Moda

La influencer Paige Lorenze, gran inspiración cuando se trata de moda y estilo

Paige Lorenze se ha consolidado como una de las influencers y creadoras de contenido más relevantes en el mundo de la moda contemporánea.
lun 06 octubre 2025 04:55 PM
Paige Lorenz
Paige Lorenze es una influencer y emprendedora estadounidense con mucho glamour (Vía Instagram @paigelorenze)

Su estilo se define por una combinación fresca, sencilla y con toques audaces que reflejan personalidad, convirtiéndola en una referencia para quienes buscan inspiración para actualizar su guardarropa y actitud. La novia de Tommy Paul ha hecho de su estilo un referente en redes sociales.

Con millones de seguidores, Paige aprovecha su plataforma para mostrar cómo piezas básicas se pueden transformar en outfits sofisticados sin perder ese aire casual y cercano que la caracteriza. Descomponemos todas las piezas para que tu también puedas recrearlos.

Naturalidad con un giro moderno

Paige Lorenze apuesta por la naturalidad en sus looks, donde la comodidad es clave. Prefiere prendas que puedan servir para distintas ocasiones, desde una salida casual hasta un evento semi formal. Los jeans de corte recto o mom jeans son protagonistas en su armario, combinados con blusas de tejidos suaves o básicos de algodón en tonos neutros.

Paige Lorenze
Los jeans nunca pasaran de moda y Paige los eleva aunque sea un básico (Vía Instagram @paigelorenze)

Para agregar un toque cool, Paige no duda en añadir accesorios statement como cinturones anchos con hebillas metálicas o zapatillas blancas clásicas que reflejan su gusto por lo atemporal con un twist moderno.

cinturón hebilla grande
Un cinturón oversize puede convertirse en un gran aliado para tus looks (Vía Instagram @paigelorenze)

Tonos neutros y capas estratégicas

El dominio de los tonos neutros en su paleta de colores es una característica clara en el estilo de Paige Lorenze. Colores como beige, camel, blanco, negro y gris crean la base para looks que se sienten coherentes y elegantes sin esfuerzo.

outfits neutro
Paige sabe como llevar look neutro sin perder elegancia y brillo (Vía Instagram @paigelorenze)

Las capas juegan un papel fundamental: blazers oversized, trench coats livianos y chalecos tejidos se combinan para lograr un equilibrio entre comodidad y sofisticación. En temporadas más frías, Paige opta por bufandas y botas que aportan textura y calidez sin descuidar la línea estética de sus outfits.

night out in nyc with @burberry @tommypaull photos by @ig.arthur makeup @tuddynana hair @frankie.jpg
Paige Lorenze vestida para una cena de la marca Burberry (Vía Instagram @paigelorenze)

Detalles y piezas favoritas

Entre las piezas favoritas que recurrentemente utiliza Paige rankean las camisas blancas oversized de lino, que lleva tanto desabotonadas sobre camisetas básicas, como combinadas con pantalones de vestir o faldas midi. También sus looks incluyen blazer cropped y botas tipo chelsea, indispensables para un estilo urbano con aire europeo.

En cuanto a accesorios, las gafas de sol de montura gruesa y los bolsos tipo tote completan sus looks favoritos, sumando funcionalidad y estilo. Paige es la muestra perfecta de que con prendas bien elegidas y combinadas se puede lograr una estética casual pero absolutamente contemporánea y aspiracional.

lentes
Sin duda los lentes de sol son un statement para tu closet (Vía Instagram @paigelorenze)

La esencia y marca de Paige también se ve reflejada en su propia marca, Dairy Boy, que ofrece desde pijamas, hasta camisas y chamarras, todo en ese vibe extra comfy y super femenino que amamos.

paige
Básicos elevados, la esencia de Paige Lorenze, se ve reflejada en su marca. (via Instagram (@dairyboy))
corbata como accesorio.jpg
Moda

Esta es la forma infalible de llevar corbata en tus outfits

