Todos los detalles de los dos testamentos de Giorgio Armani

Esto dice el testamento de Giorgio Armani

El diseñador estipuló en su testamento que durante los próximos 18 meses, sus herederos deberán vender un 15% de la compañía. Entre tres y cinco años después de la venta, podrán venderle de un 30% y el 54.9% al comprador inicial.

Si no se logra hacer ninguna con con alguna de las empresas seleccionadas por Armani, entonces entraran a la bolsa vía IPO. Una jugada que ha dejado a todo el mundo de la moda y financiero con la boca abierta en suspenso.

El legendario diseñador italiano murió el 4 de septiembre a los 91 años de edad. (Jacopo M. Raule)

¿Cuáles son las empresas seleccionadas para quedarse con la marca?

Dentro de la lista de seleccionados por el diseñador se encuentran LVMH, L’Oréal y EssilorLuxottica, seguidos de otros grupos con vínculos a la maison. La decisión del diseñador deja claro que la marca busca mantener la relación con sus socios y mantener el estilo de su marca.

Giorgio Armani tuvo dos testamentos (Cedric Ribeiro/Getty Images)

No es casualidad que dos de esos nombres de seleccionados ya sean fuertes aliados como L’Oréal, que maneja las fragancias de Armani desde 1988, incluido el icónico Acqua di Giò, mientras que Luxottica produce sus líneas de gafas. Ambos ya han demostrado su interés por la oferta.