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Moda

Las bolsas más icónicas que necesitas este 2026

Este 2026 estamos amando las bolsas grades y claro que nos encanta tener una en nuestro clóset que refleje nuestra personalidad.
mar 19 mayo 2026 01:15 PM
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Una bolsa es el accesorio perfecto para elevar cualquier look. (via Instagram (@connaissantluxury))

Hay regalos que nunca pasan de moda, y una buena bolsa siempre será una gran opción . Más allá de ser un accesorio fundamental en la vida de una mujer, las bolsas se han convertido en statement pieces que le dan un toque único a cualquier look. Todas buscamos practicidad en nuestro día a día, pero eso no significa que tienen que perder el estilo.

Desde totes icónicas hasta diseños únicos, actualmente en el mundo de la moda existen mil bolsas, y cada una se adapta a los gustos y preferencias de cada persona. Si no sabes que bolsa comprar, quédate aquí para saber las que si o si tienen que estar en tu wishlist.

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Las bolsas más icónicas y cómodas para tu día a día

Longchamp

Si existe una bolsa que se ha convertido en un básico, sin duda es Le Pliage de Longchamp, y por eso se vuelve la mejor opción si no quieres gastar mucho. Tiene un diseño sencillo, elegante y funcional que la ha mantenido como una de las favoritas en los últimos años. Es una bolsa perfecta para el día a día y más para esas mujeres que se mueven de un lugar a otro, el perfecto balance entre elegancia y practicidad.

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La bolsa más cool y versatil para un gran día. (Le Pliage Original Bolso de hombro M, $3,429, Longchamp, longchamp.com)

Louis Vuitton

La Neverfull de Louis Vuitton es de nuestras opciones favoritas y seguro también está en tu wishlist. Su diseño se ha convertido en uno de los más icónicos y amados en el mundo de las totes, es sin duda un símbolo de elegancia y es perfecta para esas mamás que buscan una bolsa espaciosa, pero sin perder la sofisticación. Su balance entre lujo atemporal y practicidad, la siguen manteniendo como una de las bolsas más deseadas.

(Obligatorio)
Una bolsa amada por todas las mujeres y súper práctica. (Bolsa Neverfull MM, $45,000, Louis Vuitton, la.louisvuitton.com)

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Coach

Coach ha tenido un comeback súper fuerte en el mundo de la moda, y más con sus espectaculares bolsas, en especial su tote bag. Una bolsa de lujo más accesible, pero con un diseño elegante que todas amamos, su alta calidad la cataloga como una gran bolsa y por eso es una muy buena opción para este 2026. La City Tote se ha convertido en una de las favoritas y es una excelente bolsa para que empieces una colección.

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El balance perfecto entre una bolsa clásica y moderna. (via Instagram (@dashio.mv))

Goyard

La tote bag más viral del momento y que todas queremos, digna de ser regalo del día de las madres y sin duda la bolsa más cool para las mamás más fashion. Las bolsas Goyard son la definición perfecta de quiet luxury, aunque ya es una marca reconocida mundialmente, sigue manteniendo la misma estética y se destaca por su exclusividad y reconocimiento. La Saint Louis Tote es una de las favoritas del momento, gracias a su practicidad y funcionalidad.

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La tote bag más icónica del momento. (Pre-Owned Goyard Pre-Owned tote St. Louis PM 2024, $56,004, Goyard, farfetch.com)

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Saint Laurent

Saint Laurent es una de nuestras marcas favoritas y de las más amadas en el momento, aunque se caracteriza por sus bolsas pequeños, también tienen otras de mayor tamaño, ideales para todos los días. Sus totes se destacan por tener diseños sofisticados con líneas estructuradas y acabados impecables como el de la Icare, la cual es una gran opción para ti si eres moderna y sofisticada.

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Saint Laurent es una marca que amamos y sin duda sus tote bags son un gran regalo. (Saint Lauren Paris Bolsa Icare, $105,335, Sait Laurent, elpalaciodehierro.com)

Polène

Polène es una de las marcas francesas favoritas del momento, se caracteriza por sus diseños discretos pero sofisticados. Siguen una línea minimalista, con colores neutro y diseños simples pero únicos. Sus bolsas se destacan por verse modernas sin sentirse muy excesivas, la tote bag es el accesorio perfecto para un look moderno, pero sin perder esos toques elegantes que las caracterizan.

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Una de nuestras favoritas y la bolsa que no puede faltar en tu clóset. (Cyme Edition Textured Camel, $620 USD, Polène, eng.polene-paris.com)

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Bolsas Moda Accesorios

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