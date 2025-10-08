Publicidad

Moda

No superamos la colección debut de Matthieu Blazy para CHANEL, te dejamos todos los detalles

Blazy no llegó a reinventar la maison, pero si a regresarla a su esencia.
mié 08 octubre 2025 02:17 PM
ChanelSS26.jpg
Blazy no llegó a reinventar Chanel, pero si a regresarla a su esencia

En esta Paris Fashion Week, Matthieu Blazy presentó su primera colección como director creativo de CHANEL y lo hizo llevándonos en un viaje por el universo con una estética que mezcla elegancia y un estilo fresco lleno de emoción entre las estrellas y planetas.

Matthieu Blazy al frente de CHANEL, el inicio de un nuevo universo de la moda

La propuesta para la colección primavera/verano 2026 nace de la sencilla idea de que todos miramos el mismo cielo, esa emoción y sensación de lo infinito fue lo que encendió la llama para la creación de la colección. Blazy quería todos los invitados sintieran una pequeña conexión y cumplió el cometido.

Chanel S26
Así se vio el desfile debut de Matthieu Blazy para CHANEL (Carlo Scarpato)

Sin dejar de lado el característico y clásico ADN de CHANEL, Matthieu explora dentro de esta colección como darles un twist nuevo y moderno. Entre las siluetas amplias, relajadas y fluidas y los cortes sueltos que contrastan con la estructura típica de la maison se puede ver un cambio claro pero gradual. Las chamarras, blusas voluminosas, faldas fluidas se siente como prendas con vida y listas para ser usadas en el día a día.

Chanel S26
La propuesta no perdió el ADN de la maison, solo le dió un twist más fresco

El desfile estuvo lleno de momentos brillantes con tejidos metálicos, sedas translúcidas y más elementos con texturas que parecen reflejar la luz, resaltando este elemento de galaxia. Las telas capturaron el movimiento y la luminosidad, de una manera que se enlazó con cada aspecto de la pasarela.

Chanel S26
La esencia de Gabrille Chanel estuvo presente en cada uno de los looks (Carlo Scarpato)

La atención al detalle de CHANEL

Las plumas fueron un elemento importante en la colección desde ser usadas en faldas y vestidos, crearon formas con vida y volumen con una sensación de flotar en el espacio. Los acabados delicados y tonos plateados y dorados, sumaron detalles que recordaban a meteoritos y estrellas de una manera muy sutil.

Chanel S26
Las texturas fueron un elemento clave en la colección (Carlo Scarpato)

La gama de colores fue tan variada y llena de vida con colores como el azul profundo, plata, rojos, naranjas y fucsias que llenaron de calidez y energía una colección con tantos matices elegantes. La mezcla entre lo metálico y lo vibrante reforzó la sensación de un universo.

Chanel S26
La plumas fueron un elemento clave que se sumó a este universo dando una sensación de formar parte del cosmos (Carlo Scarpato)
Chanel S26
Moda

Aneken Zaldívar, la modelo mexicana que conquistó la pasarela de CHANEL

