Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Moda

El regreso de las piezas de archivo: vestir vintage está de moda

Las piezas vintage y de archivo reaparecen con fuerza en el mundo fashion, desde la alfombra roja hasta las calles dando un giro nostálgico y sofisticado.
mié 29 octubre 2025 03:43 PM
Piezas de archivo
Celebs y diseñadores rehacen el pasado para crear looks con personalidad y significado. (Vía Steven Meisel portafolio, Roberto Cavalli, Instagram@bellahadid @nicolekidman,
)

Vestirse con piezas vintage ya no solo es nostalgia, sino una nueva declaración de cómo el mundo está cambiando a una nueva forma de consciencia, sostenibilidad y sobre todo estilo. La moda está abrazando el legado de los diseñadores icónicos y rescatando la historia de todos aquellos que valoran la narrativa de cada prenda.

Celebridades han sido vistas luciendo esta tendencia tanto en red carpets como en eventos de su vida diaria. Firmas de gran renombre demuestran que la moda vintage está de regreso para ser moderna y relevante.

Publicidad

El regreso de las piezas de archivo

Outfits y desfiles

Marcas como Gucci, Prada, Balenciaga y Valentino han reeditado piezas icónicas de sus archivos, mezclándolas con nuevas texturas y accesorios contemporáneos para crear looks frescos y dinámicos. Esta tendencia también se ve reflejada en street style, donde influencers combinan piezas vintage con básicos actuales para lograr ese estilo cool y personal.

balenciaga
Balenciaga Cocoa Dress 1950 y Balenciaga SS26

 (Vía Instagram@Balenciaga, MutualArt)

Cada vez más celebridades lucen esta tendencia, hemos visto a Zendaya ser la reina de las piezas de archivo en red carpets, Kim Kardashian ha resucitado los 60 y casas de lujo siguen mostrando en las MET Gala sus grandes creaciones de épocas pasadas.

Publicidad

Nuestros favoritos imperdibles

Los blazers estructurados de Balmain, los icónicos trench coats de Burberry y los vestidos de Dior de décadas pasadas son piezas que todo armario aspiracional debería tener.

balenciaga y Burberry
Estas prendas son solo un recordatorio de que algo se puede quedar tras décadas, sin pasar de moda. (Vía Balenciaga, Burberry)

Además, muchas casas de lujo lanzan colecciones cápsula con piezas reeditadas de sus archivos, ideales para quienes buscan lujo sostenible y moda con historia. Combínalas con accesorios contemporáneos, desde botas chunky hasta bolsos mini, para un look fresco e inesperado.

thanks its @miumiu-2.jpg
Recordar piezas vintage con un toque moderno es puro glamour, bolso miu miu inspirado en el icónico modelo Aventure de 2009. (Vía Instagram@luisapiou)

Publicidad

Por qué amar el archivo

Las prendas de archivo no solo cuentan historias, sino que también reducen el impacto ambiental de la moda rápida, al promover el consumo responsable y la reutilización. Vestir con historia es apostar por un estilo con alma, donde cada pieza tiene su propia narrativa y una autenticidad difícil de replicar.

miu miu
Miu Miu SS 2000 y Miu Miu SS 2026 (Vía Archivos Miu miu )

Este fenómeno conecta con una generación que busca diferenciarse y al mismo tiempo cuidar el planeta. La moda de archivo representa una forma elegante y consciente de ser único, mientras honra las tradiciones del diseño que han marcado generaciones.

@mileycyrus
Miley Cyrus usando una pieza de archivo de Roberto Cavalli Spring Summer 2004 (Vía Instagram@roberto_cavalli)
Boda de Selena Gomez
Los espectaculares zapatos que Selena Gomez usó en su boda y todo mundo ignoró (los vas a querer ya) En la boda de Selena Gomez hubo de todo: romance, lujo y un estilo que fue tan discreto como brillante. Un toque inesperado que actualmente se está convirtiendo en tendencia entre las novias del 2025.    

Tags

Vintage Tendencias Moda y lujo

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

Portada Quien Octubre 25

Publicidad