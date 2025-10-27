Publicidad

Toon Merch X Snoopy: la colección que pone a los geeks y nostálgicos en el radar

La marca mexicana Toon Merch debuta en grande con una collab exclusiva con Peanuts para celebrar Halloween en Casa Snoopy CDMX.
lun 27 octubre 2025 02:13 PM
too merch
Esta es la colaboración que no sabías que necesitabas y ahora la quieres para otoño/invierno. (Vía Toon Merch, Casa Snoopy, Pinterest)

Este otoño, l a moda geek de calidad da un paso gigante en México gracias a Toon Merch, la nueva marca pensada para fans que coleccionan momentos y personajes icónicos. Su línea debut dedicada a Peanuts llega justo para Halloween y Día de Muertos, apostando por un vibe nostálgico, auténtico y muy instagrameable.

La tendencia es clara, en 2025 los suéteres de punto y las colaboraciones con licencias oficiales dominan el streetwear. Toon Merch, con diseños exclusivos de Peanuts, se suma como must absoluto para quienes buscan prendas que sumen alegría, color y un guiño retro a su clóset.

Cómo llevarlos

Ideal para las tardes frescas de otoño, los suéteres Toon Merch brillan tanto en looks casuales como en mood comfy de café temático. Combinados con jeans, joggers o incluso sobre camisas blancas para ese contraste colegial, el resultado es un outfit divertido.

Snoopy Halloween 1.jpeg
Este suéter se convierte en la elección perfecta para quienes buscan comodidad y un toque de diversión. (Peanuts Gang Pumkin Patch Halloween con licencia oficial,MXN$ 555.00, toonmerch.mx)

Para el lanzamiento de su primera colección de Spooky Season, tuvieron un gathering con creadores de contenido en Casa Snoopy el nuevo hot spot de la Condesa, demostrando que los diseños son ideales para que grupos de amigos hagan fashion match y posen en los escenarios temáticos de la casa.

snoopy café
Hay tantos spots que no sabrás donde tomarte foto. (Cortesía )

Nuestros favoritos

La colección incluye esenciales como el suéter naranja "boo" con Snoopy que es el más viral del drop, modelos con Linus y Charlie Brown, y sudaderas con vibes atemporales. Toon Merch ofrece opciones para todos, desde los fans de Halloween hasta quienes buscan piezas coleccionables.

TOON MERCH
Sin duda estos suéteres son para los más fans de Snoopy (Cortesía )

La clave de estilo es mezclar las prendas: usa el suéter con pantalones baggy y sneakers gruesos para un look Y2K, y agrega accesorios como gorros, pins o stickers temáticos. De esta forma, cada pieza se convierte en una pieza de conversación, cool, funcional y llena de historia pop.

look
Puedes armar looks casuales con mucho estilo gracias a tus suéteres de Toon Merch (Cortesía)

Más allá de Halloween

El concepto va mucho más allá de la fechas. Sus diseños se convierten en básicos y crean un sentido de comunidad entre fans en México. La marca facilita la compra de estos artículos en diversos marketplaces, como Mercado Libre, TikTok Shop, Instagram, Facebook y su propia página web conectando a seguidores de todas las edades.

Snoopy Halloween 3.jpeg
Cada uno de sus diseños es un geek vibe que es simplemente especial. (Cortesía Toon Merch)

Casa Snoopy, no solo es una cafetería pet-friendly de la Condesa, también es un spot diseñado para inmortalizar momentos. Cuenta con postres y snacks inspirados en Snoopy, Charlie Brown y toda la pandilla. Sirvió como escenario para la presentación, pero se volvió el centro de reuniones del otoño, invitando a todo el mundo a celebrar, crear contenido y compartir su pasión por Peanuts.

¡Se acerca la hora de disfrutar!Un pequeño adelanto de todos los postres EXCLUSIVOS de CASA SNOO.jpg
Hay variedad tanto para ti como para tus mascotas. (Vía Instagram @casasnoopy)

