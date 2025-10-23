Publicidad

¿Vas al Gran Premio de México? Estos outfits te darán la victoria

El Gran Premio no solo se trata de F1 y carreras, si no también es una pasarela y aquí te decimos cómo verte increíble.
jue 23 octubre 2025 09:50 PM
Te dejamos inspo para que te veas increíble durante el Gran Premio de México. (Getty Images)

Todos sabemos que el verdadero campeonato se gana con un outfit acertado. Por eso, si vas al Gran Premio de México este fin de semana, te dejamos algunas ideas de looks para las prácticas, qualy y la carrera final. Toma nota y usa esto de inspo para verte increíble durante la Fórmula 1 .

Para las prácticas

El viernes se realizan las primeras prácticas, y aunque no es un día muy concurrido, hay mucha emoción. La jornada es larga, por lo que nuestro mejor tip es que optes por un look cómodo y versátil. Unos jeans, tshirt y blazer siempre pueden verse increíbles, minimalistas y muy cool.

Minimalista, cómodo y perfecto para la F1. (Valentina Valdinoci)

Como suele pasar en CDMX, el clima es impredecible así que vestirte en capas es una gran opción. Recuerda incluir algo de tu equipo para darle este toque final único.

En tus capas incluye una pieza que represente a tu scuderia favorita. (Sudadera con capucha corta con cremallera completa Oracle Red Bull Racing, $1,899, Abercrombie, www.abercrombie.com)

Sábado de qualy

En este evento todo se trata de apoyar a tu scuderia favorita, y si quieres verte cool mientras demuestras tu fanatismo entonces opta por una pieza statement que protagonice tu look. Inspírate en las novias de los pilotos, como Alexandra Saint Mleux, que siempre luce elegante y muy chic.

Una pieza que refleje tu scuderia favorita siempre será un clásico para asistir a las carreras. (Mark Thompson/Getty Images)

Ya que hayas encontrado esta pieza, entonces acompáñala de básicos elevados, que aporten personalidad y sofisticación a tu look. Combina texturas como piel, denim y accesorios para que sea un atuendo lleno de dimensión.

(Francesca Babbi)

Día de carrera

En sus marcas, listos, ¡fuera! El domingo es el día más especial, pues los pilotos compiten por destacar en la carrera, y tú entre el público, así que para este día nosotras te recomendamos que elijas piezas originales y con mucha personalidad.

Rebeca, la novia de Carlos Sainz siempre es inspo para un oufit de F1. (via Instagram (@iamrebeccad))

Recuerda que ningún look está completo sin accesorios desde una bolsa cool y pequeña para llevar a todos lados, hasta una gorra y joyería que te fascine. Este es el toque final para un look de alto impacto.

La merch es parte esencial del outfit, ¡no la olvides! (Gorra Mercedes Benz, $1,060, Amazon, www.amazon.com)
