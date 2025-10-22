Estas son las marcas que visten a los pilotos de F1

Estas son las marcas que visten a los pilotos de Fórmula 1

Para elegancia, nadie lo hace como los italianos y los pilotos de Ferrari, Lewis Hamilton y Charles Leclerc lo demuestran en cada aparición.

Desde 2020 Armani se ha encargado de vestir a Leclerc para eventos formales fuera de la pista. Dentro del circuito, el toque deportivo lo pone Puma.

En el caso de Lewis Hamilton usa diferentes casas de moda pero una de sus favoritas es Dior, de la cual es embajador y ha colaborado para colecciones en el pasado.

Y, por supuesto, Ferrari Style, la firma italiana de lujo se encarga de vestir a los pilotos con sus piezas llenas de estilo y esencia deportiva.

Lewis Hamilton usa diferentes casas de moda pero una de sus favoritas es Dior (Jeff Spicer/Getty Images for Warner Bros. Pi)

El equipo británico conformado por Fernando Alonso y Lance Stroll se viste de Hugo Boss, la marca alemana que redefinió la elegancia moderna y su patrocinador oficial desde 2023.

Desde trajes a medida hasta streetwear para días casuales, su estilo minimalista y clásico nunca falta en la pista.