No superamos la colección debut de Matthieu Blazy para CHANEL, te dejamos todos los detalles

En esta Paris Fashion Week, Matthieu Blazy presentó su primera colección como director creativo de CHANEL y lo hizo llevándonos en un viaje por el universo con una estética que mezcla elegancia y un estilo fresco lleno de emoción entre las estrellas y planetas.
La propuesta para la colección primavera/verano 2026 nace de la sencilla idea de que todos miramos el mismo cielo, esa emoción y sensación de lo infinito fue lo que encendió la llama para la creación de la colección. Blazy quería todos los invitados sintieran una pequeña conexión y cumplió el cometido.
Sin dejar de lado el característico y clásico ADN de CHANEL, Matthieu explora dentro de esta colección como darles un twist nuevo y moderno. Entre las siluetas amplias, relajadas y fluidas y los cortes sueltos que contrastan con la estructura típica de la maison se puede ver un cambio claro pero gradual. Las chamarras, blusas voluminosas, faldas fluidas se siente como prendas con vida y listas para ser usadas en el día a día.
El desfile estuvo lleno de momentos brillantes con tejidos metálicos, sedas translúcidas y más elementos con texturas que parecen reflejar la luz, resaltando este elemento de galaxia. Las telas capturaron el movimiento y la luminosidad, de una manera que se enlazó con cada aspecto de la pasarela.
La atención al detalle de CHANEL
Las plumas fueron un elemento importante en la colección desde ser usadas en faldas y vestidos, crearon formas con vida y volumen con una sensación de flotar en el espacio. Los acabados delicados y tonos plateados y dorados, sumaron detalles que recordaban a meteoritos y estrellas de una manera muy sutil.
La gama de colores fue tan variada y llena de vida con colores como el azul profundo, plata, rojos, naranjas y fucsias que llenaron de calidez y energía una colección con tantos matices elegantes. La mezcla entre lo metálico y lo vibrante reforzó la sensación de un universo.