La nueva era de Pierpaolo llega con el renacer de Balenciaga

Piccioli dejó clara su intención con esta colección haciéndola sentirse como una conexión y amor, como el latido de un corazón. Esa emoción que buscaba expresar no quedó solo en una idea, se notó a lo largo de la pasarela con cada silueta, cada tela y cada detalle dentro de la colección.

El desfile mostró diferentes siluetas y contrastes que se complementaron de muy buena manera (Instagram (@balenciaga))

En lugar de modificar el camino de la marca, Pierpaolo fusiona su estilo con la historia de Balenciaga. Hizo guiños directos al legado de Cristóbal Balenciaga en siluetas holgadas, formas de trapecio, volúmenes y elementos que retoman el espíritu de las décadas pasadas y los reinterpretan de manera contemporánea.

Esta colección retomó elementos del pasado y los mostró de una manera contemporánea (Instagram (@balenciaga))

El desfile abrió con una pieza en negro con guiños de sastrería, un homenaje casi literal a las piezas más vanguardistas de la casa en los años 50. Poco a poco fue rompiendo el molde con elementos menos serios como faldas fruncidas, tops cortísimos y hombros marcados. La colección mostró diferentes contrastes sin perder la coherencia.