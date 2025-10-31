Fendi es una casa de moda italiana conocida por su lujo, sofisticación y calidad artesanal. Su historia combina herencia familiar, visión creativa y una evolución constante que la ha convertido en un ícono global.
Una historia que es sinónimo de lujo y elegancia: ¿Quiénes son los fundadores y quién está a la cabeza de Fendi?
Los inicios de la casa Fendi
Todo comenzó en Roma en 1925, cuando Adele Casagrande y Edoardo Fendi, abrieron una boutique especializada en piel y bolsas hechas a mano.
Sin saberlo, estaban construyendo las bases de lo que sería una de las maisons más influyentes del mundo de la moda.
La atención al detalle, la calidad artesanal y ese toque de innovación con elegancia italiana hicieron que Fendi alcanzara la fama internacional y se posicionara como sinónimo de lujo y sofisticación.
Las cinco hermanas Fendi y Karl Lagerfeld
En los años sesenta, las cinco hijas de Adele y Edoardo, Anna, Paola, Franca, Carla y Alda Fendi, se unieron al negocio familiar, marcando el inicio de una nueva era.
Cada una tenía un papel clave: Anna lideraba el desarrollo y las licencias, Paola era la experta en pieles, Franca se encargaba de las compras, Carla era la presidenta y directora de cuentas, y Alda, dirigía el taller de pieles.
En 1965 invitaron a Karl Lagerfeld, quien hizo de Fendi una marca con una visión más moderna y vanguardista. El diseñador alemán creó el icónico logo “FF”, que se convirtió en un símbolo eterno de estilo.
Por más de 50 años, Lagerfeld transformó Fendi en una casa que combinaba la tradición artesanal con una estética fresca y contemporánea.
Silvia Venturini Fendi
En la década de los noventa, Silvia Venturini Fendi, nieta de los fundadores, se unió al equipo creativo, y no tardó en dejar huella con una de las bolsas más icónicas de todos los tiempos: el Baguette Bag.
Este diseño, desarrollado junto a Maria Grazia Chiuri, marcó una generación y posicionó a Fendi como un referente del lujo contemporáneo.
La era del Grupo LVMH
En el 2000, LVMH adquirió Fendi, lo que impulsó su expansión. Desde entonces, la maison ha colaborado con diseñadores y artistas de renombre, como Damien Hirst y Stefano Pilati, para reafirmar su espíritu innovador.
Tras la muerte de Karl Lagerfeld en 2019, Silvia asumió la dirección creativa, manteniendo la esencia de Fendi, combinando tradición e innovación en sus diseños.
El presente de Fendi
De 2020 a 2024, Kim Jones estuvo al frente de la línea femenina y de alta costura, aportando una visión moderna, elegante y muy ligada a la herencia de la maison.
Por otra parte, Delfina Delettrez Fendi, cuarta generación de la familia, dirige la joyería, con piezas que combinan lo clásico y lo vanguardista.
Su sede es un edificio icónico en Roma que se ha convertido el corazón creativo de Fendi. El Palazzo della Civiltà Italiana simboliza la unión entre historia y modernidad, un homenaje al legado familiar y al futuro de la moda italiana.
Y ahora, con el regreso de Maria Grazia Chiuri a la maison, inicia un nuevo capítulo que promete volver a sus raíces; dejándonos claro que Fendi nunca pasa de moda.