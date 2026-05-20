Cher cumple 80 años y lo hace consolidada como un inigualable ícono de la moda

El estilo de Cher es y siempre será uno de los más icónicos y reconocidos en el mundo de la moda. Se caracteriza por ser extravagante, sensual y con mucha personalidad.

La cantante y actriz, que este 20 de mayo cumple 80 años de edad, sabe perfectamente cómo hacer que un look maximalista se vea glamoroso sin perder ese toque chic, y eso nos encanta de ella.

Sabemos que durante muchos años estuvo trabajando con el diseñador Bob Mackie y que juntos crearon algunos de sus looks más emblemáticos .

Ella siempre uso la ropa como un símbolo de expresión, logrando impactar y captar siempre la atención de la audiencia, hizo que los looks fueran parte del show y no algo extra a su persona.