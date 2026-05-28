Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Moda

El regreso más polémico de la moda: los pantalones capri vuelven a ser tendencia en 2026

De las pasarelas internacionales al street style, los pantalones capri reclaman su regreso al clóset de todas reinventando un nuevo código de elegancia absoluta.
jue 28 mayo 2026 12:13 PM
"The ultimate capri"
"The ultimate capri" (@kendalljenner )

Llegó el momento que va a dividir a todos los amantes de la moda porque ya es un hecho, los pantalones capri volvieron y más fuertes que nunca, es la tendencia principal de la temporada.

Tras un pequeño sneak peek en las colecciones pasadas, la moda se ha vuelto a mirar fijamente estos pantalones con un corte 3/4 y los volvió el it item del momento. Todas las calles de las capitales de la moda y los radares han dictado veredicto, este corte clásico volvió como una pieza imprescindible que promete quedarse por mucho tiempo.

Publicidad

Audrey estaría orgullosa: El renacimiento del pantalón más chic de la historia

Creados originalmente en los años 40 por la diseñadora alemana Sonja de Lennart e inmortalizados en la pantalla grande por Audrey Hepburn en la película “Sabrina”, los capri regresan con una estética cercana al minimalismo pero con una vibra de las visiones urbanas de los años 2000 punto grandes casas de alta costura y firmas contemporáneas han adoptado esta nueva tendencia, incluyéndolos a sus colecciones demostrando que poseen una elegancia natural.

Audrey Hepburn, la reina de los capri
Audrey Hepburn, la reina de los capri (vía: Getty Images)

El boom que causaron esta temporada no es ninguna coincidencia, sino el resultado de un efecto que comenzó en el street style, podría decirse que en la Semana de la Moda en Copenhague, y terminó de posicionarse en los desfiles de las firmas más influyentes. En las colecciones más recientes de las firmas más imponentes como Isabel Marant, The Row, Ralph Lauren, Issey Miyake entre otras, llenaron sus pasarelas con siluetas que demuestran que esta prenda es sinónimo de distinción.

Colecciones Primavera-Verano 2026
Colecciones Primavera-Verano 2026 (Vía: Ralph Lauren, Isabel Marant, Issey Miyake y The Row)

Publicidad

Cómo llevarlos con sastrería y no morir en el intento

El secreto para poder unirse a esta controversial tendencia consiste en decir un adiós definitivo al estilo informal, los pantalones capri se están fusionando con piezas elevadas y estructuradas. El mejor punto de partida para esta transición es combinarlos con un blazer de cortes limpios, ya sea oversized o algo más a la medida.

@meristruss
Combo capri + blazer (@meristruss)

Saber jugar con las proporciones es indispensable, la combinación de básicos atemporales, como una t-shirt, tank top o algún bolso pequeño que resalte tu silueta logran al momento resolver cualquier duda que tengas acerca de cómo te va favorecer esta prenda.

De igual manera para las que buscan un aire más clásico y romántico, las blusas de seda con algún pañuelo, el estampado polka dot y los abrigos ligeros tipo trench se están convirtiendo en los aliados perfectos, combinando texturas y prendas como una chaqueta añades un interés visual que eleva el look por completo.

@amybethvdl @leoniehanne
Trench coats y polka dots (@amybethvdl @leoniehanne)

Publicidad

A los pies de la tendencia: desde unos kitten heels a unas sandalias minimalistas

La elección de tu calzado va a definir cómo llevar correctamente este modelo de pantalones con éxito. Al dejar el tobillo descubierto y un poco de pantorrilla, los zapatos se convierten en los protagonistas absolutos, encargados de aportar esa vibra chic que todas queremos. Nuestras tres apuestas definitivas para este verano son: flats , tacones y sandalias.

@hoskelsa
Inspo para este verano!! (@hoskelsa)

Para el día a día, los flats logran el mejor balance entre elegancia y comodidad. Si buscamos elevar el outfit unos tacones tipo kitten nos abren paso para esculpir nuestra silueta. No olvidemos las flip flops, que te darán ese look veraniego y relajado, sin dejar de verte. Increíble. Los capri son la nueva aventura de vanguardia más sofisticada de la temporada, mostrar los tobillos jamás había sido una declaración de estilo tan poderosa.

Tags

Temporada Primavera-Verano aesthetic

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

Portada Mayo Quien.jpg

Publicidad