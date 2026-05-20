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Moda

Cher cumple 80 años y lo hace consolidada como un inigualable ícono de la moda

La cantante y actriz estadounidense nació el 20 de mayo de 1946 y no importa cuánto tiempo pase, Cher tiene uno de los estilos más cool de todos los tiempos.
mié 20 mayo 2026 01:13 PM
Cher cumple 80 años consolidada como un ícono de la moda
Cher es y siempre será un ícono de la moda. (Instagram / Cher)

El estilo de Cher es y siempre será uno de los más icónicos y reconocidos en el mundo de la moda. Se caracteriza por ser extravagante, sensual y con mucha personalidad.

La cantante y actriz, que este 20 de mayo cumple 80 años de edad, sabe perfectamente cómo hacer que un look maximalista se vea glamoroso sin perder ese toque chic, y eso nos encanta de ella.

Sabemos que durante muchos años estuvo trabajando con el diseñador Bob Mackie y que juntos crearon algunos de sus looks más emblemáticos .

Ella siempre uso la ropa como un símbolo de expresión, logrando impactar y captar siempre la atención de la audiencia, hizo que los looks fueran parte del show y no algo extra a su persona.

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Todo lo que tienes que saber sobre el fabuloso estilo de Cher

La carrera de Cher comenzó en los años sesenta y lo hizo como corista en Los Ángeles, pero su salto a la fama se dio cinco años después, cuando hizo el dúo musical Sonny & Cher, junto a Sonny Bono que en aquel momento era su esposo.

En ese momento la cantante era un gran referente de moda, tal y como lo es ahora, seguía un estilo bohemio y hippie.

Llevaba chalecos de piel, pantalones acampanados y estampados únicos, acompañados siempre de pelo largo y pestañas llamativas.

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Un estilo único que siempre será recordado. (Fred Mott)

Algo que nos encanta de Cher es que nunca se quedó con una sola estética o forma de vestir, sino que a lo largo de los años su estilo evolucionó y se adaptó a la música y a la moda de ese momento, pero siempre dejando su toque personal en cada look.

Pasó de utilizar prendas bohemias a llevar outfits más extravagantes llenos de brillo y transparencias.

Años después su estilo evoluciono a una estética más teatral, con lo que se convirtió en una de las celebridades mejor vestidas de la historia.

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Un estilo que evoluciona sin perder su esencia. (Robert Mora)

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Cher y Bob Mackie: el dúo que revolucionó la moda desde Hollywood

Junto a Bob Mackie logró una de las colaboraciones más amadas e impactantes de todos los tiempos, ya que él diseñó cientos de looks para Cher y juntos lograron crecer en la industria de la moda.

Bob se encargó de diseñar muchos de los outfits más icónicos de la cantante y hasta la fecha se sigue hablando de ellos.

El diseñador se encargó de entender a la perfección la personalidad de Cher y gracias a esto logró diseñar looks que resaltaban su sensualidad y presencia en el escenario, rompiendo con las reglas tradicionales de la moda.

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La dupla más icónica, Cher y Bob Mackie, diseños inolvidables. (via Instagram (@50sromance))

Durante los años setenta, Cher se encargó de mezclar dos de sus estilos más característicos, el bohemio y el disco.

Sus outfits se conformaban de piezas únicas como pantalones acampanados, mini tops y muchas texturas llenas de lentejuelas y flecos, logrando el balance perfecto entre esos dos estilos que le encantaban.

Sus looks daban una vibe que mezclaba sensualidad y comodidad al mismo tiempo, haciendo que muchas personas comenzaran a imitar su estilo, e incluso hoy en día sigue siendo símbolo de inspiración en la moda.

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Bob Mackie se encargó de que Cher se viera espectacular toda la década de los setentas. (via Instagram (@museofvintage))

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Los looks inolvidables de Cher

Es casi imposible escoger nuestros looks favoritos de Cher, pero claro que hay unos más icónicos que otros y con los cuales siempre será recordada y pasaran a la historia como ya lo han hecho.

Uno de ellos fue el naked dress, una pieza que se convirtió en una tendencia que se sigue llevando hoy en día.

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Cher impuso una de las tendencias más fuertes hasta la fecha, la del naked dress. (via Instagram (@gloriasroutineig))

También tenemos el increíble conjunto que llevó en los premios Oscar de 1973 y su fabuloso vestido transparente de los premios de la Academia de 1986.

La actriz y cantante sigue siendo un gran referente de moda y su estilo ha evolucionado a lo largo de los años, pero sin perder la esencia que tanto la destaca.

Cher con su look más emblemático en la entrega del Oscar de 1986
Cher con su look más emblemático en la entrega del Oscar de 1986 (Michelson/ZUMA Press Wire/Shutterstock/Michelson/ZUMA Press Wire/Shutterstock)

Actualmente muchas celebridades se inspiran en sus looks para alfombras rojas y sesiones de fotos.

Las transparencias, los brillos y los looks extravagantes siguen en tendencia este 2026, gracias a la influencia que Cher dejó en la industria de la moda.

En años recientes, la cantante ha seguido sorprendiendo a todos con looks icónicos, como lo fue su outfit para el desfile de Givenchy en 2023 y su aparición en el desfile de moda de Victoria's Secret de 2024.

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