Todos los detalles de los dos testamentos de Giorgio Armani

A una semana de la muerte a del legendario Giorgio Armani , que falleció a los 91 años, se abren los testamentos del diseñador italiano en donde deja escrito sus deseos para el futuro de su imperio valorado en más de 12 mil millones de euros.
Esto dice el testamento de Giorgio Armani
El diseñador estipuló en su testamento que durante los próximos 18 meses, sus herederos deberán vender un 15% de la compañía. Entre tres y cinco años después de la venta, podrán venderle de un 30% y el 54.9% al comprador inicial.
Si no se logra hacer ninguna con con alguna de las empresas seleccionadas por Armani, entonces entraran a la bolsa vía IPO. Una jugada que ha dejado a todo el mundo de la moda y financiero con la boca abierta en suspenso.
¿Cuáles son las empresas seleccionadas para quedarse con la marca?
Dentro de la lista de seleccionados por el diseñador se encuentran LVMH, L’Oréal y EssilorLuxottica, seguidos de otros grupos con vínculos a la maison. La decisión del diseñador deja claro que la marca busca mantener la relación con sus socios y mantener el estilo de su marca.
No es casualidad que dos de esos nombres de seleccionados ya sean fuertes aliados como L’Oréal, que maneja las fragancias de Armani desde 1988, incluido el icónico Acqua di Giò, mientras que Luxottica produce sus líneas de gafas. Ambos ya han demostrado su interés por la oferta.
El nuevo orden de la maison
El testamento también otorga la administración de la marca a la Fundación Giorgio Armani, que fue creada en 2016 para proteger la independencia de la marca. Su papel es garantizar que la escena de Armani continúe, dentro de la institución se encuentra Pantaleo DellÓrco tendrá 30% de derecho a voto, convirtiéndolo en la voz más influyente en el futuro de la maison.
Sus sobrinas Roberta y Silvana Armani, su sobrino Andrea Camerana y su hermana Rosanna forman parte de los herederos. Junto con Dell’Orco, y un consejo, deberán guiar un imperio que abarca desde Armani Privé hasta hoteles, restaurantes y un club de basketball.
Durante años insistió en que no quería que su empresa cayera bajo un “megaconglomerado”, lo que ha levantado preguntas por la inclusión de LVMH dentro de sus seleccionados para venta, sin embargo, su testamento muestra que sabía que sin el, esta era la solución más sensata para mantener la integridad de su marca intacta.