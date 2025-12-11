El adiós más inesperado de directores creativos este 2025

Con una energía vibrante y un estilo que refleja opulencia, brillo y seguridad, adquirió una casa con raíces en la alta costura y la transformó en un ícono de la cultura pop y el empoderamiento contemporáneo. Durante más de diez años, su liderazgo en Balmain combinó la precisión parisina con la audacia de las redes sociales, creando un impacto que dio origen a un fenómeno: la conocida Balmain Army. Nos despedimos del diseñador este 2025, que dejó un legado que no olvidaremos y te platicamos todo.

El comienzo de una nueva era

A los 25 años, cuando Rousteing fue nombrado director creativo, la industria de la moda no imaginaba que estaba ante una verdadera revolución. En 2011, su primera colección reinterpretó el ADN de Balmain mediante siluetas estructuradas, bordados intensos y una actitud desafiante. Desde entonces, los hombros marcados y los brillos metálicos se convirtieron en un símbolo de poder.

Hombros anchos con siluetas marcadas y toques metálicos deslumbrantes (Balmain)

El taller se llena de cultura pop "Balmain Army"

Rousteing marcó tendencia al introducir la moda de lujo en las redes sociales. El Balmain Army fue formado por un colectivo de celebridades, modelos e influencers como Rihanna, Beyoncé, Kim Kardashian y Kendall Jenner quienes jugaron un papel clave en poner a la marca en la vanguardia de la conversación cultural. Balmain dejó de ser solo moda para convertirse en un símbolo de estatus digital.