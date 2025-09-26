La sastrería femenina con blazers oversize y pantalones amplios domina el 2025

Sastrería femenina con blazers oversize y pantalones amplios

Blazer como blusa

El blazer ya no es solo una prenda para cubrir, ahora puede ser el statement completo. Llévalo cerrado como si fuera una blusa, con un cinturón para marcar la cintura o con un escote profundo para un toque más sexy. Perfecto para una cena, un evento formal o una salida de noche.

El blazer como top es el look más sexy. (Vía Instagram (@_antoniagentry_))

Pantalones amplios

Rectos, palazzo, culotte o flare: los pantalones de corte fluido son el match perfecto para un blazer XL. La idea es que tengan movimiento y den ese equilibrio entre elegancia y comodidad. Con sneakers, mocasines o tacones, este fit eleva cualquier look.

Estilo cómodo y poderoso. (Vía Instagram (@eizagonzalez))

El blazer oversize

El protagonista este 2025. De corte holgado y hombros marcados, el blazer oversize desdibuja la silueta y eso nos encanta. Su gran atractivo, es que se siente poderoso y a la vez relajado. Ideal para looks de oficina, streetstyle o de noche.