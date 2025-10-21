Arte, emoción y técnica: La Semana de la Moda en México y las presentaciones más top

Fashion Week México: estos fueron nuestros desfiles favoritos

Raquel Orozco

La diseñadora abrió con fuerza esta edición de Fashion Week con una colección que rinde homenaje a la Ciudad de México.

Sus creaciones estuvieron llenas de tonos metálicos, trajes de sastrería y transparencias que se movían con fluidez y libertad.

El detalle inesperado fue su cápsula moderna, poderosa y sin dejar de lado su ADN elegante. Raquel Orozco volvió a demostrar que el lujo mexicano puede mostrarse en diferentes matices y formas que reflejan el movimiento de la ciudad.

Raquel Orozco abrió la Semana de la moda con esta increíble colección (Instagram (@raquelorozcog))

Francisco Cancino

El diseñador presentó su colección llamada “Cómo criar monstruos marinos”, una reflexión sobre la dualidad entre belleza y vulnerabilidad.

Francisco Cancino nos invitó a detenernos y mirar una colección que refleja calma a través capas de seda, gasa y texturas que parecen estar vivas.

La mezcla de tejidos y una paleta de colores con contrastes como el azul y naranja ayudaron a construir su universo.

"Cómo criar monstruos marinos”, una reflexión sobre la dualidad entre belleza y vulnerabilidad (Instragram (@c.a.n.c.i.n.o))

Alexia Ulibarri

Con la presentación de “Celestina”, Alexia Ulibarri nos regaló una explosión de color y looks llenos de fantasía.

Faldas globo, tul, tonos claros como lila y rosa dominaron en esta colección que refleja el romanticismo sin perder fuerza. Su propuesta invita a divertirse con la moda y mostrar tu brillo propio.