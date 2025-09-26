Publicidad

Moda

La sastrería femenina con blazers oversize y pantalones amplios domina el 2025

La tendencia más elegante y cool del momento. La sastrería femenina está en su peak este 2025 y las celebs lo saben: blazers XXL, pantalones amplios y trajes relajados son un must en tu clóset esta temporada.
vie 26 septiembre 2025 04:17 PM
sastrería oversize.jpg
La sastrería femenina nunca se vio mejor. (Vía Instagram (@eizagonzalez, @realbarbarapalvin, @valeaguima, @nicolekidman, @katgraham, @lizgillz))

El blazer es la prenda que cambió para siempre la moda femenina. En los años 60, Yves Saint Laurent lo trajo al clóset femenino con su icónico Le Smoking, convirtiéndolo en símbolo de empoderamiento. Desde entonces, nunca ha pasado de moda y lo mejor es que cada temporada, los diseñadores encuentran nuevas formas de deconstruirlo, dándole twists inesperados que lo mantienen actual.

Hoy, los trajes, blazers y pantalones de vestir se reinventan en versiones holgadas y fluidas que rompen con el fit clásico sin perder el toque de sofisticación. Si amas la sastrería, este es tu momento para jugar con texturas y proporciones . Aquí te dejamos las claves para llevar esta tendencia sin fallar.

Sastrería femenina con blazers oversize y pantalones amplios

Blazer como blusa

El blazer ya no es solo una prenda para cubrir, ahora puede ser el statement completo. Llévalo cerrado como si fuera una blusa, con un cinturón para marcar la cintura o con un escote profundo para un toque más sexy. Perfecto para una cena, un evento formal o una salida de noche.

@_antoniagentry_.jpg
El blazer como top es el look más sexy. (Vía Instagram (@_antoniagentry_))

Pantalones amplios

Rectos, palazzo, culotte o flare: los pantalones de corte fluido son el match perfecto para un blazer XL. La idea es que tengan movimiento y den ese equilibrio entre elegancia y comodidad. Con sneakers, mocasines o tacones, este fit eleva cualquier look.

eiza gonzalez.jpg
Estilo cómodo y poderoso. (Vía Instagram (@eizagonzalez))

El blazer oversize

El protagonista este 2025. De corte holgado y hombros marcados, el blazer oversize desdibuja la silueta y eso nos encanta. Su gran atractivo, es que se siente poderoso y a la vez relajado. Ideal para looks de oficina, streetstyle o de noche.

liz gillies.jpg
Un blazer oversize ya es un must en tu clóset. (Vía Instagram (@lizgillz))

Shorts amplios

No todo es pantalón largo. Los shorts de corte amplio son la versión más fresh del traje. Úsalos con un blazer en el mismo tono para un look monocromático y combínalos con unas sandalias para un look más effortless. Este fit funciona de día y de noche.

jessica marmolejo.jpg
La versión más fresca. (Vía Instagram (@marmolviejo))

Chalecos sastre

El chaleco es el nuevo básico de sastrería este 2025. Puedes llevarlo dentro de un traje, como capa intermedia o incluso solo. Es versátil, elegante y le da un toque moderno a cualquier outfit.

jenna ortega.jpg
El chaleco es el básico que transforma cualquier outfit. (Vía Instagram (@jennaortega))

Un toque de color

El negro, gris y blanco nunca fallan, pero este año los colores vibrantes como el rojo, verde o azul intenso son un must. Un traje con color puede darle un twist increíble a tu look sin perder la elegancia.

vale aguilar.jpg
El color es el twist moderno que necesita la sastrería. (Vía Instagram (@valeaguima))
