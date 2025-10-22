¿Quién es Grace Wales Bonner, la nueva directora creativa de moda masculina en Hermès?

¿Quién es Grace Wales Bonner?

Grace Wales Bonner es graduada de Central Saint Martins, una de las mejores escuelas de diseño del mundo que ha visto surgir talentos como a Alexander McQueen y John Galliano.

En 2014, Grace lanzó su marca homónima con la visión de explorar la identidad, la espiritualidad y la herencia a través de la sastrería.

En apenas 10 años, su nombre se ha posicionado como emblema de la sofisticación con propósito y su influencia ha sido muy relevante en la industria.

(Antony Jones/Getty Images for United Talent A)

Su trayectoria ha estado llena de éxitos. Fue reconocida con el Premio LVMH en 2016, el CFDA International Men’s Designer of the Year en 2021 y múltiples premios de los British Fashion Awards.

Entre sus mejores clientes figuran algunas celebs como el piloto Lewis Hamilton o los músicos FKA Twigs y Omar Apollo.

Este año fue co-chair de la Met Gala junto con Lewis Hamilton (Gareth Cattermole/Gareth Cattermole/Getty Images)

Ahora, Grace llega a Hermès con un reto monumental: suceder a Véronique Nichanian, que ha liderado la línea masculina durante 37 años.

A casi cuatro décadas de elegancia que crearon todas las bases para la identidad de la marca, Bonner no solo está por ocupar el asiento con más relevancia en la historia de esta casa de moda, sino que será clave para llevar la marca a un nuevo nivel en la era moderna.