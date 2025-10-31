Los disfraces más icónicos de las celebridades en Halloween

Los disfraces de celebridades no son solo atuendos para la noche de Halloween, son verdaderas exhibiciones de creatividad, dedicación y estilo que marcan tendencia y se vuelven parte de la cultura pop.

Las celebs han presentado looks que no solo sorprenden, sino que también inspiran millones a atreverse con sus propias versiones.

Apostar por un disfraz impactante es cada vez más un juego de alta moda, donde la historia y la personalidad del personaje se fusionan con la destreza de los diseñadores y artistas del maquillaje y la escenografía. Te enseñamos nuestros favoritos de años anteriores.