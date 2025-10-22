Estas son las marcas que visten a los pilotos de F1

Entre motores, podios y banderas a cuadros, la Fórmula 1 no solo va rápido, sino que marca tendencias . Los pilotos son ahora embajadores de estilo, combinando el lujo y estilo personal de cada uno.
Desde trajes a la medida para eventos hasta perfumes, estas son las marcas que son parte del paddock de los pilotos de la F1.
Estas son las marcas que visten a los pilotos de Fórmula 1
Para elegancia, nadie lo hace como los italianos y los pilotos de Ferrari, Lewis Hamilton y Charles Leclerc lo demuestran en cada aparición.
Desde 2020 Armani se ha encargado de vestir a Leclerc para eventos formales fuera de la pista. Dentro del circuito, el toque deportivo lo pone Puma.
En el caso de Lewis Hamilton usa diferentes casas de moda pero una de sus favoritas es Dior, de la cual es embajador y ha colaborado para colecciones en el pasado.
Y, por supuesto, Ferrari Style, la firma italiana de lujo se encarga de vestir a los pilotos con sus piezas llenas de estilo y esencia deportiva.
El equipo británico conformado por Fernando Alonso y Lance Stroll se viste de Hugo Boss, la marca alemana que redefinió la elegancia moderna y su patrocinador oficial desde 2023.
Desde trajes a medida hasta streetwear para días casuales, su estilo minimalista y clásico nunca falta en la pista.
La escudería conocida por su estilo sobrio y chic muestra su lado deportivo con su nuevo patrocinador Adidas.
George Russell y Kimi Antonelli se han vuelto los nuevos embajadores de la marca llevando piezas hechas para un deporte de alto impacto como lo son las carreras.
Combinan moda y funcionalidad con piezas técnicas diseñadas para moverse tan rápido como ellos.
La escudería Visa Cash App RB fusiona moda y velocidad con una naturalidad que pocos logran. La marca de moda AlphaTauri propiedad de Red Bull viste a los pilotos Liam Lawson y Isack Hadjar, apostando por la innovación y moda urbana. Además, Max Verstappen, es embajador global de AlphaTauri.
A la moda dentro y fuera de la pista de Fórmula 1
El piloto de Williams, Carlos Sainz tiene un estilo más clásico que lo hace perfecto para ser el embajador de Hackett London, una marca que equilibra elegancia y tradición.
El estilo preppy se mezcla con el espíritu deportivo del piloto.
Dejando de lado la ropa, el piloto compitiendo por el campeonato mundial, Lando Norris al ser embajador de Tumi, nos recuerda que los accesorios son igual de importantes y lleva mochilas y maletas de la firma en cada carrera, demostrando que la funcionalidad también puede tener estilo.