Sí, incluso la impecable Posh Spice tuvo su momento fake it till you make it. Durante el último episodio del podcast Call Her Daddy, Victoria Beckham recordó una escena que hoy parece sacada de una película de moda: hace años, caminando por Bond Street junto al guapisimo David, llevaba una Louis Vuitton fake en la mano y el mismísimo Marc Jacobs la descubrió.
Marc Jacobs descubrió a Victoria Beckham usando una bolsa Louis Vuitton falsa
La historia se volvió legendaria por lo que pasó después de que la fotografía de la popular pareja ocupara los titulares de las revistas de moda. Marc Jacobs, quien en ese momento era director creativo de Louis Vuitton, vio la foto de Victoria con la bolsa de la maison que resultó ser falsa y decidió escribirle directamente. “Te voy a mandar una de verdad porque la que traes no lo es”, le dijo. Y sí, cumplió su palabra.
En ese momento, Beckham todavía construía su identidad fuera de las Spice Girls y esa bolsa, aunque no fuera original, era parte de su narrativa: la de una mujer que ya proyectaba la elegancia y la confianza que más tarde definirían su marca. Era una historia de aspiración más que de apariencia.
La autenticidad en tiempos de “dupes”
Hoy, que encabeza una de las firmas más sofisticadas de UK, la anécdota tiene otro significado. En tiempos de superfakes que confunden incluso a los expertos y dupes que inundan las redes, la pregunta ya no es si algo es auténtico, sino qué tan auténtico eres tú al llevarlo. Y Victoria Beckham es la prueba viviente, fake it till you make it.
Del "fake it" al "made it"
Victoria Beckham pasó del “fake it” al “made it” con estilo, y eso más que cualquier marca es lo que realmente nunca pasa de moda.