Con este vestido, Sarah Jessica Parker confirma que será nuestro icono de estilo por siempre

Sarah Jessica Parker deja claro una vez más que cuando se trata de moda, es difícil superarla.
Durante la New York City Ballet Fall Fashion Gala, la actriz nos dejó con la boca abierta con un vestido inolvidable: una pieza de Iris van Herpen, la diseñadora neerlandesa conocida por combinar innovación, tecnología, arte y alta costura en prendas que parecen sacadas de un sueño .
El vestido de Iris van Herpen que usó Sarah Jessica Parker
El vestido de Iris van Herpen que usó Sarah Jessica Parker es parte de la colección Biolume de alta costura otoño/invierno 2025, inspirada en la bioluminiscencia y el movimiento natural del océano y todo lo qu leo habita.
En el caso de la actriz, al usar esta pieza de color negro, el vestido cobra esta forma de mujer ave poderosa, con una escultura textil tridimensional que flotaba con cada paso y reclamaba presencia.
La versión original del vestido contaba con una abertura en el torso dando un twist más arriesgado, pero para esta ocasión la actriz prefirió una adaptación con un tejido translúcido que permití mantener ese equilibrio entre elegancia y dramatismo. Las alas negras que se forman por la estructura del vestido, enmarcaron la silueta y fueron un foco de atención por su apariencia ligera, pero con fuerza visual. Como si salieran directamente del cuerpo de la actriz para expandirse sobre la alfombra roja.
Con un vestido tan imponente como protagonista, Sarah Jessica Parker mantuvo un beauty look mucho más minimalista con cabello recogido en un chongo muy limpio con raya al medio, un maquillaje neutro solo con delineador para resaltar sus ojos y tacones negras abiertos. El resultado fue un look que balancea de manera perfecta la sofisticación y teatralidad, perfecto para una noche pensada en el ballet.
Un pequeño guiño a su icónico personaje
No es la primera vez que vemos a SJP usando algún elemento que se relacione con volar y los pájaros, podemos recordar el icónico tocado con plumas que usó su personaje Carrie Bradshaw en la casi boda con Mr. Big en la película de Sex and The City o el clutch en forma de paloma que se volvió viral en And Just Like That.
Más allá de la moda, su presencia también tuvo un significado especial, porque además de ser la vicepresidenta de la Junta Directiva del New York City Ballet, es una de las grandes impulsoras del evento, que busca recaudar fondos para apoyar la danza y promover la colaboración entre diseñadores y coreógrafos.
Con este look, Sarah Jessica Parker no solo brilló como ícono de estilo, sino como una declaración sobre la importancia de la creatividad, innovación y evolución que se mezcla en la danza y en la moda.