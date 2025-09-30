Para cerrar la Semana de la Moda de Milán, la maison no presentó un desfile cualquiera: fue la última vez que vimos prendas diseñadas por Giorgio Armani en una pasarela. Y muy al estilo Armani , la colección no se trató de un cierre triste, sino de una celebración elegante y coherente con todo lo que el diseñador representó durante 50 años: moda que trasciende tendencias.
El último adiós a Giorgio Armani: su pasarela en la Semana de Moda de Milán fue una despedida para la historia
El último desfile de Giorgio Armani, lleno de referencias y momentos emotivos
El desfile se llevó a cabo en la Pinacoteca di Brera, un lugar simbólico que también tiene la exposición del 50 aniversario de la casa. La pasarela con luces tenues y lugares cómodos para los invitados crearon un ambiente íntimo cargado de emoción. Todo estaba pensado al detalle, como si el propio Armani hubiera dejado instrucciones para dirigir esta última pasarela.
El show fue un viaje en el tiempo, volviendo a su estilo inicial que es un referente de la marca: los tonos grises y beige, las siluetas fluidas, la sastrería y la mezcla de influencias globales que siempre caracterizó su visión. Y de esta manera nos transportó por el legado que ha diferenciado a la marca desde sus inicios hasta el día de hoy, con looks que podrían pertenecer a los años setenta y, al mismo tiempo, sentirse completamente actuales.
El evento estuvo marcado por momentos emotivos y llenos de intención. En la selección de modelos hubo especial cuidado, entre ellas se encontraban varios que has sido parte de la historia de Armani desde los años 80 y 90, como Nadège Dubospertus o Mark Vanderloo. En la pasarela hubo emociones que convirtieron al desfile en un homenaje vivo a la memoria del creador.
Una despedida al estilo Armani
Los looks fueron escalando poco a poco, como si fueran capítulos. Primero llegaron los trajes en tonos neutros, un guiño a Milán y a la arquitectura de la ciudad. Luego, los colores se encendieron con azules mediterráneos y lilas que evocaban Pantelleria, la isla siciliana que a Armani le gustaba tanto.
También estuvieron presentes piezas insignia como pantalones tipo harem, chamarras con cuello mandarín, referencias al Art Decó y prendas con brillos discretos. Todo actualizado, siempre siendo atemporal. Un recordatorio de que Armani se supo reinventar sin traicionar su esencia.
Giorgio Armani hizo una ultima aparición en el desfile en el vestido que cerró la noche. Un vestido largo azul marino con mangas y mucho brillo con un top cristalizado y su retrato mirando hacia adelante, como si aún siguiera guiando el rumbo de su casa.