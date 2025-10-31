Una historia que es sinónimo de lujo y elegancia: ¿Quiénes son los fundadores y quién está a la cabeza de Fendi?

Los inicios de la casa Fendi

Todo comenzó en Roma en 1925, cuando Adele Casagrande y Edoardo Fendi, abrieron una boutique especializada en piel y bolsas hechas a mano.

Sin saberlo, estaban construyendo las bases de lo que sería una de las maisons más influyentes del mundo de la moda.

La atención al detalle, la calidad artesanal y ese toque de innovación con elegancia italiana hicieron que Fendi alcanzara la fama internacional y se posicionara como sinónimo de lujo y sofisticación.

Fendi es artesanía, herencia y tradición. (fendi.com)

Las cinco hermanas Fendi y Karl Lagerfeld

En los años sesenta, las cinco hijas de Adele y Edoardo, Anna, Paola, Franca, Carla y Alda Fendi, se unieron al negocio familiar, marcando el inicio de una nueva era.

Cada una tenía un papel clave: Anna lideraba el desarrollo y las licencias, Paola era la experta en pieles, Franca se encargaba de las compras, Carla era la presidenta y directora de cuentas, y Alda, dirigía el taller de pieles.

Un siglo de tradiciones familiares. (fendi.com)

En 1965 invitaron a Karl Lagerfeld, quien hizo de Fendi una marca con una visión más moderna y vanguardista. El diseñador alemán creó el icónico logo “FF”, que se convirtió en un símbolo eterno de estilo.

Por más de 50 años, Lagerfeld transformó Fendi en una casa que combinaba la tradición artesanal con una estética fresca y contemporánea.

Lagerfeld llevó la aplicación del pelo desde el enfoque tradicional hasta declaraciones de moda contemporáneas. (fendi.com)

Silvia Venturini Fendi

En la década de los noventa, Silvia Venturini Fendi, nieta de los fundadores, se unió al equipo creativo, y no tardó en dejar huella con una de las bolsas más icónicas de todos los tiempos: el Baguette Bag.

Este diseño, desarrollado junto a Maria Grazia Chiuri, marcó una generación y posicionó a Fendi como un referente del lujo contemporáneo.