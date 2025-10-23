Todos sabemos que el verdadero campeonato se gana con un outfit acertado. Por eso, si vas al Gran Premio de México este fin de semana, te dejamos algunas ideas de looks para las prácticas, qualy y la carrera final. Toma nota y usa esto de inspo para verte increíble durante la Fórmula 1 .
¿Vas al Gran Premio de México? Estos outfits te darán la victoria
Para las prácticas
El viernes se realizan las primeras prácticas, y aunque no es un día muy concurrido, hay mucha emoción. La jornada es larga, por lo que nuestro mejor tip es que optes por un look cómodo y versátil. Unos jeans, tshirt y blazer siempre pueden verse increíbles, minimalistas y muy cool.
Como suele pasar en CDMX, el clima es impredecible así que vestirte en capas es una gran opción. Recuerda incluir algo de tu equipo para darle este toque final único.
Sábado de qualy
En este evento todo se trata de apoyar a tu scuderia favorita, y si quieres verte cool mientras demuestras tu fanatismo entonces opta por una pieza statement que protagonice tu look. Inspírate en las novias de los pilotos, como Alexandra Saint Mleux, que siempre luce elegante y muy chic.
Ya que hayas encontrado esta pieza, entonces acompáñala de básicos elevados, que aporten personalidad y sofisticación a tu look. Combina texturas como piel, denim y accesorios para que sea un atuendo lleno de dimensión.
Día de carrera
En sus marcas, listos, ¡fuera! El domingo es el día más especial, pues los pilotos compiten por destacar en la carrera, y tú entre el público, así que para este día nosotras te recomendamos que elijas piezas originales y con mucha personalidad.
Recuerda que ningún look está completo sin accesorios desde una bolsa cool y pequeña para llevar a todos lados, hasta una gorra y joyería que te fascine. Este es el toque final para un look de alto impacto.