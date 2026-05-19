Las bolsas más icónicas que necesitas este 2026

Las bolsas más icónicas y cómodas para tu día a día

Longchamp

Si existe una bolsa que se ha convertido en un básico, sin duda es Le Pliage de Longchamp, y por eso se vuelve la mejor opción si no quieres gastar mucho. Tiene un diseño sencillo, elegante y funcional que la ha mantenido como una de las favoritas en los últimos años. Es una bolsa perfecta para el día a día y más para esas mujeres que se mueven de un lugar a otro, el perfecto balance entre elegancia y practicidad.

La bolsa más cool y versatil para un gran día. (Le Pliage Original Bolso de hombro M, $3,429, Longchamp, longchamp.com)

Louis Vuitton

La Neverfull de Louis Vuitton es de nuestras opciones favoritas y seguro también está en tu wishlist. Su diseño se ha convertido en uno de los más icónicos y amados en el mundo de las totes, es sin duda un símbolo de elegancia y es perfecta para esas mamás que buscan una bolsa espaciosa, pero sin perder la sofisticación. Su balance entre lujo atemporal y practicidad, la siguen manteniendo como una de las bolsas más deseadas.