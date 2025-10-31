Disfraz de último minuto para Halloween con cosas que ya tienes en tu clóset

Halloween ya está aquí, esa época del año en la que literalmente puedes ser cualquier cosa, desde una bruja glam hasta un fantasma minimalista. Y sí, sabemos que cada año prometes planearlo con tiempo, pero siempre llega el 31 y todavía no tienes nada. Don’t worry, con un poco de creatividad y tu clóset puedes lograr unlook increíble en minutos.
Aquí te dejamos 7 ideas fáciles y cool para disfrazarte sin gastar mucho y sin perder el estilo. Quizás necesites un accesorio o peluca, pero la mayoría de los looks puedes armarlos con prendas que ya tienes. Solo necesitas rescatar los elementos clave de cada personaje y ponerle tu toque.
Fantasma moderno
El clásico que nunca falla. Solo necesitas una sábana blanca o tela ligera que te cubra la cabeza. Puedes hacerlo versión tradicional hasta los pies o más moderno dejando las piernas a la vista. Agrega unos lentes oscuros y listo: ghost but make it fashion.
Diablita glam
El básico más hot. Solo necesitas un vestido rojo, puede ser corto, largo, con brillos o satinado. Combínalo con tacones o botas del mismo tono y llévalo a otro nivel con labios rojos y una diadema con cuernos. Un resultado muy devilish.
Wednesday Addams
Oscura, misteriosa y muy fácil de recrear. Usa un suéter y vestido negro, camisa blanca debajo, botas y trenzas. Si quieres darle un twist más moderno haz las trenzas más messy y añade un makeup en tonos fríos.
Tommy Shelby de Peaky Blinders
Saca tu ropa formal. Usa traje, camisa blanca, chaleco, abrigo largo y un sombrero tipo newsboy. Puedes añadir una cadena o un cigarro falso para el toque final. Un lookelegante, vintage y con una boss attitude.
Vampiro clásico
Siempre funciona.Total look negro o con una blusa roja, sombras oscuras y labios rojos para dramatizar. Si consigues unos colmillos o un poco de sangre falsa mejor. Piensa en vampire chic, más sofisticado que de miedo.
Pitbull
Uno de los disfraces más inesperados y graciosos. Solo necesitas una camisa blanca oversize, corbata negra, shorts, lentes de sol y confianza. Si quieres hacerlo aún más icónico ponte una media color piel en la cabeza para recrear sulook Mr. Worldwide approved.
Gato Negro
Ponte tu outfit negro favorito, hazte un delineado eye cat y dibuja bigotes con delineador. Si tienes una diadema con orejas, el look está completo. Minimalista, coqueto y rápido.