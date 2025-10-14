Desde Roma hasta París, la diseñadora italiana ha demostrado su talento y visión creativa dentro de cada propuesta que ha presentado. Fue la primera mujer en dirigir Dior y, a partir de este hoy, la nueva directora creativa de Fendi, donde vuelve a sus raíces italianas con de la mano de la casa de moda romana.
Ella es Maria Grazia Chiuri: la nueva directora creativa de Fendi
¿Quién es Maria Grazia Chiuri?
Nacida en Roma y graduada del Istituto Europeo di Design, Maria Grazia inició su carrera en Fendi, donde conoció a Pierpaolo Piccioli, con quien más tarde dejaría huella en Valentino. Durante su periodo en Fendi aprendió sobre la artesanía, el lujo y el trabajo colectivo de mujeres fuertes, las cinco hermanas fundadoras.
Fue en 2016, cuando tomó las riendas de Dior como directora creativa tras la salida de Raf Simons. Su llegada a la icónica maison francesa no fue solo un cambio de dirección, sino que marcó una nueva era al convertirse en la primera mujer al mando de la marca. Utilizó esta oportunidad para establecer una plataforma de discurso y empoderamiento femenino. En su colección debut, presentó las camisetas que decían We Should All Be Feminists, marcando el inicio de una era moderna.
Dentro de Dior, Chiuri tuvo la oportunidad de mezclar la historia con una mirada moderna. Estuvo a cargo de las colaboraciones con artistas como Judy Chicago y Mickalene Thomas, e integró en sus desfiles elementos de escritoras y otras artistas femeninas. En cada colección, logró transformar el romanticismo en una forma de resistencia.
Una nueva era de poder femenino
Bajo su liderazgo, Dior se convirtió en un referente cultural con una visión femenina. Cada desfile fue un puente entre el estilo clásico de la maison y la visión moderna de Chiuri. Se posicionó como un espacio donde la moda, la historia y el feminismo se entrelazaban para crear algo hermoso.
Ahora, Chiuri está por iniciar una nueva etapa en Fendi, donde todo comenzó. Su regreso a Roma y la marca italiana tiene un peso simbólico muy grande y es imposible no estar ansioso por lo que nos espera. Su primer desfile está previsto para febrero de 2026 y promete fusionar la herencia artesanal de la firma con su visión de una feminidad libre y contemporánea.
María Grazia Chiuri no solo ha estado a cargo de diseñar ropa, siempre ha sido una vocera del empoderamiento y ha sabido llevarlo en todo lo que hace. Ha demostrado que el estilo puede ser una declaración política.