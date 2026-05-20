¿'Silly little purses'?; te contamos cuáles son y por qué están en tendencia

Más que un accesorio, estas bolsas llegan para ser las protagonistas de cualquier look; no sólo buscan complementar, buscan captar toda la atención.
Marcas como Moschino, Loewe y Cult Gaia las han integrado en sus colecciones y nosotras las estamos amando.
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Lo más cool de las 'silly little purses'
Lo absurdo se convierte en lujo
No podríamos hablar de las silly little purses sin hablar de Moschino, la firma italiana ha construido una identidad alrededor de lo absurdo, convirtiendo objetos del día a día en bolsas únicas que se vuelven statement pieces de cualquier outfit.
Son piezas que no buscan discreción ni practicidad, sino que quieren atención y ser el centro de todo look.
Para Moschino lo irónico y exagerado se vuelve deseable, marcando tendencias tanto en las pasarelas como en el street style.
Algo clásico con un toque surrealista
Claro que no podíamos dejar de hablar de Loewe, la marca española que consigue equilibrar lo artístico con lo lujoso y nos da una pieza surrealista que nos encanta.
Su icónico bolso de tomate es una pieza que combina humor con diseño de alto nivel, un accesorio digno de estar en un museo, gracias a la capacidad que tiene Loewe para lograr que lo silly se convierta en lujo.
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No sabemos si son bolsas o esculturas
Si alguien sabe diseñar silly purses es Cult Gaia, más que accesorios, son piezas que se sienten como esculturas que puedes llevar a todos lados.
La marca ha logrado ser reconocida por sus diseños arquitectónicos y por inspirarse en materiales naturales para sus bolsas.
Son accesorios que no siguen tendencias, las crean, y un perfecto ejemplo es el clutch de uvas que hemos visto por todos lados. De nuevo, una pieza que se vuelve statement.
El diseño mexicano que apuesta por lo inesperado
Dentro del universo de las silly little purses, el diseño mexicano también encuentra su lugar, desde una perspectiva un poco diferente pero que se alínea con la misma temática.
Marcas mexicanas como Audette se inspiran en formas arquitectónicas y poco convencionales para el diseño de sus bolsas.
Concuerdan con la idea de que este accesorio sea el centro del look, aportando una visión fresca que mezcla creatividad con estilo, para crear diseños únicos.
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La bolsa como el centro del look
Sin duda, las silly little purses son una tenencia que confirma que las bolsas pueden ser el centro de un atuendo como la pieza más importante de nuestro outfit.
No se trata solamente de complementar, se trata de destacar, y las silly purses vienen a hacer todo el trabajo.
Son un accesorio que se lleva todas las miradas, expresando personalidad y rompiendo con todo lo tradicional.
¿Por qué todas queremos una 'silly little purse'?
Lo que al principio fue una propuesta extravagante en fashion week, se ha vuelto en la pieza que todas queremos en nuestro clóset.
Nos gusta llevar looks increíbles y vernos espectaculares, pero qué mejor que poder hacerlo con una pieza que sea el centro del outfit, no necesariamente una prenda de ropa, en este caso es una bolsa.
En un mundo donde nos encanta destacar, las silly purses tienen su lugar asegurado y se convierten en el statement piece del look más sencillo.