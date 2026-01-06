Se revelan los detalles del acuerdo de divorcio de Nicole Kidman y Keith Urban tras casi 20 años de matrimonio

Nicole Kidman y Keith Urban finalizan su divorcio

Nicole Kidman y Keith Urban acordaron que todos los bienes, incluidas inversiones, cuentas bancarias, mobiliario del hogar, electrodomésticos, vehículos y artículos personales, se dividirán de mutuo acuerdo, y que cada uno conservará aquellos que se encuentren actualmente en su posesión.

Nicole Kidman y Keith Urban (Getty Images)

Además, renunciaron a cualquier reclamación por pensión alimenticia o manutención conyugal, y asumirán de manera individual el pago de sus honorarios y gastos legales.

De acuerdo con el plan de crianza establecido para sus hijas, Faith, de 15 años, y Sunday, de 17, Kidman y Keith Urban deben "comportarse entre sí y con cada niña de manera de proporcionar una relación amorosa, estable, consistente y enriquecedora con la niña a pesar de que están divorciados".

Keith Urban y Nicole Kidman (Getty Images)

"No hablarán mal el uno del otro ni de los miembros de la familia del otro progenitor", establece el acuerdo. "Animarán a cada hijo a seguir queriendo al otro progenitor y a sentirse cómodo en ambas familias".

Según los documentos, la residencia principal de Faith y Sunday será el hogar de Kidman, con quien pasarán 306 días al año. Por su parte, Urban contará con 59 días anuales, incluyendo visitas de fin de semana alternados, de sábado a las 10:00 horas hasta el domingo a las 18:00 horas. Ambos padres conservarán la responsabilidad compartida para tomar las decisiones importantes que afecten la vida y el bienestar de sus hijas.