Disfraz de último minuto para Halloween con cosas que ya tienes en tu clóset

Si no tuviste tiempo de planear tu disfraz para este Halloween 2025, te invitaron a una fiesta de último momento o simplemente no quieres gastar demasiado, esta guía es para ti.
vie 31 octubre 2025 03:26 PM
Disfraz de último momento para esta spooky season. (Vía Instagram (@victoriajustice))

Halloween ya está aquí, esa época del año en la que literalmente puedes ser cualquier cosa, desde una bruja glam hasta un fantasma minimalista. Y sí, sabemos que cada año prometes planearlo con tiempo, pero siempre llega el 31 y todavía no tienes nada. Don’t worry, con un poco de creatividad y tu clóset puedes lograr un look increíble en minutos.

Aquí te dejamos 7 ideas fáciles y cool para disfrazarte sin gastar mucho y sin perder el estilo. Quizás necesites un accesorio o peluca, pero la mayoría de los looks puedes armarlos con prendas que ya tienes. Solo necesitas rescatar los elementos clave de cada personaje y ponerle tu toque.

Fantasma moderno

El clásico que nunca falla. Solo necesitas una sábana blanca o tela ligera que te cubra la cabeza. Puedes hacerlo versión tradicional hasta los pies o más moderno dejando las piernas a la vista. Agrega unos lentes oscuros y listo: ghost but make it fashion.

fantasma disfraz.jpg
El clásico que no falla. (Disfraz de fantasma para adultos, disfraz de fantasma blanco con anteojos de sol negras, $827, amazon.com)

Diablita glam

El básico más hot. Solo necesitas un vestido rojo, puede ser corto, largo, con brillos o satinado. Combínalo con tacones o botas del mismo tono y llévalo a otro nivel con labios rojos y una diadema con cuernos. Un resultado muy devilish.

victoriajustice
El disfraz de Halloween más hot. (Vía Instagram (@victoriajustice))

Wednesday Addams

Oscura, misteriosa y muy fácil de recrear. Usa un suéter y vestido negro, camisa blanca debajo, botas y trenzas. Si quieres darle un twist más moderno haz las trenzas más messy y añade un makeup en tonos fríos.

WEDNeSDAY ADDAMS.jpg
Un disfraz súper fácil de armar. (Vestido: Mango, $749, shopmango.com
Suéter: Zara, $499, zara.com
Camisa: Stradivarius, $549, stradivarius.com
Botas: Pull & Bear, $999, pullandbear.com)

Tommy Shelby de Peaky Blinders

Saca tu ropa formal. Usa traje, camisa blanca, chaleco, abrigo largo y un sombrero tipo newsboy. Puedes añadir una cadena o un cigarro falso para el toque final. Un look elegante, vintage y con una boss attitude.

peakyblinders
Sofisticado y vintage. (Vía Instagram (@peakyblindersofficial))

Vampiro clásico

Siempre funciona. Total look negro o con una blusa roja, sombras oscuras y labios rojos para dramatizar. Si consigues unos colmillos o un poco de sangre falsa mejor. Piensa en vampire chic, más sofisticado que de miedo.

vampiro disfraz.jpg
Una vampira sofisticada. (Top piel negro: Mango, $1,399, shop.mango.com
Top drapeado rojo: Zara, $399, zara.com
Falda mini: Zara, $699, zara.com
Shorts: Stradivarius, $549, stradivarius.com
Botines: Zara, $1,399 zara.com
Labial: Charlotte Tilbury, $704, revolve.com
Colmillos: Colmillos de Fiesta de decoración, dentaduras postizas para Disfraz, $91, amazon.com)

Pitbull

Uno de los disfraces más inesperados y graciosos. Solo necesitas una camisa blanca oversize, corbata negra, shorts, lentes de sol y confianza. Si quieres hacerlo aún más icónico ponte una media color piel en la cabeza para recrear su look Mr. Worldwide approved.

Gato Negro

Ponte tu outfit negro favorito, hazte un delineado eye cat y dibuja bigotes con delineador. Si tienes una diadema con orejas, el look está completo. Minimalista, coqueto y rápido.

GATO DISFRAZ.jpg
Un gato súper fashion. (Vestido: Stradivarus, $749, stradivarius.
Top Cuello Alto: Zara, $499, zara.com
Falda Piel: Zara, $479, zara.com
Botas: Bershka, $1,799, bershka.com
Accesorio: Diadema de gato peludo negro con orejas de gato, $90, amazon.com)
