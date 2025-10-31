Publicidad

Moda

Los disfraces más icónicos de las celebridades en Halloween

Cada Halloween las estrellas elevan el arte del disfraz a otro nivel. Aquí están los disfraces más icónicos y memorables de las celebridades que todos recordamos.
vie 31 octubre 2025 04:39 PM
halloween celebs.jpg
La mejor época del año para lucir de terror y glamour. (Vía Instagram (@kyliejenner @parishilton @kimkardashian @belindapop @lupitanyongo @gigihadid))

Los disfraces de celebridades no son solo atuendos para la noche de Halloween, son verdaderas exhibiciones de creatividad, dedicación y estilo que marcan tendencia y se vuelven parte de la cultura pop.

Las celebs han presentado looks que no solo sorprenden, sino que también inspiran millones a atreverse con sus propias versiones.

Apostar por un disfraz impactante es cada vez más un juego de alta moda, donde la historia y la personalidad del personaje se fusionan con la destreza de los diseñadores y artistas del maquillaje y la escenografía. Te enseñamos nuestros favoritos de años anteriores.

Los mejores disfraces de las celebs en Halloween y cómo se han llevado a la historia

Estos disfraces icónicos suelen aparecer en fiestas exclusivas de Halloween, eventos de moda y festivales donde la imaginación y la originalidad son el boleto de entrada.

Algunos se inspiran en personajes clásicos del cine, mientras que otros rinden homenaje a íconos culturales de la música y el arte.

cara
La modelo Cara Delevingne disfrazada de David Bowie. (Vía Instagram @caradelevingne)

El secreto para lograr un disfraz memorable está en los detalles: materiales de calidad, accesorios específicos y un maquillaje que complemente el personaje.

Las celebridades más creativas cuentan con equipos profesionales que replican hasta el más mínimo detalle.

halloween thee.jpg
La rapera, cantante y actriz Thee Stallion sin duda goza la época de Halloween. (Vía Instagram @theestallion)

Nuestros disfraces favoritos de las famosas

Entre los disfraces legendarios, destacan el de Kim Kardashian como Mystique en 2022, un verdadero trabajo de arte corporal; Heidi Klum y sus transformaciones extremas, como su disfraz de E.T. en 2024 o sus icónicos personajes en años anteriores; las hermanas Jenner como Sugar y Spice de “Batman Forever”; y Gigi Hadid luciendo a “La Máscara” con un maquillaje y vestuario impecables.

heidi Klum
Para reinas del disfraz Heidi Klum y su esposo Tom Kaulitz son tendencia siempre. (Vía Instagram @heidiklum)

No olvidemos Paris Hilton y sus versiones de Britney Spears. También podemos destacar a Belinda como reina del disfraz en México. Cada uno de estos looks se ha convertido en referente de estilo y creatividad a seguir.

Belinda
Belinda da todo un espectáculo con glamour y terror. (Vía Instagram@belindapop)

¿Cómo hacer que los disfraces sean únicos?

Las celebridades no solo usan sus disfraces para marcar tendencia, sino que elevan el concepto mismo del disfraz a una forma de arte y expresión personal.

Cada look icónico es una declaración pública que trasciende la noche de Halloween y aporta al legado de moda y cultura pop de esa época.

Curiouser and curiouser...jpg
Selena Gómez y su esposo Benny Blanco disfrazados de Alicia en el país de las maravillas y el Sombrerero Loco. (Vía Instagram@selenagomez)

Con sus transformaciones, las estrellas inspiran a millones a explorar la creatividad sin límites y a jugar con la identidad. En este juego, las celebs nos recuerdan que disfrazarse puede ser mucho más que un acto; es toda una experiencia que comunica poder, diversión y autenticidad. No podemos esperar a ver los disfraces de este año.

Kourtney K
Kourtney Kardashian y Travis Barker debutando como Chucky y Tiffany (Vía Instagram@kourtneykardash)
SJP
