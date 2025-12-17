Fortnite se ha transformado en un punto de encuentro entre el gaming y el entretenimiento global. A través de colaboraciones estratégicas, Epic Games ha integrado a figuras influyentes de internet, la música, el deporte, el cine y la moda como personajes jugables, reforzando su impacto cultural y su conexión con nuevas audiencias.
Kim Kardashian y las celebridades que tienen su propio skin en Fortnite
Kim Kardashian
La empresaria e ícono de la cultura pop se sumó hace una semanas a esta lista como una de las figuras más influyentes en cruzar al universo Fortnite. Su estética y presencia refuerzan cómo el juego también funciona como una plataforma donde combinan moda, celebridades y entretenimiento digital.
TheGrefg
El streamer español llegó a Fortnite en 2021 con su propia skin. En 2022 recibió una segunda versión relacionada con Fortnite FC, consolidando su presencia dentro del juego.
El Rubius
Uno de los creadores de contenido más influyentes del mundo hispanohablante debutó en Fortnite en 2024 con una skin oficial.
Mr Beast
El youtuber con mayor alcance global se sumó en 2022 con dos skins distintas, reflejando su enorme popularidad y peso mediático.
Ariana Grande
La cantante llegó a Fortnite en 2021 como parte de un concierto virtual y posteriormente recibió nuevas skins en 2021 y 2024.
Eminem
El rapero estadounidense se integró al juego en 2023 con tres skins diferentes y un evento musical que marcó el inicio del Capítulo 5.
Lady Gaga
En 2024, la artista llegó con dos skins inspiradas en distintas etapas de su carrera, incluyendo una basada en Chromatica.
Metallica
James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett y Robert Trujillo llegaron en 2024 con dos skins cada uno y protagonizaron un concierto virtual dentro del juego.
Lewis Hamilton
El siete veces campeón del mundo de Fórmula 1 recibió dos skins distintas en 2023, destacando su estilo fuera de las pistas.
Lebron James
El jugador de los Lakers llegó en 2021 con varias skins, incluyendo una especial por Space Jam 2, y regresó en 2022 con una versión ligada a Fortnite FC.
Neymar Jr
El futbolista brasileño debutó en 2021 con una skin que incluía distintos estilos, y en 2022 recibió una nueva versión con uniforme de Fortnite FC.
Marco Reus
El futbolista alemán llegó en 2021 junto a Harry Kane como parte de la colaboración con la UEFA Euro 2020.
Harry Kane
El delantero inglés se integró al juego en 2021 con una skin que porta la camiseta de la selección de Inglaterra.
John Wick (Keanu Reeves)
Uno de los personajes más icónicos del cine de acción llegó a Fortnite en 2019, convirtiéndose en una de las skins más populares del juego.
Terminator T-800 (Arnold Schwarzenegger)
Inspirado en Terminator 2, este personaje llegó como skin representando uno de los íconos más reconocibles del cine.
Spider-Man (Tom Holland) y MJ (Zendaya)
Ambos personajes se integraron en 2021 como parte de la colaboración con Spider-Man: No Way Home.