El último adiós a Giorgio Armani: su pasarela en la Semana de Moda de Milán fue una despedida para la historia

El último desfile de Giorgio Armani, lleno de referencias y momentos emotivos

El desfile se llevó a cabo en la Pinacoteca di Brera, un lugar simbólico que también tiene la exposición del 50 aniversario de la casa. La pasarela con luces tenues y lugares cómodos para los invitados crearon un ambiente íntimo cargado de emoción. Todo estaba pensado al detalle, como si el propio Armani hubiera dejado instrucciones para dirigir esta última pasarela.

Esta fue la última colección diseñada por Giorgio Armani (Vittorio Zunino Celotto/Getty Images)

El show fue un viaje en el tiempo, volviendo a su estilo inicial que es un referente de la marca: los tonos grises y beige, las siluetas fluidas, la sastrería y la mezcla de influencias globales que siempre caracterizó su visión. Y de esta manera nos transportó por el legado que ha diferenciado a la marca desde sus inicios hasta el día de hoy, con looks que podrían pertenecer a los años setenta y, al mismo tiempo, sentirse completamente actuales.

La colección fue presentando bloques con piezas que fueron cambiando de tonos y mostrando la constante evolución de la marca (Vittorio Zunino Celotto/Getty Images)

El evento estuvo marcado por momentos emotivos y llenos de intención. En la selección de modelos hubo especial cuidado, entre ellas se encontraban varios que has sido parte de la historia de Armani desde los años 80 y 90, como Nadège Dubospertus o Mark Vanderloo. En la pasarela hubo emociones que convirtieron al desfile en un homenaje vivo a la memoria del creador.