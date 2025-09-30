Publicidad

Moda

Todo lo que necesitas saber de Matthieu Blazy antes de su debut en CHANEL

De la escuela de Bruselas a Bottega Veneta, Matthieu Blazy llega a Chanel con una visión fresca que mezcla legado e innovación.
mar 30 septiembre 2025 02:39 PM
Matthieu Blazy, es el nuevo director creativo de Chanel. (Vía Instagram (@matthieu_blazy), Bottega Veneta)

Matthieu Blazy es un diseñador francobelga nacido en París en 1984 y formado en La Cambre de Bruselas. Comenzó su carrera en la industria de la moda como asistente en Balenciaga y John Galliano. Posteriormente, trabajó en casas de lujo como Maison Margiela y Céline, donde perfeccionó su habilidad para ejecutar con maestría el minimalismo.

Antes de su nombramiento en CHANEL, Blazy fue director creativo de Bottega Veneta. Allí se consolidó como un talento en la industria al fusionar la artesanía tradicional italiana con una visión moderna. Con su llegada a CHANEL en 2025, se convierte en el primer director creativo externo de la marca desde la era de Karl Lagerfeld.

Cómo ve la moda Matthieu Blazy

Blazy ha declarado que, para él, la moda es un equilibrio entre herencia y modernidad. Cree en la importancia del producto, el oficio y la narrativa detrás de cada pieza, más que en la simple tendencia. Para este diseñador, la moda debe ser una expresión de una época, pero con un pie siempre en la historia.

Colección Summer 2025 por Matthieu Blazy para BV sobre un ambiente de fantasía infantil, a través de puffs de animales y un nuevo tipo de poder en el vestir. (Vía Bottega Veneta)

¿Por qué Chanel lo eligió?

CHANEL eligió a Blazy como sucesor por su visión equilibrada del legado de Coco Chanel y Karl Lagerfeld con un enfoque moderno. En su adelanto en Venecia, Blazy mostró una elegancia refinada con foco en tejidos orgánicos y artesanales. Su propuesta es un lujo discreto y de líneas limpias, fiel al ADN de la maison, preparando el debut oficial.

Tilda Swinton en el festival de Venecia fue el primer vistazo a los diseños de Blazy mientras que la última colección presentada por el taller F/W 2025/26 en Nueva York. (Vía CHANEL)

Lo más destacado de su paso por Bottega Veneta

En Bottega Veneta, Matthieu Blazy redefinió la marca como director creativo de prêt-à-porter. Se destacó por combinar el lujo contemporáneo con la artesanía, lo que le permitió conectar con una nueva generación sin perder la esencia clásica de la casa.

Colección de graduación de Matthieu sobre Claudie Haignere (Vía Instagram@matthieu_blazy)

Sus colecciones jugaban con texturas y materiales innovadores. Esta habilidad para mezclar creatividad y negocios demostró que tiene las cualidades necesarias para liderar una firma global.

Algunos datos que quiza no conocías de Matthieu Blazy

  • Fue pareja durante más de una década de Pieter Mulier, también director creativo (de Alaïa).
  • Blazy es amante del arte y tiene un perro llamado John John.
  • Fue descubierto por Raf Simons por su colección de graduación.
  • Actualmente, combina su residencia entre Amberes y Milán.
  • Su inspiración es la vida cotidiana y la naturaleza.
  • Ama transformar objetos cotidianos en piezas de lujo.
  • Un detalle divertido es que Blazy tiene un humor sutil que aparece en sus colecciones.
Imágenes que muestran estos datos cool. (Vía Instagram@matthieu_blazy
