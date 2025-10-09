Con este vestido, Sarah Jessica Parker confirma que será nuestro icono de estilo por siempre

El vestido de Iris van Herpen que usó Sarah Jessica Parker

El vestido de Iris van Herpen que usó Sarah Jessica Parker es parte de la colección Biolume de alta costura otoño/invierno 2025, inspirada en la bioluminiscencia y el movimiento natural del océano y todo lo qu leo habita.

En el caso de la actriz, al usar esta pieza de color negro, el vestido cobra esta forma de mujer ave poderosa, con una escultura textil tridimensional que flotaba con cada paso y reclamaba presencia.

El diseño es parte de la colección Biolume de alta costura otoño/invierno 2025 (Theo Wargo/Getty Images)

La versión original del vestido contaba con una abertura en el torso dando un twist más arriesgado, pero para esta ocasión la actriz prefirió una adaptación con un tejido translúcido que permití mantener ese equilibrio entre elegancia y dramatismo. Las alas negras que se forman por la estructura del vestido, enmarcaron la silueta y fueron un foco de atención por su apariencia ligera, pero con fuerza visual. Como si salieran directamente del cuerpo de la actriz para expandirse sobre la alfombra roja.

Con un vestido tan imponente como protagonista, Sarah Jessica Parker mantuvo un beauty look mucho más minimalista con cabello recogido en un chongo muy limpio con raya al medio, un maquillaje neutro solo con delineador para resaltar sus ojos y tacones negras abiertos. El resultado fue un look que balancea de manera perfecta la sofisticación y teatralidad, perfecto para una noche pensada en el ballet.