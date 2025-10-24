¿Quién es Melanie Ward: la estilista que elevó el effortless chic a otro nivel?

En los 90, la moda necesitaba un nuevo aire y Melanie Ward fue quien lo trajo. Con una formación más social que artística, esta estilista británica transformó la forma en que entendemos el estilo. Su mirada fue un game changer: convirtió el grunge de las calles en un lenguaje visual que respiraba autenticidad y sofisticación.

Ward demostró que una prenda de thrift store podía tener más poder que cualquier diseño de pasarela. De pronto, el estilo personal se volvió el nuevo lujo . Un verdadero cambio a las reglas. Hoy la despedimos tras una batalla contra el cáncer, pero no olvidamos.