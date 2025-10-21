Arte, emoción y técnica: La Semana de la Moda en México y las presentaciones más top

Desde las instalaciones de Maravilla Studios, la industria de la moda se reunió para ser parte de esta explosión de diseño e innovación.
Entre texturas, colores y una narrativa visual poética, Cancino, Raquel Orozco, Alexia Ulibarri, Yakampot y Alfredo Martínez nos presentaron propuestas en pasarela que mezclaron arte, emoción y técnica.
Publicidad
Fashion Week México: estos fueron nuestros desfiles favoritos
Raquel Orozco
La diseñadora abrió con fuerza esta edición de Fashion Week con una colección que rinde homenaje a la Ciudad de México.
Sus creaciones estuvieron llenas de tonos metálicos, trajes de sastrería y transparencias que se movían con fluidez y libertad.
El detalle inesperado fue su cápsula moderna, poderosa y sin dejar de lado su ADN elegante. Raquel Orozco volvió a demostrar que el lujo mexicano puede mostrarse en diferentes matices y formas que reflejan el movimiento de la ciudad.
Francisco Cancino
El diseñador presentó su colección llamada “Cómo criar monstruos marinos”, una reflexión sobre la dualidad entre belleza y vulnerabilidad.
Francisco Cancino nos invitó a detenernos y mirar una colección que refleja calma a través capas de seda, gasa y texturas que parecen estar vivas.
La mezcla de tejidos y una paleta de colores con contrastes como el azul y naranja ayudaron a construir su universo.
Alexia Ulibarri
Con la presentación de “Celestina”, Alexia Ulibarri nos regaló una explosión de color y looks llenos de fantasía.
Faldas globo, tul, tonos claros como lila y rosa dominaron en esta colección que refleja el romanticismo sin perder fuerza. Su propuesta invita a divertirse con la moda y mostrar tu brillo propio.
Publicidad
Yakampot
La colección “Sin Más”, inspirada en la Rosa de las Nieves, combinó mezclilla, gasa y gabardina con bloques de color que reflejan serenidad.
El minimalismo se expresa con esta voz de lo artesanal, emocional y profundamente mexicano.
Alfredo Martínez
Alfredo Martínez nunca decepciona y esta no fue la excepción, su desfile fue pura sofisticación.
Su colección fue una montaña rusa emocional transformada en alta moda; con siluetas estructuradas, volúmenes precisos y una paleta que va del negro al azul cielo.
Entre texturas, accesorios XL y piezas crop, Alfredo reafirmó su lugar como representante del glamour tapatío.