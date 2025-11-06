¿Quién es quién en el mundo de la moda y el lujo? Esta es la lista de las marcas más populares del 2025

Una vez más la Lyst Index regresa y posiciona las marcas de lujo según popularidad, ventas, menciones y búsquedas en un periodo de tres meses.

En esta ocasión, Saint Laurent tomó el primer lugar sin escándalo. Con un estilo que no genera ni ruido, ni exceso: solo sastrería impecable, actitud tranquila y esa seguridad elegante que no necesita anunciarse. Entra, se mueve con calma, y gana.

Miu miu baja al segundo puesto, pero sigue marcando conversación: romántica, divertida, con ese encanto moderno que nadie ha logrado imitar. Aun así, esta temporada la atención va a la solidez de Saint Laurent: enfoque claro, estilo constante y cero necesidad de probar algo a nadie.

El mood está clarísimo: ya no se trata de llamar la atención, sino de tener criterio. Menos logomania, más cortes perfectos. Loafers pulidos, siluetas limpias, piezas que duran y elevan. Es estilo tranquilo , pero firme. Confianza suave, elegancia sin ruido.