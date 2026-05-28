El regreso más polémico de la moda: los pantalones capri vuelven a ser tendencia en 2026

Llegó el momento que va a dividir a todos los amantes de la moda porque ya es un hecho, los pantalones capri volvieron y más fuertes que nunca, es la tendencia principal de la temporada.

Tras un pequeño sneak peek en las colecciones pasadas, la moda se ha vuelto a mirar fijamente estos pantalones con un corte 3/4 y los volvió el it item del momento. Todas las calles de las capitales de la moda y los radares han dictado veredicto, este corte clásico volvió como una pieza imprescindible que promete quedarse por mucho tiempo.