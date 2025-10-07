Luego de meses especulando sobre la propuesta de la maison bajo la dirección creativa de Pierpaolo Piccioli, por fin tenemos una idea más completa. El desfile primavera/verano 2026 de Balenciaga, titulado The Heartbeat presentado en la Semana de la Moda de París, mostró que el unir lo disruptivo con lo elegante no es un reto difícil para él y que su visión puede combinar el pasado sin dejar de lado su esencia.
La nueva era de Pierpaolo llega con el renacer de Balenciaga
La nueva era de Pierpaolo llega con el renacer de Balenciaga
Piccioli dejó clara su intención con esta colección haciéndola sentirse como una conexión y amor, como el latido de un corazón. Esa emoción que buscaba expresar no quedó solo en una idea, se notó a lo largo de la pasarela con cada silueta, cada tela y cada detalle dentro de la colección.
En lugar de modificar el camino de la marca, Pierpaolo fusiona su estilo con la historia de Balenciaga. Hizo guiños directos al legado de Cristóbal Balenciaga en siluetas holgadas, formas de trapecio, volúmenes y elementos que retoman el espíritu de las décadas pasadas y los reinterpretan de manera contemporánea.
El desfile abrió con una pieza en negro con guiños de sastrería, un homenaje casi literal a las piezas más vanguardistas de la casa en los años 50. Poco a poco fue rompiendo el molde con elementos menos serios como faldas fruncidas, tops cortísimos y hombros marcados. La colección mostró diferentes contrastes sin perder la coherencia.
Un homenaje a Balenciaga y sus diseñadores
Sin duda, las referencias e inspiraciones no se quedaron solo con Cristóbal, a lo largo del desfile se notaron los toques de los directores creativos previos como las chamarras ovaladas que recuerdan a piezas de Ghesquière y los mega lentes que solo nos hacen pensar en Demna, pero Piccioli las integra de tal manera que no se roban la atención, sino las comparten.
La colección The Heartbeat demostró que estaba viva incluso antes de arrancar la pasarela. El escenario elegido para el desfile contaba con una atmósfera que logró el cometido y recalcó el mensaje de la colección: historia, memoria y pulso. La música acompañó con fuerza, cuando comenzaron a desfilar los modelos, la canción In This Heart de Sinéad O’Connor reforzó una sensación de homenaje.