Marc Jacobs descubrió a Victoria Beckham usando una bolsa Louis Vuitton falsa

Marc Jacobs descubrió a Victoria Beckham usando una Louis Vuitton falsas

La historia se volvió legendaria por lo que pasó después de que la fotografía de la popular pareja ocupara los titulares de las revistas de moda. Marc Jacobs, quien en ese momento era director creativo de Louis Vuitton, vio la foto de Victoria con la bolsa de la maison que resultó ser falsa y decidió escribirle directamente. “Te voy a mandar una de verdad porque la que traes no lo es”, le dijo. Y sí, cumplió su palabra.

En ese momento, Beckham todavía construía su identidad fuera de las Spice Girls y esa bolsa, aunque no fuera original, era parte de su narrativa: la de una mujer que ya proyectaba la elegancia y la confianza que más tarde definirían su marca. Era una historia de aspiración más que de apariencia.