Kim Kardashian y las celebridades que tienen su propio skin en Fortnite

Kim Kardashian

La empresaria e ícono de la cultura pop se sumó hace una semanas a esta lista como una de las figuras más influyentes en cruzar al universo Fortnite. Su estética y presencia refuerzan cómo el juego también funciona como una plataforma donde combinan moda, celebridades y entretenimiento digital.

TheGrefg

El streamer español llegó a Fortnite en 2021 con su propia skin. En 2022 recibió una segunda versión relacionada con Fortnite FC, consolidando su presencia dentro del juego.

El Rubius

Uno de los creadores de contenido más influyentes del mundo hispanohablante debutó en Fortnite en 2024 con una skin oficial.

Mr Beast

El youtuber con mayor alcance global se sumó en 2022 con dos skins distintas, reflejando su enorme popularidad y peso mediático.

Ariana Grande

La cantante llegó a Fortnite en 2021 como parte de un concierto virtual y posteriormente recibió nuevas skins en 2021 y 2024.

Eminem

El rapero estadounidense se integró al juego en 2023 con tres skins diferentes y un evento musical que marcó el inicio del Capítulo 5.

Lady Gaga

En 2024, la artista llegó con dos skins inspiradas en distintas etapas de su carrera, incluyendo una basada en Chromatica.

Metallica

James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett y Robert Trujillo llegaron en 2024 con dos skins cada uno y protagonizaron un concierto virtual dentro del juego.

James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett y Robert Trujillo llegaron en 2024 con dos skins cada uno y protagonizaron un concierto virtual dentro del juego.

Lewis Hamilton

El siete veces campeón del mundo de Fórmula 1 recibió dos skins distintas en 2023, destacando su estilo fuera de las pistas.