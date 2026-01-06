Se revelan los detalles del acuerdo de divorcio de Nicole Kidman y Keith Urban tras casi 20 años de matrimonio

Nicole Kidman y Keith Urbanpusieron fin oficialmente a su matrimonio tras llegar a un acuerdo de divorcio. La actriz y el cantante de música country presentaron los términos ante un tribunal el martes 6 de enero, apenas tres meses después de que la ganadora del Oscar solicitara formalmente la separación, alegando diferencias irreconciliables.
De acuerdo con documentos judiciales obtenidos por la revista People, la expareja acordó renunciar a cualquier derecho de manutención, tanto conyugal como relacionada con sus hijos. Asimismo, cada uno asumirá de manera independiente el pago de sus honorarios y gastos legales.
Nicole Kidman y Keith Urban finalizan su divorcio
Nicole Kidman y Keith Urban acordaron que todos los bienes, incluidas inversiones, cuentas bancarias, mobiliario del hogar, electrodomésticos, vehículos y artículos personales, se dividirán de mutuo acuerdo, y que cada uno conservará aquellos que se encuentren actualmente en su posesión.
Además, renunciaron a cualquier reclamación por pensión alimenticia o manutención conyugal, y asumirán de manera individual el pago de sus honorarios y gastos legales.
De acuerdo con el plan de crianza establecido para sus hijas, Faith, de 15 años, y Sunday, de 17, Kidman y Keith Urban deben "comportarse entre sí y con cada niña de manera de proporcionar una relación amorosa, estable, consistente y enriquecedora con la niña a pesar de que están divorciados".
"No hablarán mal el uno del otro ni de los miembros de la familia del otro progenitor", establece el acuerdo. "Animarán a cada hijo a seguir queriendo al otro progenitor y a sentirse cómodo en ambas familias".
Según los documentos, la residencia principal de Faith y Sunday será el hogar de Kidman, con quien pasarán 306 días al año. Por su parte, Urban contará con 59 días anuales, incluyendo visitas de fin de semana alternados, de sábado a las 10:00 horas hasta el domingo a las 18:00 horas. Ambos padres conservarán la responsabilidad compartida para tomar las decisiones importantes que afecten la vida y el bienestar de sus hijas.
El fin del matrimonio de Nicole Kidman y Keith Urban
En septiembre de 2025 se confirmó la separación de Nicole Kidman y Keith Urban, quienes se casaron en junio de 2006 y estuvieron juntos durante casi 20 años. En ese momento, una fuente declaró a Page Six que “a veces las relaciones simplemente siguen su curso”, y señaló que la actriz no deseaba la ruptura y había intentado salvar el matrimonio.
TMZ fue el primer medio en informar sobre la separación, citando fuentes que aseguraban que la pareja llevaba viviendo por separado desde principios del verano de 2025. Posteriormente, Kidman solicitó el divorcio el 30 de septiembre, alegando “diferencias irreconciliables”.
Tras la ruptura, surgieron rumores que vinculaban sentimentalmente a Urban con su guitarrista, Maggie Baugh; sin embargo, un amigo cercano de la artista negó dichas especulaciones.
Kidman y Urban se conocieron en enero de 2005 durante una gala de G’Day USA y contrajeron matrimonio un año después, consolidándose durante años como una de las parejas más sólidas del mundo del espectáculo.