Todo lo que necesitas saber de Matthieu Blazy antes de su debut en CHANEL

Matthieu Blazy es un diseñador francobelga nacido en París en 1984 y formado en La Cambre de Bruselas. Comenzó su carrera en la industria de la moda como asistente en Balenciaga y John Galliano. Posteriormente, trabajó en casas de lujo como Maison Margiela y Céline, donde perfeccionó su habilidad para ejecutar con maestría el minimalismo.

Antes de su nombramiento en CHANEL, Blazy fue director creativo de Bottega Veneta. Allí se consolidó como un talento en la industria al fusionar la artesanía tradicional italiana con una visión moderna. Con su llegada a CHANEL en 2025, se convierte en el primer director creativo externo de la marca desde la era de Karl Lagerfeld.