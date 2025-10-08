No superamos la colección debut de Matthieu Blazy para CHANEL, te dejamos todos los detalles

Matthieu Blazy al frente de CHANEL, el inicio de un nuevo universo de la moda

La propuesta para la colección primavera/verano 2026 nace de la sencilla idea de que todos miramos el mismo cielo, esa emoción y sensación de lo infinito fue lo que encendió la llama para la creación de la colección. Blazy quería todos los invitados sintieran una pequeña conexión y cumplió el cometido.

Así se vio el desfile debut de Matthieu Blazy para CHANEL (Carlo Scarpato)

Sin dejar de lado el característico y clásico ADN de CHANEL, Matthieu explora dentro de esta colección como darles un twist nuevo y moderno. Entre las siluetas amplias, relajadas y fluidas y los cortes sueltos que contrastan con la estructura típica de la maison se puede ver un cambio claro pero gradual. Las chamarras, blusas voluminosas, faldas fluidas se siente como prendas con vida y listas para ser usadas en el día a día.

La propuesta no perdió el ADN de la maison, solo le dió un twist más fresco

El desfile estuvo lleno de momentos brillantes con tejidos metálicos, sedas translúcidas y más elementos con texturas que parecen reflejar la luz, resaltando este elemento de galaxia. Las telas capturaron el movimiento y la luminosidad, de una manera que se enlazó con cada aspecto de la pasarela.