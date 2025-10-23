¿Vas al Gran Premio de México? Estos outfits te darán la victoria

Para las prácticas

El viernes se realizan las primeras prácticas, y aunque no es un día muy concurrido, hay mucha emoción. La jornada es larga, por lo que nuestro mejor tip es que optes por un look cómodo y versátil. Unos jeans, tshirt y blazer siempre pueden verse increíbles, minimalistas y muy cool.

Minimalista, cómodo y perfecto para la F1. (Valentina Valdinoci)

Como suele pasar en CDMX, el clima es impredecible así que vestirte en capas es una gran opción. Recuerda incluir algo de tu equipo para darle este toque final único.