la camisa
Meter la camisa por dentro o dejarla suelta cambia el mood por completo. Si la llevas por dentro, el look se ve más clean y definido. Si la dejas desabrochada, es una vibe más relajada y con espacio para jugar con capas: t-shirts, cinturones, suéteres ligeros o collares. Un pequeño truco que marca la diferencia.
Publicidad
Encuentra un contraste
Para evitar que el look se vea demasiado western, integra contrastes que rompan el match perfecto: lavados distintos arriba y abajo, una camiseta blanca o negra entre capas, tejidos como cuero o gamuza y accesorios que cambian la intención. La idea es lograr algo armonioso pero no idéntico. El contraste hace que el look se sienta más moderno.
Cómo combinar el denim on denim
El Canadian tuxedo funciona con casi cualquier tipo de zapatos. Con sneakers tienes una vibe más effortless, con unos mocasines el look se ve más elevado y con unos botines logras un toque más clásico. En accesorios, menos es más: cinturón sencillo, joyería minimalista o un reloj discreto. Si quieres algo más statement, apuesta por un abrigo largo en tono neutro como beige o chocolate. Todo suma sin competir.