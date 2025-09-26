La sastrería femenina con blazers oversize y pantalones amplios domina el 2025

El blazer es la prenda que cambió para siempre la moda femenina. En los años 60, Yves Saint Laurent lo trajo al clóset femenino con su icónico Le Smoking, convirtiéndolo en símbolo de empoderamiento. Desde entonces, nunca ha pasado de moda y lo mejor es que cada temporada, los diseñadores encuentran nuevas formas de deconstruirlo, dándole twists inesperados que lo mantienen actual.
Hoy, los trajes, blazers y pantalones de vestir se reinventan en versiones holgadas y fluidas que rompen con el fit clásico sin perder el toque de sofisticación. Si amas la sastrería, este es tu momento para jugar con texturas y proporciones . Aquí te dejamos las claves para llevar esta tendencia sin fallar.