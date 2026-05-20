¿'Silly little purses'?; te contamos cuáles son y por qué están en tendencia

Una tendencia en la que el accesorio se vuelve protagonista de cualquier look, después ver bolsas XXL que les cabía todo, llegan las silly little purses, que rompen con toda la lógica.

Son pequeñas bolsas con diseños únicos e inesperados, con formas divertidas y con mucha personalidad.

Más que un accesorio, estas bolsas llegan para ser las protagonistas de cualquier look; no sólo buscan complementar, buscan captar toda la atención.

Marcas como Moschino, Loewe y Cult Gaia las han integrado en sus colecciones y nosotras las estamos amando.