La influencer Paige Lorenze, gran inspiración cuando se trata de moda y estilo

Su estilo se define por una combinación fresca, sencilla y con toques audaces que reflejan personalidad, convirtiéndola en una referencia para quienes buscan inspiración para actualizar su guardarropa y actitud. La novia de Tommy Paul ha hecho de su estilo un referente en redes sociales.

Con millones de seguidores, Paige aprovecha su plataforma para mostrar cómo piezas básicas se pueden transformar en outfits sofisticados sin perder ese aire casual y cercano que la caracteriza. Descomponemos todas las piezas para que tu también puedas recrearlos.