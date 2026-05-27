De la cancha la calle: Convierte tu jersey en un look de todos los días

Olvídate de sólo reservar tu jersey favorito para los domingos de partido; este mundial, reinvéntalo para que sea la pieza estrella de tu clóset y el protagonista absoluto en este mundial.
Desde combinaciones muy relajadas hasta propuestas de alto impacto que parecen de pasarela, aquí te enseñamos a fusionar la pasión deportiva con el glamour. ¿Lista para elevar tu pasión futbolera al siguiente nivel?
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¿Qué es el Blokecore y por qué está de vuelta?
Es una corriente estética que nació en el Reino Unido en los años 80's y 90's inspirándose en todos los aficionados al fútbol y el street style, pero ahora nos servirá de referente para crear looks ultra femeninos, relajados y completamente a la moda por si vas a hacer alguna reunión o planeas ver los partidos con alguien especial.
Dominar esta tendencia es sumamente fácil, solo necesitas decidir cuál es tu jersey favorito, tus prendas clave y qué mood le quieres dar. También puedes visitar algunos perfiles de celebs que están llevando esta tendencia para conseguir un poco de inspo.
Ana Pelayo combina una falda larga y tenis con el jersey del equipo de su novio Pablo Gavi, logrando una look cómodo, sencillo pero con mucho estilo. silenciosa. También Mikky de Jong apuesta siempre por la comodidad effortless chic demostrando que unos jeans de cualquier color y un calzado relajado son más que suficientes para brillar desde las gradas. Y claro, si quieres darle un toque mucho más glam, está Georgina Rodríguez, que ha combinado su jersey con pointy shoes y una falda pencil, de esta forma conviertes una playera deportiva en tu outfit más sofisticado.
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También es importante que tomes en cuenta las texturas para generar contrastes poderosos, siguiendo la estética relajada de Mikky De Jong, la frescura de unos short o jorts de mezclilla ya sean clásicos o de cualquier color, combinan a la perfección con la estética atlética de los jersey, logrando un look de verano ideal para disfrutar del día en las sedes mexicanas y estar fresca.
Para las que prefieren el drama y la sofisticación al estilo de las grandes pasarelas, el truco consiste en romper esquemas por mediante el uso de prendas femeninas. Optando por un jerseyoversized y contrastarlo con la delicadeza de una falda y agregar algún accesorio de encaje blanco. Esta ingeniosa mezcla entre las telas fluidas y todo lo rebelde del fútbol va a dar un balance que robará miradas donde quiera que estés.
Para llevar tu playera de fútbol a un look diario, necesitas prestar una atención especial a todo, sobre todo a los zapatos, pues esto puede darle el toque súper deportivo o hacerlo casual. El equilibrio perfecto puedes lograrlo con unos mocasines de piel que le darán un aire intelectual y muy sofisticado; o de igual manera con algunos los tacones de punta o botas, le darán un giro completo a tu atuendo en cuestión de segundos.
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Si te encanta desafiar las reglas y quieres más que un jersey tradicional, entonces tienes que echarle un ojo a la propuesta de Cossa. Esta marca de ropa neoyorquina es ideal para buscar inspiración y adquirir sus piezas únicasque transformarán por completo tu outfit para el juego. En su página encontrarás jerseys rediseñados que cambiarán por completo tu idea de la playera de fútbol.
También puedes animarte y hacerle de tu jersey una pieza custom tu misma; con brillo, cortes, aplicaciones y ¡todo lo que se te ocurra! Aquí se trata de disfrutar este momento por toda la ciudad y gritar los goles de tu equipo favorito con el mejor outfit.