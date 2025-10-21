Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Moda

Arte, emoción y técnica: La Semana de la Moda en México y las presentaciones más top

Este es el recap de nuestros desfiles favoritos de esta edición de Fashion Week México.
mar 21 octubre 2025 05:09 PM
FWM2025
Este es el recap de nuestros desfiles favoritos de esta edición de Fashion Week México (instagram (@fashionweekmx))

La segunda edición dl Volvo Fashion Week México en CDMX nos dejó con cuatro días llenos de creatividad, identidad y mucho estilo .

Desde las instalaciones de Maravilla Studios, la industria de la moda se reunió para ser parte de esta explosión de diseño e innovación.

Entre texturas, colores y una narrativa visual poética, Cancino, Raquel Orozco, Alexia Ulibarri, Yakampot y Alfredo Martínez nos presentaron propuestas en pasarela que mezclaron arte, emoción y técnica.

Publicidad

Fashion Week México: estos fueron nuestros desfiles favoritos

Raquel Orozco

La diseñadora abrió con fuerza esta edición de Fashion Week con una colección que rinde homenaje a la Ciudad de México.

Sus creaciones estuvieron llenas de tonos metálicos, trajes de sastrería y transparencias que se movían con fluidez y libertad.

El detalle inesperado fue su cápsula moderna, poderosa y sin dejar de lado su ADN elegante. Raquel Orozco volvió a demostrar que el lujo mexicano puede mostrarse en diferentes matices y formas que reflejan el movimiento de la ciudad.

Raquel Orozco
Raquel Orozco abrió la Semana de la moda con esta increíble colección (Instagram (@raquelorozcog))

Francisco Cancino

El diseñador presentó su colección llamada “Cómo criar monstruos marinos”, una reflexión sobre la dualidad entre belleza y vulnerabilidad.

Francisco Cancino nos invitó a detenernos y mirar una colección que refleja calma a través capas de seda, gasa y texturas que parecen estar vivas.

La mezcla de tejidos y una paleta de colores con contrastes como el azul y naranja ayudaron a construir su universo.

Cancino
"Cómo criar monstruos marinos”, una reflexión sobre la dualidad entre belleza y vulnerabilidad (Instragram (@c.a.n.c.i.n.o))

Alexia Ulibarri

Con la presentación de “Celestina”, Alexia Ulibarri nos regaló una explosión de color y looks llenos de fantasía.

Faldas globo, tul, tonos claros como lila y rosa dominaron en esta colección que refleja el romanticismo sin perder fuerza. Su propuesta invita a divertirse con la moda y mostrar tu brillo propio.

Alexia Ulibarri
En esta colección el estilo romántico deja de ser frágil y se convierte en revolución (Instagram (@alexiaulibarridesign))

Publicidad

Yakampot

La colección “Sin Más”, inspirada en la Rosa de las Nieves, combinó mezclilla, gasa y gabardina con bloques de color que reflejan serenidad.

El minimalismo se expresa con esta voz de lo artesanal, emocional y profundamente mexicano.

Yakampot
La colección inspirada en la Rosa de las Nieves, demostrando la resistencia en lo cotidiano (Instagram (@yakampot))

Alfredo Martínez

Alfredo Martínez nunca decepciona y esta no fue la excepción, su desfile fue pura sofisticación.

Su colección fue una montaña rusa emocional transformada en alta moda; con siluetas estructuradas, volúmenes precisos y una paleta que va del negro al azul cielo.

Entre texturas, accesorios XL y piezas crop, Alfredo reafirmó su lugar como representante del glamour tapatío.

Alfredo Martinez
Alfredo Martínez nos regaló un desfile lleno de pura sofisticación (Instagram (@alfredomartinez_brand))
PORTADA.jpg
Los mejores soundtracks que dejó la Fashion Week S/S 2026 Esta temporada no solo se llena de tendencias, sino de canciones que van directo a nuestras playlist.

Publicidad

Tags

marcas moda Francisco Cancino Raquel Orozco Moda de Temporada

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

Portada Quien Octubre 25

Publicidad