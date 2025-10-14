Ella es Maria Grazia Chiuri: la nueva directora creativa de Fendi

¿Quién es Maria Grazia Chiuri?

Nacida en Roma y graduada del Istituto Europeo di Design, Maria Grazia inició su carrera en Fendi, donde conoció a Pierpaolo Piccioli, con quien más tarde dejaría huella en Valentino. Durante su periodo en Fendi aprendió sobre la artesanía, el lujo y el trabajo colectivo de mujeres fuertes, las cinco hermanas fundadoras.

La diseñadora italiana inició su carrera con Fendi

(Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images)

Fue en 2016, cuando tomó las riendas de Dior como directora creativa tras la salida de Raf Simons. Su llegada a la icónica maison francesa no fue solo un cambio de dirección, sino que marcó una nueva era al convertirse en la primera mujer al mando de la marca. Utilizó esta oportunidad para establecer una plataforma de discurso y empoderamiento femenino. En su colección debut, presentó las camisetas que decían We Should All Be Feminists, marcando el inicio de una era moderna.

Marcó una nueva era al convertirse en la primera mujer en estar al mando de Dior. (Daniele Oberrauch)

Dentro de Dior, Chiuri tuvo la oportunidad de mezclar la historia con una mirada moderna. Estuvo a cargo de las colaboraciones con artistas como Judy Chicago y Mickalene Thomas, e integró en sus desfiles elementos de escritoras y otras artistas femeninas. En cada colección, logró transformar el romanticismo en una forma de resistencia.