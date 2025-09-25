Publicidad

Moda

¿Buscas ayuda para armarte un buen look? Ralph Lauren lanza una IA que escoge tus outfits

Ralph Lauren lanzó “Ask Ralph”, una herramienta de inteligencia artificial desarrollada con Microsoft que actúa como asistente de estilo personal y hace outfits para ti.
jue 25 septiembre 2025 02:21 PM
RALPH
Ralph Lauren se une a la IA (launchmetrics.com/spotlight)

La elegancia atemporal y la innovación disruptiva , pese a ser dos conceptos muy diferentes, se han convertido en sinónimos de Ralph Lauren.

Con 57 años en el mercado, la marca sigue encontrando formas de revolucionar la industria de la moda sin perder su estilo clásico. Esta vez ha lanzado una herramienta de inteligencia artificial en colaboración con Microsoft para ayudar a sus clientes a elegir sus outfits. Esto se logra con las conversaciones entre el cliente y Ask Ralph, su personal shopper digital. Así se toma la información para convertirla en looks hechos a la medida para las necesidades del cliente.

Ralph Lauren lanza una IA que escoge tus outfits

Ask Ralph es el nuevo asistente de moda y compras digital de Ralph Lauren, un sistema basado en inteligencia artificial desarrollado en la plataforma Azure OpenAI, una de las tecnologías conversacionales más avanzadas en el mercado.

El software está diseñado para aprender tus patrones de estilo y preferencias de ropa a través de un cuestionario, tal y como si estuvieras hablando con un vendedor en la tienda física. Con esto, se busca replicar lo más posible la experiencia de compra. Puedes pedirle inspiración, que arme outfits para una ocasión especial o basado en una prenda en específico.

ralph-lauren-ai.JPG
Ask Ralph está diseñado para hacer sentir a los clientes sentir que están hablando con un asistente de compras en una tienda física, incluso comprando en línea. (Ralph Lauren vía X.)

David Lauren, Chief Branding and Innovation Officer de Ralph Lauren Corporation, expresó su emoción por el lanzamiento a través de un comunicado de prensa en la página oficial de Ralph Lauren Corporation:

Hace 25 años, lanzamos una de las primeras plataformas de compras en línea en la industria de la moda, de la mano de Microsoft. Hoy, una vez más, redefinimos la experiencia de compras para la siguiente generación.

Con Ask Ralph, los clientes pueden hacer preguntas como "¿Qué me pongo para un concierto?" o "¿Cómo puedo combinar mi blazer azul marino de hombre?" y les presentará looks completos de Polo Ralph Lauren además de consejos de estilo, integrando contenido de las diferentes plataformas digitales de la marca. También ofrece la opción de añadir los productos presentados al carrito de compra directamente.

El video promocional que la marca compartió a través de su cuenta de X abre con la imagen de Ralph Lauren acompañada del logo de Ask Ralph, permitiendo a los usuarios sentir que esta nueva plataforma ofrece la experiencia de conectar con el estilo e ideas propias del diseñador, quien ahora puede ayudarte a desarrollar tu estilo personal.

Esta experiencia sigue en constante actualización, pues irá evolucionando a través de su uso y llegará con nuevas funciones y experiencias personalizadas para mejorar la experiencia del cliente e invitarlo a seguir sumergiéndose en el universo de la marca.

Ask Ralph está diseñado para hacer a los clientes sentir la misma conexión que tendrían con un asistente de compras en una tienda física.
Ask Ralph está diseñado para hacer a los clientes sentir la misma conexión que tendrían con un asistente de compras en una tienda física. (Carl Recine/Getty Images)
