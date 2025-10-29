El regreso de las piezas de archivo: vestir vintage está de moda

Vestirse con piezas vintage ya no solo es nostalgia, sino una nueva declaración de cómo el mundo está cambiando a una nueva forma de consciencia, sostenibilidad y sobre todo estilo. La moda está abrazando el legado de los diseñadores icónicos y rescatando la historia de todos aquellos que valoran la narrativa de cada prenda.

Celebridades han sido vistas luciendo esta tendencia tanto en red carpets como en eventos de su vida diaria. Firmas de gran renombre demuestran que la moda vintage está de regreso para ser moderna y relevante.