Toon Merch X Snoopy: la colección que pone a los geeks y nostálgicos en el radar

Este otoño, l a moda geek de calidad da un paso gigante en México gracias a Toon Merch, la nueva marca pensada para fans que coleccionan momentos y personajes icónicos. Su línea debut dedicada a Peanuts llega justo para Halloween y Día de Muertos, apostando por un vibe nostálgico, auténtico y muy instagrameable.

La tendencia es clara, en 2025 los suéteres de punto y las colaboraciones con licencias oficiales dominan el streetwear. Toon Merch, con diseños exclusivos de Peanuts, se suma como must absoluto para quienes buscan prendas que sumen alegría, color y un guiño retro a su clóset.