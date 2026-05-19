Te decimos como vestir a tu medida sin complicaciones y con mucho lujo

Tailor: la sastrería como experiencia

Para quienes buscan un nivel superior de personalización, BAULE ofrece su servicio de sastrería que lleva más de una década perfeccionando el arte de un traje a la medida con un proceso más detallado que va desde la elección del casimir importado hasta el diseño de la estructura y el corte final para cada traje.

Cada pieza se construye con estándares que cuidan y crean una prenda que refleje el estilo, la personalidad y la esencia de cada cliente, teniendo como resultado una elegancia atemporal con un fit impecable y una presencia que se nota.

Baule demuestra que un traje bien hecho no solo se ve bien, también se siente diferente. (Vía BAULE)

El servicio estrella que llega a tu puerta

Uno de los diferenciales más innovadores de BAULE es su servicio de envío de baúles.

Una experiencia simple pero diferente, donde el cliente puede probarse todo con calma, elegir lo que le gusta y devolver lo demás, pagando solo por las piezas que se queda.

Esta experiencia comienza por WhatsApp, donde el equipo de BAULE recopila información sobre tus tallas, preferencias y necesidades con la finalidad de que una asesora realice una selección personalizada de prendas que se enviarán directamente a tu casa u oficina. Siendo una opción simple, cómoda, sin presiones, pensada para el estilo de vida actual.