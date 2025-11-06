Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Moda

¿Quién es quién en el mundo de la moda y el lujo? Esta es la lista de las marcas más populares del 2025

Saint Laurent en la cima dejando muy a bajo a PRADA y Miu Miu que estuvieron en el top de lista de las marcas más populares más de una vez.
jue 06 noviembre 2025 07:42 PM
SaintLaurent2025
Así es como se ve la Lyst Index este 2025 (Vittorio Zunino Celotto/Getty Images)

Una vez más la Lyst Index regresa y posiciona las marcas de lujo según popularidad, ventas, menciones y búsquedas en un periodo de tres meses.

En esta ocasión, Saint Laurent tomó el primer lugar sin escándalo. Con un estilo que no genera ni ruido, ni exceso: solo sastrería impecable, actitud tranquila y esa seguridad elegante que no necesita anunciarse. Entra, se mueve con calma, y gana.

Miu miu baja al segundo puesto, pero sigue marcando conversación: romántica, divertida, con ese encanto moderno que nadie ha logrado imitar. Aun así, esta temporada la atención va a la solidez de Saint Laurent: enfoque claro, estilo constante y cero necesidad de probar algo a nadie.

El mood está clarísimo: ya no se trata de llamar la atención, sino de tener criterio. Menos logomania, más cortes perfectos. Loafers pulidos, siluetas limpias, piezas que duran y elevan. Es estilo tranquilo , pero firme. Confianza suave, elegancia sin ruido.

Publicidad

El encanto de lo mínimo bien hecho

Si algo definió este ranking es la obsesión con la elegancia silenciosa. Los productos más buscados no necesitan show: loafers arquitectónicos, sweaters de cashmere grueso, blazers que parecen haber sido cortados con láser y paciencia japonesa. Las piezas-fetiche no gritan tendencia, son statements. Es ropa que construye carácter más que look.

COS rompe el tablero y se sube al Top 3 global gracias a su unicidad: básicos que parecen esculturas, cortes generosos y estética limpia, +147% en búsquedas no es casualidad la gente quiere sentirse impecable sin esfuerzo, y COS logró que estar en control se viera effortless (aunque no lo estemos).

COS en el 3 lugar del LYST index
Con su estilo vanguardista y minimalsita, COS queda en el 3er lugar de Lyst (@lyst)

Publicidad

El hype se fue a dormir; la permanencia está en su era

Lo que este ranking gritó (sí, irónico) es que el mercado está cansado de la moda efímera. No más prendas que existen solo por trend cycle. Ahora se premia lo que trasciende, lo que se siente pensado, lo que tiene estructura emocional y material. Miu Miu sigue moviendo cultura, sí, pero la corona la lleva quien mantiene el pulso firme incluso cuando las tendencias intentan empujarte a la locura estética.

The instalment of the Lyst index
Cada tres meses Lyst index se encarga de analizar los datos y búsquedas para lograr identificar qué marcas están en la conversación (@lyst)

El consumidor ya no quiere solo verse trendy; quiere ser alguien desde su ropa. Quiere consistencia, propósito y piezas que vivan más allá del feed. Bienvenidos a la era del “curar, no acumular”, donde el estilo se cultiva, no se improvisa. Y quien no tenga narrativa clara, se queda atrás.

Publicidad

Loafers, cashmere, tenis escultura y control emocional

Este trimestre nos dejó un starter pack emocional: zapatos formales con actitud, tejidos nobles, tenis-arte (hola Nike × Jacquemus) y una vibra de slow mornings. La moda sigue aspiracional, pero ahora aspira a disciplina, claridad y elegancia interior.

Moon shoe Jacquemus x Nike
Moon shoe Jacquemus x Nike (@jacquemus )

No se trata solo de verse caro, sino de sentirse afinado. De que cada pieza funcione como cápsula de autocontrol, ambición y estilo adulto contemporáneo. En resumen: ya no se trata de llamar la atención, sino de dejar claro que no necesitas pedirla. Luxury is a frequency y solo algunos pueden sintonizarla.

2025 CFDA Awards
Así se vivió la noche más fashion del año: Todos los ganadores de los CFDA 2025 Desde Ralph Lauren y Donatella Versace hasta los emergentes del Vogue Fashion Fund, aquí te contamos quiénes recibieron los mayores reconocimiento CFDA Fashion Awards 2025.

Tags

Lyst Index Saint Laurent marcas moda

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

Portada Quien Octubre 25

Publicidad