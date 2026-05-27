De la cancha la calle: Convierte tu jersey en un look de todos los días

¿Qué es el Blokecore y por qué está de vuelta?

Es una corriente estética que nació en el Reino Unido en los años 80's y 90's inspirándose en todos los aficionados al fútbol y el street style, pero ahora nos servirá de referente para crear looks ultra femeninos, relajados y completamente a la moda por si vas a hacer alguna reunión o planeas ver los partidos con alguien especial.

Dua Lipa sumandose al Blokecore (vía: Puma)

Dominar esta tendencia es sumamente fácil, solo necesitas decidir cuál es tu jersey favorito, tus prendas clave y qué mood le quieres dar. También puedes visitar algunos perfiles de celebs que están llevando esta tendencia para conseguir un poco de inspo.

Ana Pelayo combina una falda larga y tenis con el jersey del equipo de su novio Pablo Gavi, logrando una look cómodo, sencillo pero con mucho estilo. silenciosa. También Mikky de Jong apuesta siempre por la comodidad effortless chic demostrando que unos jeans de cualquier color y un calzado relajado son más que suficientes para brillar desde las gradas. Y claro, si quieres darle un toque mucho más glam, está Georgina Rodríguez, que ha combinado su jersey con pointy shoes y una falda pencil, de esta forma conviertes una playera deportiva en tu outfit más sofisticado.