Tatiana Schlossberg, nieta de John F. Kennedy, muere a los 35 años tras luchar contra la leucemia

Tatiana Schlossberg muere a los 35 años

Tatiana Schlossberg falleció tan solo un mes después de anunciar su lucha contra la leucemia mieloide aguda.

“Nuestra hermosa Tatiana falleció esta mañana”, anunció el martes a través de Instagram la Fundación de la Biblioteca JFK, en nombre de la familia de Schlossberg . “Siempre la llevaremos en nuestros corazones”.

El mensaje fue firmado por su familia: “George, Edwin y Josephine Moran Ed, Caroline, Jack, Rose y Rory”.

En noviembre de 2025, Schlossberg dio a conocer públicamente que había sido diagnosticada con leucemia mieloide aguda en un ensayo personal publicado en The New Yorker. En el texto relató que los médicos detectaron la enfermedad mientras se encontraba hospitalizada tras dar a luz a su segunda hija. Tatiana estaba casada con George Moran desde 2017 y juntos tuvieron tres hijos.

Tatiana Schlossberg (Getty Images)

“‘No podía creer que estuvieran hablando de mí’”, escribió al recordar el momento del diagnóstico, que implicaba quimioterapia intensiva y un trasplante de médula ósea. Señaló que el día anterior había nadado una milla con nueve meses de embarazo y que se sentía en perfecto estado de salud.

Durante su tratamiento, Schlossberg destacó el apoyo constante de sus padres y de sus hermanos, Rose y Jack. En particular, relató que Rose fue compatible para donar células madre y participó en su primera transfusión. “Mi familia ha sostenido mi mano sin titubear mientras he sufrido, tratando de ocultar su propio dolor para protegerme”, escribió.