Disfraz de último minuto para Halloween con cosas que ya tienes en tu clóset

Fantasma moderno

El clásico que nunca falla. Solo necesitas una sábana blanca o tela ligera que te cubra la cabeza. Puedes hacerlo versión tradicional hasta los pies o más moderno dejando las piernas a la vista. Agrega unos lentes oscuros y listo: ghost but make it fashion.

El clásico que no falla. (Disfraz de fantasma para adultos, disfraz de fantasma blanco con anteojos de sol negras, $827, amazon.com)

Diablita glam

El básico más hot. Solo necesitas un vestido rojo, puede ser corto, largo, con brillos o satinado. Combínalo con tacones o botas del mismo tono y llévalo a otro nivel con labios rojos y una diadema con cuernos. Un resultado muy devilish.

El disfraz de Halloween más hot. (Vía Instagram (@victoriajustice))

Wednesday Addams

Oscura, misteriosa y muy fácil de recrear. Usa un suéter y vestido negro, camisa blanca debajo, botas y trenzas. Si quieres darle un twist más moderno haz las trenzas más messy y añade un makeup en tonos fríos.

Un disfraz súper fácil de armar. (Vestido: Mango, $749, shopmango.com

Suéter: Zara, $499, zara.com

Camisa: Stradivarius, $549, stradivarius.com

Botas: Pull & Bear, $999, pullandbear.com)

Tommy Shelby de Peaky Blinders

Saca tu ropa formal. Usa traje, camisa blanca, chaleco, abrigo largo y un sombrero tipo newsboy. Puedes añadir una cadena o un cigarro falso para el toque final. Un look elegante, vintage y con una boss attitude.