¿Quién es Grace Wales Bonner, la nueva directora creativa de moda masculina en Hermès?

La diseñadora británica Grace Wales Bonner de 35 años, conocida por su sutil elegancia y habilidad para fusionar la herencia cultural con lujo contemporáneo, acaba de ser nombrada directora creativa de moda masculina en Hermès.
Una noticia que marca el inicio de un nuevo y emocionante capítulo para la maison francesa.
¿Quién es Grace Wales Bonner?
Grace Wales Bonner es graduada de Central Saint Martins, una de las mejores escuelas de diseño del mundo que ha visto surgir talentos como a Alexander McQueen y John Galliano.
En 2014, Grace lanzó su marca homónima con la visión de explorar la identidad, la espiritualidad y la herencia a través de la sastrería.
En apenas 10 años, su nombre se ha posicionado como emblema de la sofisticación con propósito y su influencia ha sido muy relevante en la industria.
Su trayectoria ha estado llena de éxitos. Fue reconocida con el Premio LVMH en 2016, el CFDA International Men’s Designer of the Year en 2021 y múltiples premios de los British Fashion Awards.
Entre sus mejores clientes figuran algunas celebs como el piloto Lewis Hamilton o los músicos FKA Twigs y Omar Apollo.
Ahora, Grace llega a Hermès con un reto monumental: suceder a Véronique Nichanian, que ha liderado la línea masculina durante 37 años.
A casi cuatro décadas de elegancia que crearon todas las bases para la identidad de la marca, Bonner no solo está por ocupar el asiento con más relevancia en la historia de esta casa de moda, sino que será clave para llevar la marca a un nuevo nivel en la era moderna.
Hermès: Un cambio histórico hacia la modernidad
La primera colección de Grace Wales bonner para Hermès debutará en enero de 2027 y las expectativas ya están por las nubes.
Mientras llega el momento, el estudio interno de la maison se encargará de las próximas entregas.
Grace es la primera mujer de color en dirigir una división masculina en una casa de lujo francesa. En una industria que ha sido históricamente lenta para cambiar, este paso no solo tiene un impacto en el aspecto creativo, sino que tiene una relevancia monumental y llena de significado.
Con su estilo lleno de sensibilidad artística y una narrativa que celebra la diversidad, Grace Wales Bonner promete traer a Hermès una nueva definición del lujo.
La maison ahora está por entrar a una nueva era y nos morimos por ver qué sorpresas nos esperan.