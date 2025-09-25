¿Buscas ayuda para armarte un buen look? Ralph Lauren lanza una IA que escoge tus outfits

Ralph Lauren lanza una IA que escoge tus outfits

Ask Ralph es el nuevo asistente de moda y compras digital de Ralph Lauren, un sistema basado en inteligencia artificial desarrollado en la plataforma Azure OpenAI, una de las tecnologías conversacionales más avanzadas en el mercado.

El software está diseñado para aprender tus patrones de estilo y preferencias de ropa a través de un cuestionario, tal y como si estuvieras hablando con un vendedor en la tienda física. Con esto, se busca replicar lo más posible la experiencia de compra. Puedes pedirle inspiración, que arme outfits para una ocasión especial o basado en una prenda en específico.

Ask Ralph está diseñado para hacer sentir a los clientes sentir que están hablando con un asistente de compras en una tienda física, incluso comprando en línea. (Ralph Lauren vía X.)

David Lauren, Chief Branding and Innovation Officer de Ralph Lauren Corporation, expresó su emoción por el lanzamiento a través de un comunicado de prensa en la página oficial de Ralph Lauren Corporation:

Hace 25 años, lanzamos una de las primeras plataformas de compras en línea en la industria de la moda, de la mano de Microsoft. Hoy, una vez más, redefinimos la experiencia de compras para la siguiente generación.

Con Ask Ralph, los clientes pueden hacer preguntas como "¿Qué me pongo para un concierto?" o "¿Cómo puedo combinar mi blazer azul marino de hombre?" y les presentará looks completos de Polo Ralph Lauren además de consejos de estilo, integrando contenido de las diferentes plataformas digitales de la marca. También ofrece la opción de añadir los productos presentados al carrito de compra directamente.